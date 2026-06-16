ミッドホールディングス株式会社(本社：岩手県盛岡市、代表取締役：水野 剛)のグループ会社で、Bluetooth/BLE(Bluetooth Low Energy)の無線化総合サービスを手がける株式会社ムセンコネクト(本社：東京都港区、代表取締役CEO：水野 剛)は、慶應義塾大学発の医療スタートアップ・株式会社LIFESCAPES(ライフスケイプス、以下LIFESCAPES社)の受託開発事例インタビューを、オウンドメディア『無線化講座』にて公開しました。

不安定だったBluetooth通信を約1ヶ月の短納期で安定化させた開発プロジェクトの舞台裏を、LIFESCAPES社の技術担当者の言葉とともに紹介しています。あわせてムセンコネクトは、設計者・メーカーからのBluetooth/BLE開発相談の受付を強化し、受託開発事業の拡大を進めてまいります。





ムセンコネクトがLIFESCAPES様の医療機器開発を支援





■公開記事

BLE通信が不安定・電池が持たない--医療スタートアップLIFESCAPES様の開発課題を1ヶ月で解決した方法＜受託開発事例＞





URL： https://www.musen-connect.co.jp/category/blog/cases/case-dev/lifescapes/





【公開記事のポイント】

・ 慶應義塾大学発の医療スタートアップ・LIFESCAPES社のリハビリ機器(ヘッドフォン型デバイス)について、ファームウェア開発・BLE通信実装をムセンコネクトが受託開発で支援





・ 医療機器としては異例の約1ヶ月という短納期で、不安定だったBluetooth通信を安定化





・ LIFESCAPES社が約30社を調査した中からムセンコネクトを選定。「即レス」「見積段階での提案書提示」「具体的な技術提案」が決め手に





LIFESCAPES様のBMIデバイスと脳波解析アプリ画面





■受託開発で評価された3つの強み

インタビューでは、LIFESCAPES社が数ある候補からムセンコネクトを選び、短納期での開発を完遂できた理由として、以下の3点が挙げられました。いずれもムセンコネクトが受託開発で一貫して大切にしている姿勢です。





1. 即レス(スピーディな初動対応)

Webサイトからの問い合わせに数時間で返信。「他社は2～3日返事が来ないこともザラだったが、ムセンコネクトはレスポンスが早かった」と評価されました。問い合わせが入ると複数の担当者へ一斉に通知が届く体制により、短納期案件でも迅速に動き出せます。





2. 見積段階での提案書提示

口頭ベースで終わりがちな初期相談に対し、スケジュール案を含む提案資料を正式に提示。「見積段階で提案資料を出す会社は少ない」「資料で残してもらえると『言った・言わない』のリスクがなくなる」と評価されました。





3. 具体的な技術提案

試作に用いられていたマイコン(ESP32)では量産時の通信安定性や電池持ちに課題があったため、Nordic社「nRF54L」への変更を提案。無線通信の状態を解析する専用機器（エアログ）を用いた原因切り分けなど、BLE特化の技術力で短納期での安定化を実現しました。

※LIFESCAPES社の事業・製品の詳細、開発の経緯、お客様の声の全文は、上記の公開記事をご覧ください。









■受託開発事業の拡大とお問い合わせ受付の強化

「通信が不安定」「電池が持たない」「短納期で相談できる開発先が見つからない」といった課題は、無線機器の開発現場で広く共通するものです。ムセンコネクトは今回の事例を皮切りに受託開発の支援実績を順次公開するとともに、設計者・メーカーからのBluetooth/BLE開発相談の受付を強化してまいります。Bluetooth認証・電波法対応をワンストップで支援できる体制を活かし、開発の上流から量産・認証取得までを見据えた相談に対応します。





・ Bluetooth/BLE受託開発のご相談： https://www.musen-connect.co.jp/contact/









■株式会社ムセンコネクトについて

株式会社ムセンコネクトは、「つなぐ、ひろげる、こえていく。」をミッションに掲げ、Bluetooth/BLEに特化した無線化総合サービスを提供する企業です。Bluetoothモジュールの販売、電波法・Bluetooth認証の取得支援、無線化の受託開発をワンストップで提供し、設計者・メーカーの「つなぎたい」を支援しています。2019年の創業以来、医療・産業機器・IoTなど幅広い分野の無線化を手がけ、ミッドホールディングスグループの一員として無線通信領域を担っています。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ムセンコネクト

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館708号室

(技術開発センター：〒020-0125 岩手県盛岡市上堂3-8-44)

代表者 ： 代表取締役CEO 水野 剛

設立 ： 2019年4月

事業内容： 無線通信機器の開発・製造および販売、無線技術に関する開発・

コンサルティングおよび開発支援サービス

会社HP ： https://www.musen-connect.co.jp/









■ミッドホールディングス株式会社について

ミッドホールディングス株式会社は、「エレクトロニクスでこの国の幸せをつなぐ」をミッションに掲げ、エレクトロニクス業界に特化した事業承継型M&Aを経営戦略の柱とするホールディングス企業です。

2022年11月の設立以降、独立系・専業の電子部品関連企業をグループ化し、グループ内の事業再編・経営基盤の標準化・技術シナジーの創出を通じて、後継者不足や経営資源の制約に直面する中堅・中小エレクトロニクス企業の「持続可能な成長」を支える受け皿となることを目指しています。

グループ会社には、組込みシステム開発に精通する株式会社イーアールアイ、Bluetooth無線技術に特化したワンストップサービスを提供する株式会社ムセンコネクト、独自無線通信モジュールの開発と販売を手がけるモノワイヤレス株式会社等を擁し、組込み技術、無線通信、現場改善ソリューション等の領域で事業を展開しています。





【会社概要】

会社名 ： ミッドホールディングス株式会社

所在地 ： 〒020-0125 岩手県盛岡市上堂3丁目8番44号

代表者 ： 代表取締役 水野 剛

設立 ： 2022年11月

事業内容： 事業承継型M&Aの推進、グループ会社の経営管理および付随業務

会社HP ： https://mid-holdings.co.jp/