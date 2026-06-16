一般社団法人日本機械学会(会長：高木 周 東京大学)は、2026年6月28日(日)～7月1日(水)の4日間、福岡国際会議場にてROBOMECH2026(ロボティクス・メカトロニクス講演会2026)を開催いたします。





ROBOMECHポスター発表の様子





「無限に拡がるロボティクス・メカトロニクス」をテーマに、ロボット工学の専門家による研究発表1,612件、企業展示52社、過去最多の総勢約2,300名が参加する見込みです。





また、6月28日(日)には、市民向け企画として小学生～中学生を対象としたロボット教室を、6月29日(月)には参加費無料のチュートリアル・ワークショップを用意しております。皆さまのご参加をお待ちしております。





ROBOMECH2026ウェブサイト： https://robomech.org/2026/









■開催概要

開催日：2026年6月28日(日)～7月1日(水)

会場 ：福岡国際会議場(福岡県福岡市博多区石城町2-1)





＜会議スケジュール＞

6月28日(日)：市民企画

6月29日(月)：チュートリアル、ワークショップ、ロボメカ、ファンミーティング

6月30日(火)：ポスターセッション、特別講演、表彰式、懇親会

7月1日(水) ：ポスターセッション





ROBOMECH2026ポスター





＜市民向け企画「ロボット教室」＞

日時：2026年6月28日(日)10:00～15:30

場所：福岡国際会議場





企画一覧(詳細は https://robomech.org/2026/ctznevent/ )

・こどもプログラミング教室：プログラミングでロボットやドローンを動かそう

・電子工作教室：電気が流れる不思議なペンで光る電子バッチを作ろう

・ロボット工作教室：太陽電池で動くバッタロボットを作ろう









＜チュートリアル・ワークショップ＞

日時：2026年6月29日(月)10:00～17:00

場所：福岡国際会議場





チュートリアル一覧(詳細は https://robomech.org/2026/workshop-tutorial/#tutorials )

・RTミドルウェア講習会

・Getting Started with Manipulation × AI：模倣学習の体験セッション

・ロボット実機デモ講習会 ～VLA・強化学習技術の最前線～

・インターネットを利用したロボットサービス基盤としてのRSNP講習会





ワークショップ一覧(詳細は https://robomech.org/2026/workshop-tutorial/#workshops )

・地域交流ワークショップ「地域の課題への挑戦」

・アイデアソン・イベント「50年後のロボットを考える若手の会」

・農業DXの最前線 ― ロボティクスが切り拓く次世代食料生産の設計図

・フロンティアを拓く分野連携研究のすすめ【日本機械学会分野連携企画】

・SLAMの現在地：到達点・課題・展望

・ロボティクス産官学金連携の新潮流を探る(その2)―あなたのロボティクス研究で社会貢献しませんか―

・“いいかげん”を科学して未来を創るソフトロボット学7

・CADモデル取り込みから始めるロボットシミュレーション(無料操作体験付き)