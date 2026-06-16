株式会社空メディック(本社：愛知県名古屋市)は、毎日の食生活や生活リズムの乱れによりそうインナーケア商品「RESE-T INNER(リセットインナー)」を2026年5月20日にリニューアル発売しました。





・外食が続いた日

・忙しくて食事が乱れた日

・つい食べすぎ・飲みすぎてしまった翌朝

RESE-T INNERは、そんな現代人の日常コンディションによりそうインナーケア習慣として開発されました。





RESE-T INNER メインビジュアル





■ 開発背景

完璧な食生活を毎日続けることは簡単ではありません。

外食、忙しさ、生活リズムの乱れ。

そんな現代の日常によりそうインナーケアとして誕生したRESE-T INNERを、このたび、3つの菌由来成分を追加配合することでリニューアルいたしました。









■ 菌に着目したインナーケア設計

RESE-T INNERは、異なる役割を持つ菌アプローチを掛け合わせることで、単一発想ではないインナーケア設計を目指しました。

プロバイオティクス・ポストバイオティクス・バイオジェニックス。

3つの菌発想がそれぞれ補完し合い、毎日のリズムやコンディション習慣へ多角的にアプローチします。





・プロバイオティクス(有胞子性乳酸菌を配合)

生きた菌を取り入れる発想。熱や酸に強く、生きたまま腸へ届き、毎日のリズムづくりの土台を支えます。





・ポストバイオティクス(乳酸菌生産物質を配合)

菌が生み出した“発酵の恵み”を活かす発想。菌そのものではなく、発酵過程で生まれる成分に着目し、インナーケア設計をサポートします。





・バイオジェニックス(殺菌ビフィズス菌を配合)

菌由来成分を活用する発想。生菌とは異なるアプローチで、毎日のバランスを意識した設計を支えます。





RESE-T INNER 商品説明





■ 発酵素材・植物素材・美容素材をバランス設計

80種類の野菜・果物・穀物由来発酵素材を使用。酵母エキス、植物発酵乾燥末、シラジットなどの植物素材に加え、ビタミンB群、葉酸、L-カルニチンなど、毎日の美容習慣にも着目した成分をバランスよく配合しました。









■ 続けやすさにもこだわった習慣設計

RESE-T INNERは、毎日の生活の中で無理なく取り入れられる設計にもこだわっています。

・ベリー風味で美味しく飲める

・持ち運びしやすいスティックタイプ

・植物性甘味料使用

・着色料・合成保存料・白砂糖不使用

・安心のGMP準拠工場で製造





朝食時・ランチタイム・夜のリセット時間など、ライフスタイルに合わせて取り入れやすいインナーケア習慣を目指しました。





RESE-T INNER ベリー風味





■ こんな方へ

・外食や会食が多い方

・食べること・飲むことが好きな方

・食べすぎた翌日の重さが気になる方

・美容・健康意識はあるが我慢ばかりはしたくない方

・日常のコンディション管理を大切にしたい方









■ 商品概要

商品名 ： RESE-T INNER(リセットインナー)

商品カテゴリ： サプリメント

発売日 ： 2026年5月20日

販売価格 ： 7,900円(税込)

内容量 ： 2.2g×30本

販売元 ： 株式会社空メディック

商品ページ ： https://kuu-medic.jp/products/brand-reiperfect/rese-t-inner/

販売ページ ： https://kuu-medic.com/products/reset/





RESE-T INNER イメージ画像





■ 商品メッセージ

RESE-T INNERは、我慢や制限のための商品ではありません。

忙しい日常も、食事も、人付き合いも楽しみながら、そのうえで、自分のコンディションとも向き合いたい。

3つの菌アプローチと発酵素材設計で、毎日の“整える習慣”を支えるインナーケア。そんな新しいコンディションケア習慣を提案します。









■ 会社概要

株式会社空メディック

所在地 ： 愛知県名古屋市西区名駅一丁目1番17号

名駅ダイヤメイテツビル11階

事業内容 ： 化粧品、栄養補助食品、健康食品製造、国内・海外卸業

ブランドHP： https://renolife.jp/

商品ページ： https://kuu-medic.jp/products/brand-reiperfect/rese-t-inner/