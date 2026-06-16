第2回「ことばの翼 子ども文学賞」開催決定。7月18日より全国の小学生を対象に作品を募集します。

かまくら国語塾

かまくら国語塾(神奈川県鎌倉市、代表:中本順也)は、全国の小学生を対象とした「ことばの翼 子ども文学賞」第2回の作品応募を、2026年7月18日(土)から8月31日(日)まで受け付けます。第1回には全国から94編の物語が届きました。未完成のままでも応募できる「みかん賞」も続けます。今回から、児童文学作家の村上雅郁氏が新たに審査に加わります。審査委員長は引き続き、作家の高橋源一郎氏が務めます。

■ 創設の背景：今の物語は、未来の自分への手紙

子どもたちの「書いてみたい」に、きちんと応える場所をつくりたい。この文学賞は、そんな願いから生まれました。

自分の心と向き合い、迷いながらことばを探す--。時に立ち止まり、時に放り出す。でも、評価や点数を離れ、時間をかけて綴る中で、子どもたちは “今しか書けない物語” を紡ぎ出します。



物語を書くことは、未来の自分へ宛てた手紙を書くことです。



『ことばの翼 子ども文学賞』は、その手紙を自由に書き上げるための “滑走路” でありたいと考えています。

■ 第1回では全国から94の作品が翼で運ばれました

第1回（2025年7月19日～8月31日）、全国の小学生から94編が届きました。短いものは原稿用紙数枚、長いものは規定上限の1万字近く。

題材も、大好きなお祭りの話などの身近な話から、宇宙を舞台にした話、身近な疑問を哲学的に考える長編まで。バラエティに富んだ、そして予想もしない作品が集まりました。

大賞は『ジャムになりたいイチゴ』（東京都・小学6年）、高橋源一郎賞は『僕は聖女』（沖縄県・小学6年）に贈られました。

受賞作と入選作は記念の作品集にまとめ、受賞者に贈っています。TOP Factory株式会社による本格的な製本により、日本中のどの受賞作品集よりも素敵なものが出来上がりました。

■「みかん賞」─ 書きかけのまま届いた8編

第1回 ことばの翼 子ども文学賞 受賞作品集（印刷・製本：TOP Factory株式会社）

本賞の最大の特徴は、完成に至らなかった作品の挑戦を讃える「みかん賞（未完賞）」の設置です。

壮大な物語のはじまり、まだ結末の見えないお話、あるいは書きかけのストーリーのかけら--そのすべてが審査対象になります。



10,000字の長編から、生まれたばかりの物語の芽まで、すべての「書きたい」を受け止めます。

「書きたい」という気持ちが生んだ、すべての作品が審査の対象です。

第1回の講評で、高橋源一郎氏はみかん賞の意義について、こう語っています。

楽しいお話はいつまでも聞いていたい。この続きを聞きたい、というのが物語の一番大切な要素なんですね。完成してしまったら、もう終わりじゃないですか。だから、完成していない作品のほうにこそ、物語の本当の楽しさがあると言っても間違いではない。あえて「みかん賞」という賞を作ったのは、そのためです。

── 高橋源一郎（審査委員長）、第1回受賞作品発表会より

第1回のみかん賞は、『冬の雪山』（静岡県・小学6年）、『宇宙の平和を守るため』（神奈川県・小学4年）に贈られました。第2回も未完の全力を受け止めます。

■ 審査委員長・高橋源一郎より ── 第1回受賞作品集寄稿文

第1回の受賞作と入選作を収めた作品集の冒頭に、審査委員長の高橋源一郎氏が寄せた文章があります。

世界でいちばん応募年齢が低い、世界でいちばん小さい、世界でいちばんわかりやすそうな文学賞です。いや、ちがうかも。世界中の文学賞を知っているわけではありませんので。でも、世界でいちばん楽しい、世界でいちばん優しい、世界でいちばん子どもに視線を向けた文学賞ではないでしょうか。

そういう文学賞があるといいなと思った人たちが集まって、いつの間にかこの賞は生まれました。生まれたばかりのヒヨッコです。でも、大きく育つといいなと思います。誰もが自分の小説を書く。そして、誰もがその小説を読む。大人も子どもも。そういう世界って楽しそうです。

そんな文学賞にたくさんの子どもたちが作品を送ってくれました。心をこめて読みました。素敵な作品がたくさんありました。うれしかったです。

世界はまだまだ棄てたものじゃない。でもこれからです。この文学賞がもっと大きくなるといいなと思います。大きくなっても子どものままでいてほしいです。

── 高橋源一郎（審査委員長）、第1回作品集寄稿文より

■ 受賞者からのメール

第1回 ことばの翼 子ども文学賞 受賞作品集（印刷・製本：TOP Factory株式会社）

第1回が終わってしばらく経った頃、受賞者のご家族から、こんな声が届きました。書くことが、その子だけのものに留まらなかったことが伝わってきます。

発表動画から、中本先生、高橋さんのお人柄の温かさが伝わり、特にみかん賞の部分は何度も拝見したくなります。娘がこの先何かでつまずいた際には、再び動画を開き、先生方のメッセージを受け取ってほしいなと思いました。

