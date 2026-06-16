株式会社近鉄リテーリングが運営する料亭「あやめ館」は、１９２６年の開業以来、あやめ池のほとりで時代の移ろいとともに歩みを続け、２０２６年７月に創業１００周年を迎えます。

この記念すべき節目に、地域の皆さまへの感謝を込めて、「創業１００周年記念会席」をご提供いたします。メイン料理には奈良県産ブランド牛「大和牛」を使用し、現代風にアレンジした奈良県の郷土料理「飛鳥鍋（あすかなべ）」をご用意いたします。





また、修繕工事を行っていた大和棟が２０２６年７月１７日（金）にリニューアルいたします。客席の拡充に加え、ご法要専用のお部屋を新たに設けることで、より多様なニーズに対応できる空間として生まれ変わります。これに先立ち、２０２６年７月１５日（水）に新しくなった大和棟を含むあやめ館の施設をご覧いただけるプレ内覧会を開催いたします。あわせて、１００周年記念会席にちなんだ特別な「プレ内覧会限定御膳」をご用意し、お食事券を当社オンラインショップ「いろどりモール」で販売いたします。





さらに、創業１００周年を記念して特別な鰻料理店「菖鰻～SHOMAN～」をオープンいたします。あやめ館の料理人が厳選した国産鰻を使用し、関西風炭火焼で香ばしく焼き上げた一品をご提供いたします。営業は毎週木曜日のみ、数量限定での販売となります。この機会にぜひご賞味ください。

そのほか、１００周年限定企画としてあやめ館の１００年の歩みを振り返る貴重な写真や資料の特別展示を公開いたします。





あやめ館はこれからも地域の皆さまに寄り添い、ともにあやめ池周辺の新たな歴史を刻んでまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。













１．創業１００周年記念会席について

奈良の味覚を織り込んだ、祝いの席にもふさわしい特別会席。

先付には雲丹を添えた蕃茄旨出汁、椀物には牡丹鱧と順才を使用し、季節感あふれる味わいをお楽しみいただけます。造りには本鮪、縞鯵、才巻海老を盛り込み、取肴では蒸鮑や海老琥珀寄せなど彩り豊かな品々をご用意いたします。

主菜には、あやめ館で長年親しまれてきた飛鳥鍋を現代風にアレンジし、奈良県産大和牛を使用した特製飛鳥鍋を一人鍋仕立てでご提供いたします。さらに、鮎姿焼や鰻東寺揚げなど夏の味覚を織り交ぜ、締めには奈良県産コシヒカリの釜飯を。

旬の食材を取り入れ、夏の涼やかさと職人の技を表現した、季節感と奈良らしさをご堪能いただける会席コースです。





＜創業１００周年記念会席＞ ※要予約

【販売価格】 ８,８００円（税込）

【提供開始日】 ２０２６年７月１日（水）









２．大和棟のリニューアルについて

修繕工事を行っていた大和棟が２０２６年７月１７日（金）にリニューアルいたします。

最大32名様までご利用いただける「松の間」と、ご法要専用の25名様向け個室「竹の間」を設け、ご会食やご宴席、ご法要など、さまざまなお集まりにご利用いただける空間として装い新たに生まれ変わります。













３．あやめ館大和棟プレ内覧会・プレ内覧会限定御膳お食事券について

２０２６年７月１７日（金）大和棟リニューアルに先立ち、７月１５日（水）にプレ内覧会を開催いたします。当日は一足早く大和棟をご見学いただけるほか、あやめ館の施設内を自由にご覧いただけます。また、あやめ館の新たな魅力とともにお楽しみいただける、プレ内覧会限定の特別御膳をご用意いたします。

