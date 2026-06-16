美容サロンオーナーの「頭の中」を整理するAI活用。株式会社and US、“仕事と暮らしに余白をつくる”実践型AIセミナーを2026年6月23日（火）19:00 ～ 20:00に開催

株式会社andUS

サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（富山県／代表取締役社長：廣岡伸那）は、2026年6月23日（火）、アイ／美容サロンオーナー・経営者向け無料オンラインセミナー「AIで、頭と暮らしに余白を。美容サロンオーナーのための“プライベートAI活用”セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、ChatGPT・Claudeなどの生成AIを活用し、「AI＝業務効率化ツール」という枠を超えて、日々多くの判断や悩みを抱えるアイ／美容サロンオーナーのための、“頭の中を整理するAI活用”をテーマに実践的な使い方を共有します。

サロンワーク、スタッフ育成、SNS発信、家庭やプライベート--。

「常に何かを考え続けている状態」から抜け出し、本来集中すべき接客・経営・クリエイティブに時間とエネルギーを使うための新しいAI活用法を提案します。

■ 開催の背景：「忙しい」の正体は、“タスク”ではなく“思考の渋滞”

美容サロン経営者は、施術だけではなく、

- スタッフとのコミュニケーション- SNSや集客導線の設計- 売上管理- 採用- お客様対応- プライベートの予定管理

など、多くの役割を同時に抱えています。

特に近年は、「休んでいる時間も仕事のことを考えてしまう」「考えることが多すぎて、やるべきことが整理できない」という声も増えています。

株式会社and USでは、自社運営サロンや美容事業の現場でAI活用を進める中で、AIは単なる“作業効率化ツール”ではなく、“思考整理のパートナー”として大きな可能性を持つと実感してきました。

今回のセミナーでは、「何をAIに任せると、自分に余白が生まれるのか」を整理しながら、実際の活用方法を共有します。

■ 本セミナーの3つの特徴

1. 美容サロンオーナーの“リアルな悩み”に特化

一般的なAI講座ではなく、

- 頭の整理ができない- 考えごとが止まらない- SNSが後回しになる- 旅行や休日の計画すら疲れる- スタッフ教育を一人で抱えてしまう

など、美容サロン経営者特有の悩みに寄り添った内容を扱います。

2. 「AIに仕事を奪われる」ではなく、「AIに脳の整理を任せる」

文章作成や検索だけでなく、

- タスク整理- 思考の言語化- スケジュール整理- 相談相手- アイデア壁打ち

など、“頭の中の負荷”を減らすAI活用法を実践形式で紹介します。

3. 「自分専用AI活用設計」をその場で整理

講義を聞くだけではなく、

- どこで頭が疲れているのか- 何をAIに任せるべきか- どんな使い方が自分に合うか

を整理するワークも実施。

セミナー終了時には、「AIを使って余白を作るための第一歩」が明確になります。

■ セミナー概要

■ タイトル： AIで、頭と暮らしに余白を。

美容サロンオーナーのための“プライベートAI活用”セミナー

■ 日時 ： 2026年6月23日（火）19:00 ～ 20:00

■ 形式 ： オンライン（Zoom）

■ 参加費 ： 無料

■ 対象 ： アイ／美容サロンオーナー（少人数サロン・個人サロン含む）

■ 登壇者 ： andUS株式会社 常務取締役 浅川 海嵐（Miran Asakawa）

■ 詳細・申込： https://sarostaai-8qrsueab.manus.space/

■ こんな方におすすめ

- 常に仕事のことを考えてしまい、頭が休まらない- SNSや発信を後回しにしてしまう- AIに興味はあるが、何から始めれば良いかわからない- サロン経営を一人で抱え込みやすい- もっと“余白”を作りたい- 業務効率化だけではなく、生活全体を整えたい

■ 登壇者プロフィール

旧TABI LABO（現NEW STANDARD）にてメディアマーケティングに従事。その後、リカバリーウェアブランド「BAKUNE」の商品開発を主導し、月次売上を約100倍規模へ成長させることに貢献。現在はandUS株式会社の常務取締役として、美容サロン向けプラットフォーム「サロスタ」を運営。美容業界におけるAI活用・マーケティング支援を行いながら、「仕事と生活の余白を生み出すAI活用」をテーマに発信を続けている。青山学院大学大学院 MBA修了。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit