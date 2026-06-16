【7/15～17】クォンタムフラワーズ＆フーズ（QFF）、「施設園芸・植物工場展2026（GPEC）」に出展決定

株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ

株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ（本社：茨城県水戸市、代表取締役CEO＆CTO：菊池伯夫、以下「QFF」）は、2026年7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト 南1・2ホールにて開催される「施設園芸・植物工場展2026（GPEC）」に出展いたします。

QFFは、中性子線を活用した独自の「中性子線スピーディ育種(R)技術」により、植物・微生物の品種改良を支援する量子バイオテクノロジー企業です。今回の出展では、「植物工場の収益性を品種で変える。」をテーマに、植物工場の運用改善に加え、作物そのものを植物工場向けに最適化する新たな品種開発アプローチをご紹介します。

QFFが出展します（小間番号 G-21） 2026年7月15日(水)～17日(金)／東京ビッグサイト 南1・2ホール

QFFは、自社の中性子線育種技術と、千葉大学発ベンチャーLeafLabの人工光型植物工場・精密環境制御による高速スクリーニングを融合させ「植物工場専用品種」の共同開発を強力に推進しています。本展示会では、アグリテックの未来を切り拓く両社の最先端アプローチを、ぜひ会場でご体感ください。

■ 施設園芸・植物工場展2026（GPEC） とは

施設園芸・植物工場展（GPEC）(https://www.gpec.jp/)は、施設園芸と植物工場を専門に扱う国内唯一の展示会です。2026年開催で第9回を迎え、施設本体・資材、付帯設備・機器、生産管理機器・システム、流通・加工・包装など、施設園芸・植物工場に関わる資材・技術・サービスが一堂に会します。

農業のエンドユーザーである生産者を主要な来場対象とし、施設園芸の農閑期である7月に開催されることから、施設園芸・植物工場分野の事業者、生産者、研究機関、自治体、新規参入企業などが最新技術やサービスを比較・検討する重要な機会となっています。

■ QFFの出展内容

QFFブースでは、植物工場の収益性課題に対し、設備・環境制御だけでなく「品種そのものを最適化」することで解決を目指す共同開発モデルをご紹介します。

植物工場では、光熱費の高さ、商品差別化の難しさ、生産性の低さ、人件費の高さなどが収益性の課題となっています。こうした課題に対して、「設備を改善する」「栽培条件を最適化する」というのが従来の方法ですが、QFFは『植物工場に適した専用品種を開発する』という新たなアプローチをご提案します。中性子線育種により、人工光、温度、水分、CO2などの制御に反応しやすい『植物工場専用品種』を開発することで、環境制御技術の効果を最大化し、生産性と製品価値の向上を測り、植物工場が本来持つ精密環境制御の価値をより高めることを目指すアプローチでします。

QFFの主な紹介内容：

- 中性子線スピーディ育種(R)の技術概要- 植物工場専用品種の共同開発モデル- 中性子線育種による多様な変異創出- 人工光型植物工場と精密環境制御を活用した高速スクリーニング- 照射、選抜、評価を一体化した品種開発プロセス- 既存品種の強みを活かしながら弱点のみを改良するピンポイント改良の考え方- 高温環境でも安定して生育する品種開発の可能性- 草姿の最適化による収穫・管理のしやすさ向上- 生育速度、均一性、収量性の向上- 糖度、食味、機能性成分などの品質向上- 目的成分の生産性と栽培性を同時に最適化するバイオファクトリー専用品種への応用- 植物工場事業者、種苗会社、食品・バイオ関連企業との共同開発パートナー募集

※公式サイト内 QFFページ：

https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/gpec2026/exhibitors/g0932552/

■ 施設園芸・植物工場展2026（GPEC）概要

名称：施設園芸・植物工場展2026（GPEC）

英語名称：Greenhouse Horticulture & Plant Factory Exhibition / Conference

会期：2026年7月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト(https://www.bigsight.jp/visitor/access/) 南1・2ホール