＜プレ内覧会開催日程＞

２０２６年７月１５日（水）１１：００～１９：００

※上記の時間帯は、どなたでもご自由に大和棟およびあやめ館の施設内をご覧いただけます。

※お食事ご利用のお部屋等、一部立入を規制するエリアがございます。

＜「プレ内覧会限定御膳」購入方法＞

当社オンラインショップ【いろどりモール】で販売いたします。

URL：https://www.irodorimall-kintetsu.jp/

【販売名】 プレ内覧会限定御膳お食事券

【販売価格】 ５,０００円（税込）

【提供日】 ２０２６年 ７月１５日（水）

【提供時間】 （１）１１：００～１２：３０

（２）１３：００～１４：３０

（３）１７：００～１８：３０

【販売数】 合計６０食（各回限定２０食）

各回の販売数に達し次第、販売を終了いたします。

【販売期間】 ６月１７日（水）１０：００から７月５日（日）１８：００まで

【受取方法】 購入後、あやめ館から「お食事券」を送付します。

当日、来場時にご持参ください。

（７月７日（火）以降に順次発送いたします）

※「お食事券」をお持ちでない方はご利用いただけません。

※いろどりモールで販売数に達しない場合は、当日会場にて販売する可能性がございます。

※お食事会場はあやめ館の大広間となります。お持ち帰りはできません。





４．１００周年企画 限定鰻店「菖鰻～SHOMAN～」について

週に一度、木曜日限定で営業する料亭の鰻専門店「菖鰻～SHOMAN～」。国産鰻を使用し、関西ならではの腹開きによる仕込みと、炭火による地焼きで香ばしく焼き上げる一品をご提供いたします。創業１００周年を迎えたあやめ館の新たな別ブランドとして、料亭ならではの技とおもてなしを活かした特別な鰻料理をお楽しみいただけます。

【店名】 菖鰻～SHOMAN～

【営業開始日】 ２０２６年７月２３日（木）

【営業時間】 毎週木曜日 １１：３０～１４：３０（L.O.１４：００）

※営業日・時間は変更になる場合がございます。

事前にあやめ館にお問い合わせください。

※予約不要





販売予定メニュー ※いずれも国産鰻一尾使用





◆鰻丼

吸物、香の物付

5,000円（税込）





























◆鰻御膳

ご飯、吸物、香の物付

5,000円（税込）





























◆鰻白焼丼

吸物、香の物付

5,000円（税込）





























◆鰻白焼御膳

ご飯、吸物、香の物付

5,000円（税込）





























５．特別展示≪あやめ館１００周年の歩み≫

創業１００周年を記念し、近鉄グループホールディングス所蔵のあやめ池周辺に関する貴重な写真や資料を公開いたします。あやめ館、菖蒲池（あやめいけ）駅、あやめ池遊園地を中心に、地域とともに歩んできた歴史を振り返るとともに、これまで支えていただいた地域の皆さまへの感謝を込めたアーカイブ展示をお届けいたします。

【展示期間】２０２６年７月１４日（火）～９月中旬（予定）

※展示期間は都合により変更となる場合がございます。

※あやめ館ロビーにて展示いたします。ご来館のお客様はどなたでもご自由にご覧いただけます。

※観覧時間はあやめ館の営業時間に準じます。





６．料亭「あやめ館」について

奈良市・あやめ池畔に立地する「あやめ館」。落ち着いた雰囲気の個室や広間があり、接待や会食、家族とのお食事などさまざまなシーンでご利用可能な料理店です。お料理はひと手間ひと工夫を加え、見た目にも美しく、味わい深い手作りの優しい味をお愉しみいただけます。心を込めたおもてなしで、特別なひとときをお過ごしください。

【住所】奈良県奈良市あやめ池北1-34-17

【電話】０７４２-４５-０１８５ 【FAX】０７４２-４０-２０９４

【通常営業時間】１１時３０分～１６時００分（最終入店１４：００）

１７時００分～２１時００分（最終入店１９：００）

【定休日】月曜日

【ホームページURL】https://r.gnavi.co.jp/k170003/

【Instagram公式アカウント】https://www.instagram.com/ayamekan/



