日本ジャズの新たなプラットフォームDays of Delight(ファウンダー＆プロデューサー：平野暁臣)は、昨年12月に東京・渋谷の老舗ジャズクラブ〈BODY & SOUL〉で二夜にわたって繰り広げられたスペシャルセッションを収録したライヴアルバムの第2弾『Live at BODY & SOUL vol.2』を2026年7月17日に発売します。





DOD-063『Live at BODY&SOUL vol.2』jacket





1回限りのスペシャルユニット〈Days of Delight All Stars 2025〉のメンバーは日本ジャズ界の最前線を走る7人のトップ奏者たち。いずれもDays of Delightと縁の深い敏腕プレイヤーです。本作は今年3月にリリースした『Live at BODY & SOUL』の続編にあたるもので、同セッションの別演目を収録しています。ライヴパフォーマンスならではの熱量と疾走感をお楽しみいただける作品になりました。





Days of Delight All Stars 2025





【Days of Delight ファウンダー＆プロデューサー 平野暁臣コメント】

リスナーとプレイヤーがともにリスペクトするジャズヒーローの楽曲を、若い世代のミュージシャンたちが嬉しそうに演奏する姿が目に焼き付いています。セッションの快楽であるリラックスした楽しさと、上質なギグの醍醐味である濃密な音楽的緊張感を併せもつ最上のパフォーマンスでした。2026年9月をもって閉店する日本ジャズ史に残る名店〈BODY & SOUL〉での貴重なライヴ音源をどうぞお楽しみください。





DOD-063『Live at BODY&SOUL vol.2』backinlay





【演奏者】

広瀬未来 trumpet, rehearsal director

西口明宏 tenor & soprano saxophone

池本茂貴 trombone

荻原亮 guitar

武本和大 piano

井上陽介 bass

小田桐和寛 drums





Days of Delight All Stars 2025 ステージ全景





【収録曲】

01. Friends(鈴木良雄)

02. Goodbye Pork Pie Hat(C.Mingus)

03. Evidence(T.Monk)

04. Peace(H.Silver)

05. Sugar(S.Turrentine)

06. Oleo(S.Rollins)

(2025年12月10日＆11日 渋谷〈ボディ＆ソウル〉にてライヴ録音)









【公式サイト】 https://www.dod-jp.com

【YouTube】 https://www.youtube.com/@daysofdelight6986/videos









【商品概要】

レーベル： Days of Delight

型番 ： DOD-063

JAN ： 4582530660771

定価 ： 2,500円(税込 2,750円)

発売日 ： 2026年7月17日





BODY&SOUL 外観