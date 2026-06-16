国内最大級HRイベント「Acaric Summit Premium人事・採用EXPO」にTalentXが登壇

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A）は、株式会社アカリクが開催する国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO」に登壇することをお知らせします。本イベントでは6月26日(金)13:00より、当社代表の鈴木 貴史が「ROIを劇的に変える『採用CRM×AI活用』～採用コストの”掛け捨てを脱却～」をテーマに登壇いたします。

■登壇の背景と講演の見どころ

労働人口の減少や雇用の流動化が進む現代において、従来の「欠員補充型の採用」は限界を迎えつつあります。接点が一度きりで途切れてしまう従来型の採用活動では、毎年同じコストを投じ続けなければならず、結果として巨額の採用コストを“掛け捨て”にしているのが実情です。

こうした課題を解決し、採用活動を「コスト（掛け捨て型）」から「経営資産（積立型）」へと転換させるのが、中長期的な戦略を見据えた「タレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）」です。

本講演では、企業の持続的な成長を牽引する「タレントアクイジション」の実現に向けて、「採用CRM」と自律的に稼働する「AI」を実務へどう組み込み、採用ROI（採用投資対効果）を劇的に向上させるのか、具体的な実践ステップと最新事例を交えて解説いたします。

■登壇概要

・登壇日時 ：6月26日(金) 13:00～13:30

・開催方法 ：オンライン配信

・参加費 ：無料

・講演テーマ：「ROIを劇的に変える『採用CRM×AI活用』～採用コストの”掛け捨てを脱却～」

・視聴申込方法：下記ページよりお申し込みください。

https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=talentx&utm_medium=email&utm_campaign=202606(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-jun?utm_source=talentx&utm_medium=email&utm_campaign=202606)

■イベント概要

日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、人事・採用について考えるオンラインEXPOです。第8回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する全39講演を通じて、HRの最新事例を学ぶことができます。皆様が気になる取り組み・課題について、学びを深めていただけるよう、開催日毎に下記テーマを設定しております。

当社は、「Day3：成長を加速する『キャリア採用』を考える」において、「ROIを劇的に変える『採用CRM×AI活用』～採用コストの”掛け捨てを脱却～」をテーマに登壇いたします。

Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える

Day2：未来を創る「新卒採用」を考える

Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える

▼このような方におすすめ

人的資本経営の実現に向けた戦略に携わる経営者、役員の方

人事戦略の設計や実行に携わる人事責任者、CHROの方

■人的資本の「資産化」を実現する、AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」について

「MyTalent Platform」は、持続的な優秀人材の獲得をオールインワンで実現する、日本初（※）のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。採用CRMを基盤に、ブランディングからタレントプール、リファラル、候補者管理にいたるすべての機能を高度に統合。AIを単なる効率化ツールではなく、個別最適化された候補者体験（CX）を設計する戦略的中核エンジンとして機能し、集客から関係構築、選考、採用、そして入社後の活躍までを一気通貫で支援します。

その根幹となる「AIネイティブ採用」のコンセプトは、「AIはつながりを駆動し、人間はエンゲージメントを」。AIが事務作業やマッチング判断を自律的に担うこと、人事担当者は候補者一人ひとりの価値観に寄り添う「個別最適化した関係構築」や、自社の魅力を深く伝える「魅力付け」、そして組織の未来を左右する「最終的な意思決定」といった、人間ならではの本質的な業務に専念できます。これは単なる業務効率化を超えた、企業の未来を創るための「投資」です。

「MyTalent Platform」サービスサイト：https://mytalent.jp

（※1）自社調べ（2026年3月、日本国内における「統合型タレントアクイジションプラットフォーム」として）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業の「タレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）」をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP：https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」サービスサイト：https://mytalent.jp