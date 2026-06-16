【関光ロジNEXT】(旧関光汽船)　大学生向け夏の仕事体験予約開始！！下関港に特別潜入しよう！

株式会社ＳＨＫライン

実は、皆さんが日常的に使っているモノの多くは、海を渡ってやってきます。その裏側を支えているのが、長距離フェリー輸送のパイオニア、関光ロジNEXT株式会社です。

同社は2026年8月～9月、大学生を対象に、山口県にある下関港を舞台にした「1DAY仕事体験」と、若手社員とリアルに話せる「オンライン交流会」を開催します。普段は立ち入れない港湾・保税エリアの現場を自分の目で見て、国際物流と国内物流の仕事を体感できる、またとない機会です。

◆ なぜ今、「物流」なのか？

2024年問題、EC市場の拡大、グローバルサプライチェーンの再編--。

物流は今、社会の最重要インフラとして、あらためて注目されています。

関光ロジNEXTは、SHKグループの一員として、日本と韓国・中国を結ぶ国際フェリー輸送サービスと、日本国内のフェリー輸送サービスを手がけています。

グループが持つ国内外のフェリー航路を最大限に活かし、「海をまたぐモノの流れ」を日本からコントロールする─それが関光ロジNEXTの仕事です。

◆ こんな学生に向いています- 物流・商社・国際ビジネスに興味がある- 就活の選択肢を広げたい- 現場のリアルを知ってから就活を考えたい- 地方発・グローバルな仕事ってどんな感じか気になる

文理不問・業界知識ゼロでも大丈夫。まず「知る」ことから始めましょう。

【下関港に潜入！】国際物流の1DAY仕事体験

◆ プログラム詳細日程：2026年8月26日(水)・9月2日(水)

場所：関光ロジNEXT株式会社 下関本社

山口県下関市竹崎町4丁目6-8 ※JR下関駅から徒歩7分

STEP 1｜物流業界・会社紹介

「物流って、思っていたよりスゴかった！」

あなたが今日使ったスマホ、飲んだ飲み物、着ている服--その多くは、船で海を渡ってきています。

関光ロジNEXTの特徴は、国際物流における複数の役割を一社で担っていること。

それぞれの仕事の意味と面白さを、まるごと知ってください。

STEP 2｜現場見学

「教科書では絶対に学べない、港のリアル」

下関港の保税蔵置場・荷役作業現場を、社員の案内で特別見学。

普段は一般立入禁止のエリアに入れる、めったにないチャンスです。

STEP 3｜仕事体験ワークショップ

「国際物流の書類、作ってみたら難しすぎたけど、楽しかった！」

国際物流では、一つの荷物を動かすだけで多くの書類が動きます。

実際の仕事で使われているケーススタディをもとに、グループで書類作成に挑戦。先輩社員がリアルタイムでサポートします。

【体験を通じて気づけること】

・チームで確認し合う、物流現場のコミュニケーションのリアル

・「正確さ」と「スピード」を同時に求められる仕事の醍醐味

STEP 4｜若手社員との座談会

「人事じゃなくて、現場の先輩に聞く。だから本音が出る。」

座談会に登場するのは、若手社員。

リラックスした雰囲気で、気になることを何でも聞いてください。

「英語や語学力は必要ですか？」

「転勤はありますか？キャリアはどう描けますか？」

「正直、しんどいと思ったことは？」

「聞きにくいこと」ほど聞いてOK！それがこの場の価値です。

STEP 5｜人事社員との昼食会

弊社の本社食堂は、社員が無料でおいしいご飯を食べられます！

食堂ってどんな感じ？どんなメニューが出るの？

実際に社員が食べている食堂のメニューも、この機会に体験してみませんか？

人事社員と和やかな雰囲気で食事をしながら、選考に関する質問もOK！

面接が不安な方は、ぜひ相談してみてください。ここでしか聞けない対策術があるかもしれません。

【自宅から参加OK！】若手社員と話せるオンライン交流会

8月19日(水)｜国際物流編

「一社で、こんなに多くの役割を担っている会社だとは思わなかった」

実は、一つの荷物が海を渡るまでには、全く異なる複数の「プロ」が関わっています。

関光ロジNEXTが担うのは、その中の一つではありません。

貿易の川上から川下まで、複数の役割をこの一社でカバーしています。

【こんな話が聞けます】

- フォワーダーって何をする仕事？：荷主と現場をつなぐ「貿易の司令塔」の役割- 通関士の仕事：税関と向き合い、荷物を合法的に国境越えさせる専門職- 船社代理店の仕事：船会社の代わりに、寄港スケジュールや手続きを管理する役割

「自分はどの仕事に向いているか？」を考えるヒントを持ち帰ろう

9月8日(火)｜国内物流編

「縁の下の力持ちって、思っていたよりかっこよかった」

EC・食品・製造……あらゆる産業の「血液」として、モノを届け続ける国内物流。

登場する若手社員は、フェリーを使った国内輸送・ロジスティクス管理の現場で活躍する担当者。

【こんな話が聞けます】

- 「物流の2024年問題」って、現場ではどう感じている？- 普段のリアルな1日スケジュール- 「この仕事やっていてよかった」と思った忘れられない瞬間

EC拡大・物流改革のど真ん中にいる人たちのリアルな声を、就活の武器にしてください。

◆ 開催概要

■対象

2028年卒業予定の大学生・大学院生（文理不問）

■日程

【1DAY仕事体験】

2026年8月26日(水)、9月2日(水)

9:00～13:00(全日程)

【オンライン交流会】

［国際物流］2026年8月19日(水)、［国内物流］9月8日(火)

10:00～11:00(全日程)

※各回ともに定員制（抽選）となります。お早めにエントリーください。

■会場

【1DAY仕事体験】

関光ロジNEXT 下関本社（山口県下関市竹崎町4丁目6-8） ※JR下関駅から徒歩7分

【オンライン交流会】

Zoomにて開催予定

■参加費

無料

■申込方法

マイナビ2028にて予約受付中

https://job.mynavi.jp/28/pc/search/corp101731/outline.html

イベント詳細・その他お申込は、リクルートサイトへ

https://recruit.kanko-lx.co.jp/info/20260402/

◆ 会社概要

社名：関光ロジNEXT株式会社（旧関光汽船株式会社）

本社：山口県下関市竹崎町4丁目6-8

事業内容：通関業、一般港湾運送事業、第二種貨物利用運送事業（外航・内航・鉄道）

代理店業、倉庫業

採用サイト：https://recruit.kanko-lx.co.jp/