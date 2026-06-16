ロボット工学の専門家が全国から一堂に会する「ROBOMECH2026」を6月28日(日)～7月1日(水)に福岡で開催 ―企業展示多数、市民向け企画「ロボット教室」も―
一般社団法人日本機械学会(会長：高木 周 東京大学)は、2026年6月28日(日)～7月1日(水)の4日間、福岡国際会議場にてROBOMECH2026(ロボティクス・メカトロニクス講演会2026)を開催いたします。
ROBOMECHポスター発表の様子
「無限に拡がるロボティクス・メカトロニクス」をテーマに、ロボット工学の専門家による研究発表1,612件、企業展示52社、過去最多の総勢約2,300名が参加する見込みです。
また、6月28日(日)には、市民向け企画として小学生～中学生を対象としたロボット教室を、6月29日(月)には参加費無料のチュートリアル・ワークショップを用意しております。皆さまのご参加をお待ちしております。
ROBOMECH2026ウェブサイト： https://robomech.org/2026/
■開催概要
開催日：2026年6月28日(日)～7月1日(水)
会場 ：福岡国際会議場(福岡県福岡市博多区石城町2-1)
＜会議スケジュール＞
6月28日(日)：市民企画
6月29日(月)：チュートリアル、ワークショップ、ロボメカ、ファンミーティング
6月30日(火)：ポスターセッション、特別講演、表彰式、懇親会
7月1日(水) ：ポスターセッション
ROBOMECH2026ポスター
＜市民向け企画「ロボット教室」＞
日時：2026年6月28日(日)10:00～15:30
場所：福岡国際会議場
企画一覧(詳細は https://robomech.org/2026/ctznevent/ )
・こどもプログラミング教室：プログラミングでロボットやドローンを動かそう
・電子工作教室：電気が流れる不思議なペンで光る電子バッチを作ろう
・ロボット工作教室：太陽電池で動くバッタロボットを作ろう
＜チュートリアル・ワークショップ＞
日時：2026年6月29日(月)10:00～17:00
場所：福岡国際会議場
チュートリアル一覧(詳細は https://robomech.org/2026/workshop-tutorial/#tutorials )
・RTミドルウェア講習会
・Getting Started with Manipulation × AI：模倣学習の体験セッション
・ロボット実機デモ講習会 ～VLA・強化学習技術の最前線～
・インターネットを利用したロボットサービス基盤としてのRSNP講習会
ワークショップ一覧(詳細は https://robomech.org/2026/workshop-tutorial/#workshops )
・地域交流ワークショップ「地域の課題への挑戦」
・アイデアソン・イベント「50年後のロボットを考える若手の会」
・農業DXの最前線 ― ロボティクスが切り拓く次世代食料生産の設計図
・フロンティアを拓く分野連携研究のすすめ【日本機械学会分野連携企画】
・SLAMの現在地：到達点・課題・展望
・ロボティクス産官学金連携の新潮流を探る(その2)―あなたのロボティクス研究で社会貢献しませんか―
・“いいかげん”を科学して未来を創るソフトロボット学7
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