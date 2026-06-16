【木村屋總本店】＜新商品＞ピリッとした明太にチーズとこんぶの旨味が広がる「明太こんぶチーズ」発売

株式会社木村屋總本店

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2026年7月1日から、ピリッとした辛みと和洋の旨味が噛むほどに広がる「明太こんぶチーズ」を発売いたします。その他、沖縄県産黒糖シロップの風味を活かした「黒糖カレンズむしぱん」の新商品2種を発売いたします。

■逸品：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ippin(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/collections/ippin)

ピリ辛明太にチーズのまろやかさ、こんぶで日本らしさをプラス

■明太こんぶチーズ

明太こんぶチーズ

ピリッと辛い明太マヨとまろやかなダイスチーズ、風味豊かな塩こんぶを包みました。

明太の辛み、チーズのコク、塩こんぶの旨みが噛むほどに広がります。

価格：248円(税込)

ピリッと辛い夏に最適な味わいを目指し、明太子本来の旨味や辛さを最大限に活かすため、酸味を抑えたマヨネーズを使用しました。さらに、明太子とマヨネーズの比率を「1：1」にすることで、明太子の存在感と辛みをしっかりと感じられる絶妙な仕上がりにしています。「チーズクリーム」に加え、「ダイス状クリームチーズ」を使用し、そこに明太子ともチーズとも相性抜群の「塩こんぶ」をプラス。日本らしさを感じられるあじわいに仕立てました。

黒糖の風味豊かな甘みとカレンズのすっきりとした甘さ

■黒糖カレンズむしぱん

黒糖カレンズむしぱん

黒糖風味の生地にこしあんを合わせ、カレンズをトッピングして蒸し上げました。

価格：172円(税込)

販売概要

発売日：2026年7月1日(水)

販売店舗：関東近郊のスーパー・小売店

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ: https://kimuraya-net.jp

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873

9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry