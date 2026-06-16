SAMURAI、「IT・情シスDXPO札幌’26」に出展 ―業務自動化からAIエージェント開発まで、即戦力を育てるDX研修を提案

株式会社SAMURAI

企業のDX支援およびIT教育を展開する株式会社SAMURAI（本社：東京都港区、代表取締役：羽田 吾立）は、2026年7月2日(木)・3日(金)にアクセスサッポロで開催される展示会「IT・情シスDXPO札幌’26」に出展いたします。

当日は、DX推進のコアになる人材を育成する実践的なプログラムや、業務改善・自動化の第一歩となるノーコード×生成AI研修を公開。人手不足やIT人材依存の課題を解決するための、新しい社内研修のかたちをご紹介します。

株式会社SAMURAI 出展情報

「IT・情シスDXPO札幌’26」詳細 :https://dxpo.jp/real/fox/sapporo/system/入場には事前の来場者登録(無料)が必要です

50,000名以上(※)の累計指導実績を持つプログラミングスクール「侍エンジニア」が、企業の課題に合わせたIT・DX人材育成研修を提供しています。新卒社員向けの基礎研修や、既存エンジニアのリスキリングはもちろん、生成AIやノーコードツールを活用した“現場で使える”最新研修まで、貴社のニーズに応じた最適なプランをご提案いたします。

※当社提供のレッスン・セミナー・オンラインコースなどのサービスを含む

自分でも本当に作れた！という感動をあなたに。「Claude Codeコース」

話題の「Claude Code」を駆使し、プログラミングの深い知識がなくても“実際に動くAIエージェント”を開発できる実践型プログラムです。難しいコーディング学習という高いハードルを排除し、最小限のステップで最大限の成果を出すことに特化しました。「ずっと作りたかったアプリが、自分の手で形になる」その成功体験を通じて、AIと共に創造する新しい時代のスキルを最短距離で習得していただけます。

「Claude Codeコース」詳細(https://lp.sejuku.net/claudecode_ss/)

業務効率化の秘密兵器を使いこなせ！「Copilot for Microsoft 365 入門講座」

わずか3時間で有料版Copilotの基礎と実務活用法を習得し、業務効率化の課題を解決します。生成AIを使いこなせていない現状を変え、Word、Excel、Teamsなど主要M365アプリでの具体的な活用事例を通じて、「最強の副操縦士」の力を体感。組織の生産性向上に直結する即効性の高い研修です。

「Copilot for Microsoft 365 入門講座」詳細(https://www.sejuku.net/biz/copilot-introduction/)

どこよりも現場に寄り添う教育で圧倒的な成果にコミット「伴走型オーダーメイド研修サービス」

習いたいITスキルだけを詰め込んだオーダーメイドカリキュラムを、少人数かつアウトプットメインで学ぶ「完全伴走型」の研修です。集合研修では得られない圧倒的な成果を得ることができます。

「伴走型オーダーメイド研修サービス」詳細(https://www.sejuku.net/biz/practical-training/)

「うちIT弱いんだよねー」からの脱却を目指す学習管理システム（LMS）

IT・生成AIスキルが不安な社員が多い企業向けに、基礎からわかりやすく学べる研修内容とサポート体制で、社員一人ひとりの成長を支援し、社内全体のリテラシーを底上げします。

「SAMURAI YOSHINA」詳細(https://www.sejuku.net/biz/yoshina/)

展示会概要

出展サービスに関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47683/table/254_1_519f383532926cb30b2c581b60652de3.jpg?v=202606161051 ]

株式会社SAMURAI 法人事業部

メールアドレス：biz-sales@sejuku.net

電話番号：03-5790-9039 （9:00-21:00 ※土日祝日休み）

お問い合わせフォームはこちら(https://www.sejuku.net/biz/#form_contact)

株式会社SAMURAI

代表取締役 ： 羽田 吾立

設立年月 ： 2015年3月19日

資本金 ： 110,000千円

所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア17階

事業概要 ： プログラミング学習サービス

公式ページ ： https://www.sejuku.net/