主催：一般社団法人日本施設園芸協会

参加方法：事前来場登録制(https://www.gpec.jp/)（入場無料）

QFFブース番号：G-21

公式サイト：https://www.gpec.jp/

施設園芸・植物工場展（GPEC） :https://www.gpec.jp/

■ 参加方法

下記公式サイトより事前来場登録の上、ご来場ください。

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/gpec2026/visitor/

■ 中性子線育種による『植物工場専用品種』の開発

植物工場では、人工光、温度、水分、CO2などを精密に制御できる一方で、一般的な露地・施設栽培向け品種では、植物工場環境に十分最適化されていない場合があります。そのため、環境制御の効果を最大限に引き出すためには、設備や栽培条件だけでなく、作物の品種そのものの改良が重要です。

QFFは、中性子線育種による変異創出と、人工光型植物工場での高速栽培・精密環境制御・効率的スクリーニングを組み合わせることで、以下のような「植物工場専用品種」の開発を目指しています。

- 高温環境でも安定して生育する品種- コンパクトで収穫・管理しやすい草姿の品種- 生育速度が速く、栽培回転率を高められる品種- 均一性が高く、歩留まりや作業効率の向上に貢献する品種- 糖度、食味、外観、栄養価などで差別化できる品種- 抗酸化成分などの機能性成分を高めた高付加価値品種- 目的成分の生産性と栽培性を両立するバイオファクトリー向け品種

これにより、植物工場事業者にとっては収益性改善、種苗会社にとっては新たな専用品種開発、食品・バイオ関連企業にとっては高付加価値素材や機能性成分生産への応用が期待されます。

■ QFFの独自技術：中性子線スピーディ育種(R)について

QFFの「中性子線スピーディ育種(R)(https://qff.jp/technologies/)」は、中性子線を活用して植物や微生物に多様な突然変異を誘発し、目的形質を持つ新品種・新系統の開発を支援する技術です。

中性子線育種では、点変異だけでなく、欠失、挿入など多様な変異タイプを誘発できる可能性があります。また、高い変異誘発力と生存率の両立を目指し、有望個体を確保しながら品種改良の初期探索を進めることが可能です。

本技術は、遺伝子組換えや外来遺伝子導入を伴わないNon-GMOの品種改良アプローチです。そのため、食品・農業・園芸・発酵・バイオものづくりなど、社会実装を目的とする幅広い分野での活用が期待されています。

非GMO型高速育種技術「中性子線スピーディ育種(R)️」のメカニズム

■ 今後の展望

QFFは、植物・微生物の品種改良を加速するプラットフォーム企業として、農業、食品、バイオものづくり、環境分野における社会課題解決を目指しています。

今回のGPEC出展を通じて、植物工場事業者、種苗会社、食品・バイオ関連企業、研究機関、自治体との接点を広げ、植物工場専用品種の共同開発パートナーを募集します。

今後は、中性子線育種による変異創出、植物工場環境での高速スクリーニング、評価・実証を一体化した開発体制により、植物工場の課題解決に貢献してまいります。QFFは、環境制御技術と品種改良を組み合わせることで、持続可能で高収益な次世代農業の実現を目指します。

■ QFF 代表取締役CEO&CTO 菊池伯夫 コメント

植物工場は、気候変動や食料供給の不安定化に対応するうえで重要な生産基盤です。一方で、光熱費、生産性、差別化、人件費などの課題を解決するためには、設備や栽培技術だけでなく、植物工場に適した品種そのものを開発する視点が不可欠です。

QFFは、中性子線スピーディ育種(R)を通じて多様な変異を創出し、植物工場での高速スクリーニング・評価と組み合わせることで、植物工場専用品種の開発を加速してまいります。今回のGPEC出展で、志を同じくする企業・研究機関の皆様との共創を広げていきたいと考えています。

QFF 代表取締役CEO 菊池伯夫

＜会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130495/table/49_1_6073b05e692023bb51652ed8a8c4d5a1.jpg?v=202606161051 ]

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社クォンタムフラワーズ&フーズ

担当：CMO 内藤

E-mail：shunsuke.naito@qff.jp Tel：03-6661-1611

※1 花や野菜、穀物などの植物の場合、 最短１年で新系統を創り出せます。従来技術では３～５年以上かかります。（品種登録に至るまでには収量性や市場性などさらに調査が必要です） ※2 ラボレベル