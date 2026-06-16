人口減少や後継者不足により、小豆島のそうめん産業はこの40年で約200軒から70軒へと減少し、存続の危機に直面しています。地域の担い手不足やコミュニティの希薄化も進む中、伝統的な食文化の継承が大きな課題となっています。こうした状況を受け、小豆島でそうめん製造を行う岡上食品(香川県小豆郡 代表取締役：岡上 博)は、地域の交流と食文化を未来へつなぐ取り組みとして、2026年7月5日に「七夕流しそうめん」イベントを開催します。





3代目社長と4代目社長





【人口減少率が県内最大】

小豆島そうめんは、約400年前に、池田村の住民が奈良の三輪から技術を持ち帰ったことが始まりとされています。その小豆島そうめん産業は、この40年で約200軒から70軒へと減少し、存続の危機に直面しています。背景には、製麺業者の高齢化や後継者不足、さらに早朝からの仕込みや多くの手作業を伴う重労働による担い手不足があります。実際に香川県では、後継者がいない企業の割合が48.7％にのぼるなど、地方の中小企業における事業承継問題は深刻化しています。





また、小豆島では人口減少も進み、ピーク時約6万人から現在は約2万5千人まで減少。地域の担い手不足に加え、交流機会やコミュニティの希薄化も課題となっています。小豆島のそうめんは、ごま油やオリーブ油を使った製法により、コシが強く胃にもたれにくいのが特徴で、島の風土の中で受け継がれてきた伝統食品です。





このままでは、地域産業と食文化の双方が失われ、地域そのものの活力低下につながる可能性があり、今後さらに深刻化していくことが懸念されています。









【地域の交流とそうめん文化の継承】

人口減少が進み地域の交流機会が減少する中、小豆島でそうめん製造を行う岡上食品では、地域に交流と食文化を根付かせる取り組みとして、伝統行事「七夕流しそうめん」イベントを2026年7月5日に開催します。七夕には無病息災を願い、そうめんを食べるという文化が古くからあり、その意味も含めて現代に伝えていきたいという想いも込められています。





当日は流しそうめん体験を中心に島内外から約20名が参加し一緒に食事を楽しみながら交流できる場を提供します。食を通じたコミュニケーションを生み出し、小豆島の食文化やそうめんの魅力を体感できる内容となっています。この取り組みにより、地域内外の人の交流促進や関係人口の創出につなげるとともに、そうめん文化の継承と地域活性化への貢献を目指しています。





作業の様子





【地域や人のために続ける覚悟】

「七夕流しそうめん」イベントを行うきっかけは、島内外の人が一緒に食卓を囲む機会が減り、地域コミュニティのつながりが弱くなっている現状に危機感を持ったことです。祖父の代はこんにゃくや清涼飲料水を扱い、先代からそうめんづくりへと転換、その流れを継ぐ4代目として、「食べる場があるから文化が残る」という想いのもと本イベントを企画しました。





代表が東京でシェフとして勤務していた当時、賄いで口にしたそうめんに対し「おいしくない」と感じた経験がありました。その際、同僚から「小豆島のそうめんはまったく別物で、本当に素晴らしい」と言われたことをきっかけに、自身が当たり前に食べてきた地元・小豆島のそうめんの価値の高さを初めて認識しました。その言葉をきっかけに家業を継ぐ決断をしました。当初は売上を追う中で苦しい経験も重ね、その中でそうめんづくりの本質と向き合い「地域や人のために続ける」という覚悟を固めました。





先代の声「続けることが一番難しい、伝統を守りながらも時代に合わせて変化していく責任の重さを日々感じている」

代表の声「そうめんはただの食べ物ではなく、人が集まり、会話が生まれるきっかけになるものです。だからこそ、食べる場をつくることが文化を残すことにつながると思っています」









《伝統行事「七夕流しそうめん」イベント》

日時 ： 2026年7月5日(日)午前11時～17時頃まで

所在地 ： 〒761-4122 香川県小豆郡土庄町上庄412 宝生院

内容 ： 流しそうめん

参加費 ： 無料

参加方法： メールへ参加希望と記入してください。

okaue1025@gmail.com

定員 ： 約20名

注意事項： 台風、大雨は中止。持ち物は特になし。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社岡上食品

代表者 ： 代表取締役 岡上 博

営業所 ： 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町上庄4-1

事業内容 ： 製麺製造卸売業

URL ： https://www.shima-somen.jp/