【関光ロジNEXT】(旧関光汽船) 大学生向け夏の仕事体験予約開始！！下関港に特別潜入しよう！
実は、皆さんが日常的に使っているモノの多くは、海を渡ってやってきます。その裏側を支えているのが、長距離フェリー輸送のパイオニア、関光ロジNEXT株式会社です。
同社は2026年8月～9月、大学生を対象に、山口県にある下関港を舞台にした「1DAY仕事体験」と、若手社員とリアルに話せる「オンライン交流会」を開催します。普段は立ち入れない港湾・保税エリアの現場を自分の目で見て、国際物流と国内物流の仕事を体感できる、またとない機会です。
◆ なぜ今、「物流」なのか？
2024年問題、EC市場の拡大、グローバルサプライチェーンの再編--。
物流は今、社会の最重要インフラとして、あらためて注目されています。
関光ロジNEXTは、SHKグループの一員として、日本と韓国・中国を結ぶ国際フェリー輸送サービスと、日本国内のフェリー輸送サービスを手がけています。
グループが持つ国内外のフェリー航路を最大限に活かし、「海をまたぐモノの流れ」を日本からコントロールする─それが関光ロジNEXTの仕事です。
◆ こんな学生に向いています
- 物流・商社・国際ビジネスに興味がある
- 就活の選択肢を広げたい
- 現場のリアルを知ってから就活を考えたい
- 地方発・グローバルな仕事ってどんな感じか気になる
文理不問・業界知識ゼロでも大丈夫。まず「知る」ことから始めましょう。
◆ プログラム詳細
【下関港に潜入！】国際物流の1DAY仕事体験
日程：2026年8月26日(水)・9月2日(水)
場所：関光ロジNEXT株式会社 下関本社
山口県下関市竹崎町4丁目6-8 ※JR下関駅から徒歩7分
STEP 1｜物流業界・会社紹介
「物流って、思っていたよりスゴかった！」
あなたが今日使ったスマホ、飲んだ飲み物、着ている服--その多くは、船で海を渡ってきています。
関光ロジNEXTの特徴は、国際物流における複数の役割を一社で担っていること。
それぞれの仕事の意味と面白さを、まるごと知ってください。
STEP 2｜現場見学
「教科書では絶対に学べない、港のリアル」
下関港の保税蔵置場・荷役作業現場を、社員の案内で特別見学。
普段は一般立入禁止のエリアに入れる、めったにないチャンスです。
STEP 3｜仕事体験ワークショップ
「国際物流の書類、作ってみたら難しすぎたけど、楽しかった！」
国際物流では、一つの荷物を動かすだけで多くの書類が動きます。
実際の仕事で使われているケーススタディをもとに、グループで書類作成に挑戦。先輩社員がリアルタイムでサポートします。
【体験を通じて気づけること】
・チームで確認し合う、物流現場のコミュニケーションのリアル
・「正確さ」と「スピード」を同時に求められる仕事の醍醐味
STEP 4｜若手社員との座談会
「人事じゃなくて、現場の先輩に聞く。だから本音が出る。」
座談会に登場するのは、若手社員。
リラックスした雰囲気で、気になることを何でも聞いてください。
「英語や語学力は必要ですか？」
「転勤はありますか？キャリアはどう描けますか？」
「正直、しんどいと思ったことは？」
「聞きにくいこと」ほど聞いてOK！それがこの場の価値です。
STEP 5｜人事社員との昼食会
弊社の本社食堂は、社員が無料でおいしいご飯を食べられます！
食堂ってどんな感じ？どんなメニューが出るの？
実際に社員が食べている食堂のメニューも、この機会に体験してみませんか？
人事社員と和やかな雰囲気で食事をしながら、選考に関する質問もOK！
面接が不安な方は、ぜひ相談してみてください。ここでしか聞けない対策術があるかもしれません。
【自宅から参加OK！】若手社員と話せるオンライン交流会
8月19日(水)｜国際物流編
「一社で、こんなに多くの役割を担っている会社だとは思わなかった」
実は、一つの荷物が海を渡るまでには、全く異なる複数の「プロ」が関わっています。
関光ロジNEXTが担うのは、その中の一つではありません。
貿易の川上から川下まで、複数の役割をこの一社でカバーしています。
【こんな話が聞けます】
- フォワーダーって何をする仕事？：荷主と現場をつなぐ「貿易の司令塔」の役割
- 通関士の仕事：税関と向き合い、荷物を合法的に国境越えさせる専門職
- 船社代理店の仕事：船会社の代わりに、寄港スケジュールや手続きを管理する役割
「自分はどの仕事に向いているか？」を考えるヒントを持ち帰ろう
9月8日(火)｜国内物流編
「縁の下の力持ちって、思っていたよりかっこよかった」
EC・食品・製造……あらゆる産業の「血液」として、モノを届け続ける国内物流。
登場する若手社員は、フェリーを使った国内輸送・ロジスティクス管理の現場で活躍する担当者。
【こんな話が聞けます】
- 「物流の2024年問題」って、現場ではどう感じている？
- 普段のリアルな1日スケジュール
- 「この仕事やっていてよかった」と思った忘れられない瞬間
EC拡大・物流改革のど真ん中にいる人たちのリアルな声を、就活の武器にしてください。
◆ 開催概要
■対象
2028年卒業予定の大学生・大学院生（文理不問）
■日程
【1DAY仕事体験】
2026年8月26日(水)、9月2日(水)
9:00～13:00(全日程)
【オンライン交流会】
［国際物流］2026年8月19日(水)、［国内物流］9月8日(火)
10:00～11:00(全日程)
※各回ともに定員制（抽選）となります。お早めにエントリーください。
■会場
【1DAY仕事体験】
関光ロジNEXT 下関本社（山口県下関市竹崎町4丁目6-8） ※JR下関駅から徒歩7分
【オンライン交流会】
Zoomにて開催予定
■参加費
無料
■申込方法
マイナビ2028にて予約受付中
https://job.mynavi.jp/28/pc/search/corp101731/outline.html
イベント詳細・その他お申込は、リクルートサイトへ
https://recruit.kanko-lx.co.jp/info/20260402/
◆ 会社概要
社名：関光ロジNEXT株式会社（旧関光汽船株式会社）
本社：山口県下関市竹崎町4丁目6-8
事業内容：通関業、一般港湾運送事業、第二種貨物利用運送事業（外航・内航・鉄道）
代理店業、倉庫業
採用サイト：https://recruit.kanko-lx.co.jp/