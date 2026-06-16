夏の車内を快適に！自動送風×ハニカム構造ゲルクッションで涼しさが続くMAXWINのクールカーシート『K-SHE15』が登場！

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN（運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市）は、座るだけで自動に送風を開始し強力ファンとハニカム構造ゲルクッションで車内の蒸し暑さから解放される「K-SHE15」の販売を開始しました。

販売ショップ

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https://www.amazon.co.jp/dp/B0H296MJXW

樂天市場：

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MAXWIN K-SHE15

真夏の車内の蒸し暑さから解放される、これまでにないクールシートが登場。シートに座るだけで送風が自動スタートし、身体を離れると自動停止するスマートセンサー搭載。ハニカム構造のゲルクッションが体重を均一に分散し、強力ファンがエアコンの冷気を腰・背中・お尻へ直接届けます。長距離ドライブもムレ知らずの快適さを実現。12V/24V両対応の簡単装着設計。始めての方でもすぐに1年中最高の快適ドライブをお楽しみいただけます。

製品特徴

自動送風モード搭載

シートに座ると自動的に送風がスタートし、座席から離れると自動停止するスマートセンサー機能を搭載。利用するたびにスイッチを操作する手間がなく、乗車するその瞬間から涼風を感じられます。コントローラーのスイッチで手動モードへの切替も可能。車両のエンジンがOFFの場合は起動しませんが、通電時は常に準備万全。真夏の渋滒中も乗り込んだ瞬間から涼風が流れ、快適なドライブをサポートします。

優れた通気性！柔らかゲルクッションで全身が爽やかに

通気性に優れたハニカム構造のゲルクッションを新採用。座ったときの重さを分散させる空洞の集合体構造のため、スイッチを入れていなくても通常のシートより涼しく感じていただけます。クッションは適度な反発力があり、お尻と腰を全体で支えるので、体の負担を軽減します

誰でもカンタンに取付可能

背面のゴムバンドをシートに掛けて、シガーアダプターを差し込むだけのカンタン接続。面倒な配線は一切不要です。車種やドライバーを選ばず、気軽に取り付けられるので、初めてクールシートを使う方でも安心。機器の苦手な方や女性ドライバーにもおすすめです。

12/24V両対応

普通車・軽自動車などの12V車はもちろん、トラック・商用車などの24V車も使用可能（最大28Vまで）。幅広い車種に対応しているため、複数台の車をお持ちの方や大型車にも、購入後すぐにお使いいただけます。

収納ポケット付き

足元に便利なポケットが付いているので、スマホや鍵などちょっとした小物の収納に便利。ドライブ中の手の届く場所に必需品をすっきりまとめられ、車内の整理整頓にも役立ちます。

ファンの強弱は手元で操作可能

タッチボタン式コントローラーで電源のON/OFFおよび風量の3段階調整が可能。お好みの強さに調整でき、送風モードの自動/手動の切替も搭載。強風時は音が大きくなる場合がありますが、風量を小さくしてお使いいただくことで静かにお使いいただけます。

製品仕様

動作電圧範囲：DC10V～28V

最大消費電力：DC12V車 約18W

DC24V車 約31W

電源コード長：約1.3m（電源プラグ～クールカーシート本体）

本体サイズ：W450×D55×H1280mm

本体重量：約1.2kg（電源コードを含む）

材質：ゴム、PU、ポリエステル

カラー：ブラック・グレー

《付属品》

本体×1、シガー電源ケーブル×1、取扱説明書×1