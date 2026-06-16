一都三県を中心に引越しサービスを展開するカルガモ引越センター株式会社(本社：東京都板橋区、代表取締役：的場 栄一、以下「当社」)は、引越し経験者を対象とした「引越しに関する実態調査」を実施しました。引越し見積もりの取り方から業者選びの基準、自力引っ越しの実態まで全18問にわたる調査の結果、引越し見積もりの「料金透明性」への強いニーズと、一括見積もりサービスへの不満実態が浮き彫りとなりました。





引越し経験者への独自調査





■リリースのポイント

・引越し業者を選ぶ際の基準 第1位「料金の安さ」91.8％――引越し見積もりの価格が最大の関心事

・一括見積もりサイト利用者の約74％が「電話が多すぎる」などの不満を経験

・過去トラブルの半数以上が経験あり 「業者対応の悪さ」「家具破損」「想定外の料金」が上位

・次回の引越し見積もりで最重視したい項目は「料金の透明性」74.0％

・自力引っ越し経験者の49.3％ そのうちの「もう二度とやりたくない」が45.2％









■調査結果

【調査.1 引越し見積もりで最も重視するポイント】

～91.8％が「料金の安さ」、次いで「品質」「柔軟対応」～

引越し業者を選ぶ際、最も重視するポイントを複数回答で尋ねたところ、「料金の安さ」が91.8％でダントツのトップとなりました。引っ越し見積もりの価格は依然として最大の意思決定軸です。

ただし、引っ越しを重ねるうちに業者の選定基準が変わったと答えたのは53.4％。「最初は安さ重視だったが、今は信頼性を重視するようになった」「値段が高いからよい会社とは限らないと気づいた」など、経験を重ねることで引越し見積もりの価格だけでなく品質・対応を総合評価するようになる傾向が見られます。





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【カルガモ引越センターのポイント】

～引越し見積もりは「安さ」と「透明性」の両立を～

カルガモ引越センターは、創業1971年以来「安いお見積もり料金・安心・笑顔」をモットーに地域密着でサービスを提供。引越し見積もりは追加料金ゼロを基本とし、事前に料金体系を明示することで「当日に高くなった」というトラブルを防いでいます。単身・ファミリー・カップル・シニアなど、ライフスタイルに合わせた引越し見積もりプランをご用意しています。





カルガモ引越センターのプランはこちら： https://www.karugamo.co.jp/plan/









【調査.2 一括見積もりサイトの実態】

～利用者の約74％が「電話が多すぎる」などの不満を経験～

一括見積もりサイトを利用したことがある回答者は68.5％(50件)にのぼりました。しかし利用者の中で最多の不満は「電話が多すぎてストレスだった」で、一括見積もり利用者の74.0％(37件)が経験。

「営業トークと実作業にギャップがあった」「安かったが品質が低かった」という声も挙がりました。

一括見積もりサービスに参加する業者が広告費を支払っており、その分サービス品質にコストをかけにくい構造があることを「知っていた・なんとなく聞いていた」と答えたのは全体の49.3％。半数以上が問題意識を持ちながら利用しているという現状が明らかになりました。





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【カルガモ引越センターのポイント】

～電話攻勢ゼロ、ご都合に合わせた引越し～

カルガモ引越センターでは、お客様が希望しない限り、しつこい営業電話は行いません。

見積もりのご相談はWeb・お電話・LINEと複数の窓口からご連絡いただけ、お客様のペースで比較・検討が可能です。





引越し見積もりのご相談はこちら： https://www.karugamo.co.jp/estimate/









【調査.3 過去のトラブル】

～半数以上が「業者対応の悪さ」「家具破損」「料金トラブル」を経験～

「特にトラブルなし」は42.5％(31件)にとどまり、半数以上の回答者が何らかのトラブルを経験。最多は「業者の対応が悪かった」(24.7％)、次いで「家具や家電の破損」(20.5％)、「料金が想定より高くついた」(17.8％)と続きます。引越し見積もり時との料金乖離、連絡レスポンスの遅さも複数の声として挙がっています。





