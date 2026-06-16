美容サロンオーナーの「頭の中」を整理するAI活用。株式会社and US、“仕事と暮らしに余白をつくる”実践型AIセミナーを2026年6月23日（火）19:00 ～ 20:00に開催
サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（富山県／代表取締役社長：廣岡伸那）は、2026年6月23日（火）、アイ／美容サロンオーナー・経営者向け無料オンラインセミナー「AIで、頭と暮らしに余白を。美容サロンオーナーのための“プライベートAI活用”セミナー」を開催いたします。
本セミナーでは、ChatGPT・Claudeなどの生成AIを活用し、「AI＝業務効率化ツール」という枠を超えて、日々多くの判断や悩みを抱えるアイ／美容サロンオーナーのための、“頭の中を整理するAI活用”をテーマに実践的な使い方を共有します。
サロンワーク、スタッフ育成、SNS発信、家庭やプライベート--。
「常に何かを考え続けている状態」から抜け出し、本来集中すべき接客・経営・クリエイティブに時間とエネルギーを使うための新しいAI活用法を提案します。
■ 開催の背景：「忙しい」の正体は、“タスク”ではなく“思考の渋滞”
美容サロン経営者は、施術だけではなく、
- スタッフとのコミュニケーション
- SNSや集客導線の設計
- 売上管理
- 採用
- お客様対応
- プライベートの予定管理
など、多くの役割を同時に抱えています。
特に近年は、「休んでいる時間も仕事のことを考えてしまう」「考えることが多すぎて、やるべきことが整理できない」という声も増えています。
株式会社and USでは、自社運営サロンや美容事業の現場でAI活用を進める中で、AIは単なる“作業効率化ツール”ではなく、“思考整理のパートナー”として大きな可能性を持つと実感してきました。
今回のセミナーでは、「何をAIに任せると、自分に余白が生まれるのか」を整理しながら、実際の活用方法を共有します。
■ 本セミナーの3つの特徴1. 美容サロンオーナーの“リアルな悩み”に特化
一般的なAI講座ではなく、
- 頭の整理ができない
- 考えごとが止まらない
- SNSが後回しになる
- 旅行や休日の計画すら疲れる
- スタッフ教育を一人で抱えてしまう
など、美容サロン経営者特有の悩みに寄り添った内容を扱います。
2. 「AIに仕事を奪われる」ではなく、「AIに脳の整理を任せる」
文章作成や検索だけでなく、
- タスク整理
- 思考の言語化
- スケジュール整理
- 相談相手
- アイデア壁打ち
など、“頭の中の負荷”を減らすAI活用法を実践形式で紹介します。
3. 「自分専用AI活用設計」をその場で整理
講義を聞くだけではなく、
- どこで頭が疲れているのか
- 何をAIに任せるべきか
- どんな使い方が自分に合うか
を整理するワークも実施。
セミナー終了時には、「AIを使って余白を作るための第一歩」が明確になります。
■ セミナー概要
■ タイトル： AIで、頭と暮らしに余白を。
美容サロンオーナーのための“プライベートAI活用”セミナー
■ 日時 ： 2026年6月23日（火）19:00 ～ 20:00
■ 形式 ： オンライン（Zoom）
■ 参加費 ： 無料
■ 対象 ： アイ／美容サロンオーナー（少人数サロン・個人サロン含む）
■ 登壇者 ： andUS株式会社 常務取締役 浅川 海嵐（Miran Asakawa）
■ 詳細・申込： https://sarostaai-8qrsueab.manus.space/
■ こんな方におすすめ- 常に仕事のことを考えてしまい、頭が休まらない
- SNSや発信を後回しにしてしまう
- AIに興味はあるが、何から始めれば良いかわからない
- サロン経営を一人で抱え込みやすい
- もっと“余白”を作りたい
- 業務効率化だけではなく、生活全体を整えたい
■ 登壇者プロフィール
旧TABI LABO（現NEW STANDARD）にてメディアマーケティングに従事。その後、リカバリーウェアブランド「BAKUNE」の商品開発を主導し、月次売上を約100倍規模へ成長させることに貢献。現在はandUS株式会社の常務取締役として、美容サロン向けプラットフォーム「サロスタ」を運営。美容業界におけるAI活用・マーケティング支援を行いながら、「仕事と生活の余白を生み出すAI活用」をテーマに発信を続けている。青山学院大学大学院 MBA修了。
■ 株式会社and USについて
and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。
私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。
■ 株式会社and US 会社概要
代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那
本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7
電話： 076-491-6050（代表）
事業内容：
（１）サロン専売コスメメーカー事業
（２）教育・コンサル・会計サポート事業
（３）テストマーケティングサロン事業
◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/
◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/
◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit