「GovTech Challenge OKAYAMA 2026」スタートアップの公募を開始します

岡山市

岡山市が抱える社会課題、行政課題について、最先端のテクノロジーや斬新なアイデアを持つ スタートアップと市が協働で課題解決に取り組む事業「GovTech Challenge OKAYAMA」 を実施しており、２０２6年度は4課題について参加するスタートアップを募集します。

１ 公募期間

令和8年６月8日（月）～７月７日（火）

２ 事業内容

「GovTech Challenge OKAYAMA」とは、岡山市が抱える社会課題、行政課題について、 最先端のテクノロジーや斬新なアイデアで課題解決に向けた提案を行うスタートアップを公募し、 岡山市職員と協働で最適な解決手法を見出し、製品・サービスとして構築・実証までを行う事業 です。 ２０２6年度は、災害対応におけるドローン活用や空家相談の手法改善など4課題についてスタ ートアップの募集を行います。詳しくは別紙をご確認ください。

３ 対象事業者

本市職員との協働による社会・行政課題の解決と新ビジネス・サービスの創出を目指すスタ ートアップ（ゼブラ企業を含む）

４ 説明会及び本事業への応募方法

本事業の詳細についての説明会を令和8年６月２5日（木）１５時からオンラインで実施します。 事業の詳細と応募方法については、以下のホームページをご覧ください。

URL：https://urban-innovation-japan.com/city/okayama-city/