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【カルガモ引越センターのポイント】

～オリコン顧客満足度2026首都圏部門2位 荷扱いと対応品質で高評価～

「2026年オリコン顧客満足度ランキング 引越し会社 首都圏部門」で第2位を獲得。現場スタッフの丁寧な荷扱い、養生の徹底、当日のコミュニケーションを三本柱として、トラブル防止に取り組んでいます。





カルガモ引越センターの評判・口コミを見る： https://www.karugamo.co.jp/voice/









【調査.4 満足業者の特徴】

～「親切な対応」「迅速な作業」「明確な料金体系」が三大評価～

過去に「この業者に頼んでよかった」「まあまあ満足」と回答したのは全体の80.8％(59件)。満足要因のトップ3は「スタッフの対応が親切で丁寧」(65.8％)、「作業が迅速でスムーズ」(63.0％)、「料金体系が明確で追加料金なし」(57.5％)でした。これらは引越し見積もり段階での説明の丁寧さと、当日作業品質の両面が揃って初めて高評価につながることを示しています。





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【調査.5 次回の引越し見積もりで重視したいこと】

～「料金の透明性」が74.0％でトップ～

次回の引っ越しで重視したい項目では、「料金の透明性・値引き交渉のしやすさ」が74.0％で圧倒的トップ。「作業員の人柄・マナー」(53.4％)、「家具の扱いの丁寧さ」(49.3％)と続き、引越し見積もり段階での誠実な料金提示が最大の差別化要素となっています。





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【調査.6 自力引っ越しの実態】

～経験者の半数、「もう二度とやりたくない」～

過去に自力引っ越しを経験したことがある回答者は49.3％(36件)。

しかし「今後も自力でやりたい」はわずか1.4％(1件)にとどまり、「もう二度とやりたくない」が45.2％、「次回は業者に頼みたい」が21.9％と、大多数がプロへの依頼を希望する結果となりました。

自力引っ越しで大変だったこととして「家具・家電の搬出搬入の重労働」「怪我・腰痛などの身体的負担」が上位に挙がっており、コスト削減のために自力引っ越しを選んでも、引越し見積もりで業者を利用した場合との費用差以上の身体的・精神的コストが発生するケースが多いことが示されています。





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■カルガモ引越センターのおすすめ引越し見積もりプラン

お客様のライフスタイルに合わせた引越し見積もりプランをご用意しています。まずはお気軽にご相談ください。





【単身引越しプラン】

1R～1DKにお住まいの方におすすめ！

荷物量に合わせた無駄のない引越し見積もりで費用を抑えます。

https://www.karugamo.co.jp/plan/single-move/





【ファミリー・家族引越しプラン】

ご家族での引越しをお考えの方におすすめ！

家族の引越し見積もりも柔軟・丁寧に対応します。

https://www.karugamo.co.jp/plan/family-move/





【カップル割引引越しプラン】

同棲・2か所からの立ち寄り引越しにおすすめ！

2か所からの立ち寄り引越し見積もりもお任せください。

https://www.karugamo.co.jp/plan/couple-move/





【シニア向け引越しプラン】

高齢者・介護施設への引越しにおすすめ！

専任スタッフが丁寧にご案内・お見積もりいたします。

https://www.karugamo.co.jp/plan/senior-move/









■調査概要

調査期間 ： 2026年5月21日～6月8日

調査方法 ： インターネット調査(Googleフォーム)

調査対象 ： 引越し経験者

有効回答数： 73件

設問数 ： 全18問(複数回答含む)





※本調査の結果・数値を引用される際は、出典として「カルガモ引越センター株式会社調べ」と明記のうえ、当社URL( https://www.karugamo.co.jp/ )へのリンク設置をお願いいたします。









■会社概要

会社名 ： カルガモ引越センター株式会社

代表者 ： 代表取締役 的場 栄一

所在地 ： 〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-29-15

設立 ： 1971年(創業1971年)

事業内容： 一般貨物運送事業 許可 事業者番号関自取第97号

URL ： https://www.karugamo.co.jp/





カルガモ引越センターは、創業以来「安いお見積もり料金、安心と笑顔でサポートする」をモットーに、一都三県を中心に単身・ファミリー・オフィス移転まで幅広い引越しサービスを提供しています。

引越し見積もりの透明性と現場作業品質の高さで「2026年オリコン顧客満足度ランキング 引越し会社首都圏部門」第2位を獲得しました。