関東学院大学 認定栄養ケア・ステーション×富士産業株式会社学園祭で「健康意識向上」のブースを出展

富士産業株式会社

全国の医療機関や介護・福祉施設、学校、社員食堂などで食事サービスを提供する富士産業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中村 仁彦）は、2026年6月7日（日）に関東学院大学（神奈川県横浜市、学長：小山 嚴也）の横浜・金沢八景キャンパスで開催された学園祭『創造祭』にて、関東学院大学 認定栄養ケア・ステーションと共同で「健康意識の向上」を目的としたブースを出展しました。

関東学院大学 認定栄養ケア・ステーションと富士産業は、昨年より定期的に連携し地域住民の健康づくりを支援する活動を行っています。関東学院大学の専門性と企業の実践知を掛け合わせ、学園祭『創造祭』での共同ブース出展や特別講義などを通じて食や健康、防災について身近に学べる機会づくりを進めています。

学園祭当日は、骨密度測定や肌年齢測定、管理栄養士による栄養相談や体組成測定、貧血チェック、反射神経チェックなどを実施。測定を通じて自身の身体の状態を多角的に可視化することで、健康づくりや食生活について考えていただける機会を提供しました。

来場者からは、「普段の食生活を見直すきっかけになった」「給食を好き嫌いせずに食べる」「自分の身体の状態を知ることができてよかった」といった声が寄せられました。

富士産業はこれからも、産学連携を通じて食と健康の専門性を活かした地域の健康づくりに貢献してまいります。

■ 関東学院大学 認定ケア・ステーションについて

関東学院大学 認定栄養ケア・ステーションは、公益社団法人日本栄養士会の認定を受け、地域住民の健康づくりを支援する活動拠点です。栄養相談や健康教育、地域との連携を通じ、専門性を活かした実践的な健康支援に取り組んでいます。

■ 富士産業株式会社について

富士産業株式会社は、1972年の設立以来、医療・介護・福祉施設を中心に、全国で食事サービスを展開しています。安全・安心でおいしい食事の提供を通じて、人々の健康と豊かな生活を支えています。

▶富士産業株式会社について：http://fuji-i.com/