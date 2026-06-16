とろけるクレープの MOMI&TOY′S は、キラキラ輝く銀河をイメージした幻想的なクレープを期間限定で販売します

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するクレープブランド「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」は、キラキラ輝く銀河をイメージした幻想的なクレープを期間限定で販売いたします。

トロピカルギャラクシー・スパーク 820 円（税込）

爽やかなパイナップル風味のブルーアイスに、いちご・マンゴー・ブルーベリーをトッピング。キラめくアラザンで星屑を、星型チョコで流れ星を表現し、宇宙空間をイメージした見た目にも楽しいクレープに仕上げました。さらに、パチパチキャンディと中に忍ばせたラムネが口の中で弾け、まるで宇宙を旅しているようなワクワク感をお楽しみいただけます。甘さと爽快感が広がる、初夏限定のクレープです。

【販売期間】2026 年 6 月 22 日（月）～7 月 5 日（日）

※店舗により販売期間が異なります。

【販売店舗】MOMI&TOY'S（一部店舗を除く）

■MOMI&TOY'S について

パティシエだった創業者が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という想いから作った本格的なクレープショップです。

一般的なクレープとの大きな違いはその生地にあり、モチモチした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、スポンジケーキを薄皮にして何層にも重ねたような、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感 が特徴です。

MOMI&TOY'S 公式サイト https://momiandtoy.com/(https://momiandtoy.com/)

■株式会社アルテゴについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数 65 店舗（2026 年 3 月 31 日現在）

（BAGEL & BAGEL 27 店舗、MOMI&TOY'S 28 店舗、CrepesFamilia 6 店舗、他 4 店舗）

URL：https://altego.jp

■株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com