── 第1回受賞者の保護者の方より

日曜日は早めに夕食を済ませ、家族で18時からのYouTubeカウントダウンを待ちました。発表の瞬間、窓を開けていたため、驚喜の声が周囲に響き渡ったかと思います。娘はその晩、ロイロノートで学校の担任の先生と司書の先生にお伝えし、先生方も大変喜んでくださいました。

── 第1回受賞者の保護者の方より

■ 第2回から児童文学作家・村上雅郁氏が審査に加わります

村上雅郁（むらかみ まさふみ）氏は1991年、神奈川県鎌倉市生まれ・在住。2019年、第2回フレーベル館ものがたり新人賞大賞を受賞したデビュー作『あの子の秘密』で、第49回児童文芸新人賞を受賞しました。著書に『キャンドル』『りぼんちゃん』『きみの話を聞かせてくれよ』『かなたのif』『ショコラ・アソート あの子からの贈りもの』（いずれもフレーベル館）。『きみの話を聞かせてくれよ』は2024年度の中学入試で14校以上に出題され、最も多く出題された小説となりました。

■ 審査基準は“今しか書けない物語”

審査委員長には作家・高橋源一郎氏が就任。第1回に引き続き物語創作教育の第一人者である澤田英輔氏（福山平成大学）に加えて、児童文学作家・村上雅郁氏にも新たに参加していただくなど、文芸界・教育界の第一線で活躍する専門家が審査員として集結しました。

子どもたちの表現に多角的な視点から光を当てます。

■ 教育委員会・地元企業も後援。地域から広がる支援の輪

この文学賞の理念には、教育行政をはじめ地域社会からも共感をいただき、多数の支援をいただいております。



鎌倉市教育委員会・逗子市教育委員会・葉山町教育委員会の後援のもと、鎌倉のクリエイティブ企業・面白法人カヤックをはじめ、多くの企業・団体・個人の皆さまにご賛同とご支援をいただきました。

私たちは、優れた作品を選ぶだけの場ではなく、子どもたちの「書いてみたい」を社会で支え合う仕組みをめざします。

■ 応募方法

応募方法と応募フォームは、公式サイト( https://kotoba-wing-award.studio.site/ )をご覧ください。

■ 第2回 ことばの翼 子ども文学賞 開催概要

・募集期間：2026年7月18日（土）～8月31日（日）

・対象：全国の小学生

・テーマ：自由

・字数：10,000字以内（未完成でも応募可能）

・形式：手書き（写真・スキャン）、PDF、Word等

・賞：大賞（図書カード3万円）、高橋源一郎賞、審査員特別賞、みかん賞、はばたき賞、かまくら国語塾賞

・発表：2026年10月中旬予定。入賞作品は記念冊子に収録

公式サイト：https://kotoba-wing-award.studio.site/

X：@kotobawingaward

Instagram：@kotoba_wing.award

YouTube：https://www.youtube.com/@ことばの翼子ども文学賞公式(https://www.youtube.com/@%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%B0%E3%81%AE%E7%BF%BC%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%B3%9E%E5%85%AC%E5%BC%8F)



※ ことばの翼 子ども文学賞は、次年度以降も継続して実施していく予定です

■ かまくら国語塾について

屋号：Leuk woorden Inc.

名称：かまくら国語塾

所在地：神奈川県鎌倉市

代表：中本順也

設立：2022年2月（サービス開始は2020年）

URL：https://kamakura-kokugo.education/

「書きたいこと、読みたいものを、どこまでも。」の理念のもと、神奈川県鎌倉市で物語創作を中心とした教室を運営。点数や評価から離れた場所で、子どもたちが自分の「書きたい」という心の声に素直に向き合い、自分だけの言葉を見つける旅の伴走をしています。ことばの翼 子ども文学賞は、教室での日々の実践から生まれたものです。

■ 最後に、第1回受賞者からの一言

第1回受賞者のお子さんから、こんな言葉が届きました。参加する子どもたちにとって、楽しんでもらえる文学賞をこれからも続けてまいります。

来年は中学生になっちゃうから提出できないのが残念。中学生部門も作ってほしい。

── 第1回受賞者（当時小学6年）

■ 協賛・ご支援に関するお問い合わせ

本賞は協賛企業・団体・個人の皆さまのご支援により運営しています。

第2回の協賛・寄付にご関心をお持ちの方は、webページよりお問い合わせください。

第2回ことばの翼 子ども文学賞チラシ