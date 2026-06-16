Days of Delight、日本ジャズ界トップ奏者7名によるライヴ盤第2弾『Live at BODY & SOUL vol.2』を7/17発売
日本ジャズの新たなプラットフォームDays of Delight(ファウンダー＆プロデューサー：平野暁臣)は、昨年12月に東京・渋谷の老舗ジャズクラブ〈BODY & SOUL〉で二夜にわたって繰り広げられたスペシャルセッションを収録したライヴアルバムの第2弾『Live at BODY & SOUL vol.2』を2026年7月17日に発売します。
DOD-063『Live at BODY&SOUL vol.2』jacket
1回限りのスペシャルユニット〈Days of Delight All Stars 2025〉のメンバーは日本ジャズ界の最前線を走る7人のトップ奏者たち。いずれもDays of Delightと縁の深い敏腕プレイヤーです。本作は今年3月にリリースした『Live at BODY & SOUL』の続編にあたるもので、同セッションの別演目を収録しています。ライヴパフォーマンスならではの熱量と疾走感をお楽しみいただける作品になりました。
Days of Delight All Stars 2025
【Days of Delight ファウンダー＆プロデューサー 平野暁臣コメント】
リスナーとプレイヤーがともにリスペクトするジャズヒーローの楽曲を、若い世代のミュージシャンたちが嬉しそうに演奏する姿が目に焼き付いています。セッションの快楽であるリラックスした楽しさと、上質なギグの醍醐味である濃密な音楽的緊張感を併せもつ最上のパフォーマンスでした。2026年9月をもって閉店する日本ジャズ史に残る名店〈BODY & SOUL〉での貴重なライヴ音源をどうぞお楽しみください。
DOD-063『Live at BODY&SOUL vol.2』backinlay
【演奏者】
広瀬未来 trumpet, rehearsal director
西口明宏 tenor & soprano saxophone
池本茂貴 trombone
荻原亮 guitar
武本和大 piano
井上陽介 bass
小田桐和寛 drums
Days of Delight All Stars 2025 ステージ全景
【収録曲】
01. Friends(鈴木良雄)
02. Goodbye Pork Pie Hat(C.Mingus)
03. Evidence(T.Monk)
04. Peace(H.Silver)
05. Sugar(S.Turrentine)
06. Oleo(S.Rollins)
(2025年12月10日＆11日 渋谷〈ボディ＆ソウル〉にてライヴ録音)
【公式サイト】 https://www.dod-jp.com
【YouTube】 https://www.youtube.com/@daysofdelight6986/videos
【商品概要】
レーベル： Days of Delight
型番 ： DOD-063
JAN ： 4582530660771
定価 ： 2,500円(税込 2,750円)
発売日 ： 2026年7月17日
BODY&SOUL 外観