コンラッド東京、7月8日（水）にゲストバーテンダーイベント「カクテルジャーニー」を開催

コンラッド東京「夜香木」のオーナーバーテンダー木場進哉（こば しんや）氏と、世界最大級のバーテンダーコンペティションにて披露した「フェニックスマティーニ」（イメージ）

コンラッド東京（東京都港区、総支配人 ニール・マッキネス）は、7月8日（水）にバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」にて、国内外で高い評価を受ける「夜香木（やこうぼく）」のオーナー、木場進哉（こば しんや）氏をゲストに迎えた一夜限りのバーテンダーイベントを開催いたします。

国際的なバーランキング「アジアのベストバー50」選出や、世界最大級のバーテンダーコンペティション「ディアジオ ワールドクラス」日本大会優勝など、近年目覚ましく活躍する「夜香木」オーナーバーテンダーの木場氏。出身地である熊本県にて「ここでしか飲めないカクテル」をコンセプトに、地酒や地元食材を使用したカクテルを提供し、注目を集めています。本イベントでは、木場氏の店名を冠したシグネチャーカクテル「夜香木」や、「ディアジオ ワールドクラス」世界大会で披露した「フェニックスマティーニ」をはじめとする木場氏オリジナルカクテル4種をご用意します。当日は、今年1月に北海道余市町に開店した夜香木二号店「夜空宙（よぞら）」のバーマネージャー石岡雅人（いしおか まさと）氏もスペシャルサポーターとして登場しイベントを盛り上げます。

東京湾の絶景が広がる洗練された空間で、夜に妖艶な香りを纏った花を咲かせる「夜香木」のように幻想的かつ独創的なカクテルをお楽しみいただけます。

「カクテルジャーニー with 木場進哉」 概要

日時： 2026年7月8日（水）

時間： 19:00～22:00

場所： 28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」

料金： 各3,400円

内容：

- 夜香木

店名の由来になった夜に咲く花「夜香木」から着想を得たシグネチャーカクテル。ボタニカルな風味を持つジンをベースに、レモンやりんご、ジャスミンを重ね、芳醇な花の香りを表現しました。

- フェニックスマティーニ

「カクテルの王様」として親しまれる「マティーニ」を、ウォッカでアレンジ。木場氏が出身地である熊本県に恩返しをしたいという想いから考案した一杯で、熊本産白ワインをベースにした特製ベルモットを使用。

- Beni（ベニ）

「カクテルの女王」と呼ばれるクラシックカクテル「マンハッタン」を再解釈した一杯。白ワインにハーブを配合した木場氏特製のベルモットロッソを使用し、エレガントで柔らかい味わいに。

- Abacaxi（アバカシ）

ポルトガル語で「焼きパイナップル」を意味する、デザートのような味わいのカクテル。テキーラ、メスカル、パイナップルを合わせ、アクセントに熊本県産のレモングラスを使用。

ご予約・お問い合わせ：公式サイト(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/event/twentyeight-cocktail) または 03-6388-8745 （レストラン予約直通）

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。別途カバーチャージを頂戴します。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがございます。

※画像はイメージです。

ゲストバーテンダー プロフィール

木場進哉（こば しんや）

「夜香木」オーナーバーテンダー

1985年生まれ、熊本県出身。19歳より地元 熊本県でバーテンダーとしてのキャリアをスタート。22歳で上京し、29歳よりシンガポールの「CACHE*」にて約5年間勤務。帰国後2020年に熊本県で「夜香木（やこうぼく）」をオープン。築約150年の旅館を改装した店舗で、「ここでしか飲めないカクテル」をコンセプトに、熊本の豊かな自然が育んだ素材を使用したカクテルを提供。2021年に世界最大級のカクテルコンペティション「ディアジオ ワールドクラス」に日本代表として出場。2025年には「アジアのベストバー50」に九州で初めて選出され、25位にランクイン。「バッファロー・トレース ディスティラリー」のブランドアンバサダーを務める。

*現在は閉店

石岡雅人（いしおか まさと）

「夜空宙」バーマネージャー

1990年生まれ、北海道出身。高校卒業後、札幌の製菓学校で学んだ後、パティシエとしてキャリアをスタート。東京・自由が丘のショコラトリー「オリジンヌ・カカオ*」含め、都内のパティスリーで勤務。2015年よりショコラティエとしてチョコレート専門店「ブルガリ イル・チョコラート」で経験を積む。幼い頃からバーテンダーに憧れ、「ブルガリ ギンザ・バー」へ異動し、バーテンダーの道を歩み始める。「CT SPIRITS JAPAN カクテルチャレンジ 2021」優勝や、「ディアジオ ワールドクラス 2024」日本大会優勝など、着実に実績を積み、「夜香木」二号店となる北海道「夜空宙」バーマネージャーに就任。

*現在は閉店

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コンラッド東京について

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセプトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48平方メートル を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1,400平方メートル の面積を有する「水月スパ＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『フォーブス・トラベルガイド』、『コンデナスト・トラベラー』、『トラベル・アンド・レジャー』など、国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細はconradtokyo.jp(https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/)をご覧ください。また、フェイスブック(http://www.facebook.com/conradtokyo)やX(https://x.com/conradtokyo)、インスタグラム(http://www.instagram.com/conrad_tokyo/)、LINE(https://lin.ee/XuyYIMe)でも情報を配信しています。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

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