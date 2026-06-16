マレーシア留学サポートセンターと「MMBH留学」が業務提携！マレーシア大学進学×IELTS最短突破を支援する新たな進学ルートを提供

グローバルハブジャパン株式会社

マレーシアの大学・語学学校への進学を支援する「マレーシア留学サポートセンター」を運営するグローバルハブジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：斉藤高志、以下「当社」）は、海外トップ大学進学のための英語指導を行う専門サービス「MMBH留学」を運営するMMBH株式会社（本社：東京都港区、代表：岸谷蘭丸、以下「MMBH社」）と業務提携契約を締結いたしました。

本提携により、マレーシア大学進学における最大の障壁となる、海外大学進学で広く活用される英語能力試験「IELTS（アイエルツ）」のスコアメイクを強力にサポートする体制が実現。費用対効果（コストパフォーマンス）の高い、海外大学進学を目指す高校生にとって最適な選択肢を提供いたします。

また、本提携を記念して、2026年6月20日（土）20時より、マレーシア名門大学の魅力とIELTS突破法を解説する「IELTS集中対策セミナー」を無料開催いたします。

【業務提携の背景と目的】

近年、歴史的な円安や物価高の影響により、欧米の大学への学費・滞在費が高騰しています。その中で、費用を抑えながら教育レベルが高く、多国籍な環境で学べる「マレーシア留学」が、日本の受験生や保護者から急速に注目を集めています。

マレーシア留学の最大の魅力は、コストパフォーマンスの良さにあります。世界トップ1％に入る大学が多数あり、また欧米大学の1/3～1/2程度の留学費用で実現できます。

また、モナッシュ大学（オーストラリア）やノッティンガム大学（イギリス）といった世界トップクラスの欧米大学がマレーシアに構えるキャンパスで、本国と同じカリキュラムを英語で学び、同じ学位を取得できる点や、マレーシアにいながら欧米名門校の学位を同時に取得できる「Dual Degree Program（デュアルディグリープログラム）」など、世界に直結する進学システムが充実しています。

しかし、これらのトップ大学へ進学するためには、「IELTS 5.5～6.0以上（英検準1級以上のレベル）」のスコアが必要となり、日本の高校生にとって高いハードルとなっていました。

そこで、マレーシア留学の第一人者として確かな実績を持つ当社と、最高峰の英語指導ノウハウで短期スコアメイクを実現するMMBH社が強力に連携することで、この課題を解決します。この両社の強みを掛け合わせた包括的な支援体制により、世界を目指す学生たちを確実かつ最短でマレーシアのトップ大学へ送り出すことを目指します。

【本提携による具体的な取り組み】

■相互の顧客紹介とサポート連携の強化

マレーシア進学を目指す弊社の顧客に対し、MMBH留学が提供する独自のIELTS指導メソッドを提供し、確実なスコアメイクを支援します。

MMBH留学にて海外進学を検討している顧客に対し、弊社から「マレーシア留学」という新たな選択肢を提案し、大学選びから渡航までを一貫してサポートします。

■共同での情報発信・ウェビナーの定期開催

双方のYouTubeチャンネルやSNSを通じたマレーシア留学の魅力発信、および定期的な合同セミナーを開催し、海外進学を目指す学生・保護者への啓蒙活動を行います。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wx0qbCH8VAU ]

岸谷蘭丸氏のYouTubeチャンネルでマレーシア大学見学ツアーを紹介

【提携記念！「IELTS集中対策セミナー」概要】

本提携を記念した第一弾の取り組みとして、当社代表の斉藤とMMBH留学代表の岸谷蘭丸氏が登壇する「IELTS集中対策セミナー」を開催いたします。また、現地の最新視察レポートを交えながらマレーシア大学進学のリアルをお届けします。

日時 ： 2026年6月20日（土）20:00～

開催形式 ： オンライン（Zoom配信）

対象 ： 海外大学進学に興味がある現役高校生・浪人生、およびその保護者

参加費 ： 無料

セミナー内容：

◆岸谷蘭丸氏が現地視察で体感した、マレーシアトップ大学のリアルな熱気と学習環境について

◆モナッシュ大学・ノッティンガム大学等、欧米名門大マレーシアキャンパスの魅力について

◆マレーシア進学に必要な「IELTS 5.5～6.0」を最短突破するための具体的勉強法について

申込みはこちら :https://liff.line.me/2005103725-nzgX6joZ/landing?follow=%40498apmvv&lp=IBSNnP&liff_id=2005103725-nzgX6joZ

【両社代表からのコメント】

グローバルハブジャパン株式会社代表取締役：斉藤 高志

■ グローバルハブジャパン株式会社（マレーシア留学サポートセンター）代表：斉藤 高志

若者に絶大な影響力を持ち、海外留学に対して独自の視点をお持ちの岸谷蘭丸さんに、マレーシア留学の計り知れないポテンシャルを肌で感じていただき、こうして一緒に学生たちをサポートできることを大変嬉しく、また心から楽しみにしています。日本の学生にとってマレーシア進学の最大の壁となる『英語力』ですが、MMBH留学の画期的なIELTS指導メソッドが加わることで、マレーシアの大学進学希望者に対する当社のサポート体制がより一層手厚くなることを確信しております。この強力な連携により、一人でも多くの若者が世界へ羽ばたくための最適なルートを提供してまいります。

MMBH株式会社（MMBH留学） 代表：岸谷 蘭丸 氏

■ MMBH株式会社（MMBH留学） 代表：岸谷 蘭丸 氏

今回初めてマレーシアのトップ大学を視察し、欧米の大学に全く引けを取らない素晴らしい設備と、世界中から集まる優秀な学生たちが英語で議論を交わす環境に大きな衝撃を受けました。世界最高峰のカリキュラムを同じように学べるマレーシア留学は、間違いなく今の日本の学生にとって最も賢い選択肢の一つです。私が培ってきたIELTS最短突破のノウハウで英語の壁を打ち破り、本気で世界を目指す学生たちを全力でサポートします。

【会社概要】

■ グローバルハブジャパン株式会社

【サービス名】マレーシア留学サポートセンター

【代表取締役】斉藤 高志

【設立】2010年11月16日

【資本金】1,100万円

【所在地】〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-21-5 Sreed EBISU+t 3F

【電話番号】03-5428-5874

【E-mail】info@malaysia-ryugaku.jp

【事業内容】マレーシア留学の手配代行、現地サポート

【公式サイト】https://malaysia-ryugaku.jp/

【YouTube】https://www.youtube.com/@malaysia-ryugaku



■ MMBH株式会社

【サービス名】MMBH留学

【代表取締役】岸谷 蘭丸

【設立】2023年2月14日

【資本金】400万円

【所在地】〒108‐0075 東京都港区港南3-6-21

【事業内容】出願戦略コーディネート、願書コンサルティング、TOEFL/IELTS点数の壁突破、英語・留学メンターなどの海外高校・大学・大学院進学支援

【公式サイト】https://mmbh.co.jp/

【YouTube】https://www.youtube.com/@Ranmaru_Kishitani_with_Friends