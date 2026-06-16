バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ダンボール戦機』15周年を記念し、ハイエンドプラモデルシリーズ「ハイパーファンクション」より『ハイパーファンクション LBXアキレス』『ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー』(各3,630円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を、2026年6月16日(火)11時に開始いたします。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





※商品購入ページ：・ハイパーファンクション LBXアキレス

https://p-bandai.jp/item/item-1000252873/?rt=pr

・ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー

https://p-bandai.jp/item/item-1000252874/?rt=pr





ハイパーファンクション LBXアキレス／ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー





本商品は、『ダンボール戦機』15周年を記念したハイパーファンクション再展開企画の第1弾として再販するもので、当時好評を博したハイエンドモデルならではの仕様をそのままに復活いたします。

また、一部のハイパーファンクションシリーズは15周年を記念し順次展開を予定しております。





さらに再販を記念して、BANDAI SPIRITS公式YouTubeチャンネルでは『ダンボール戦機』アニメ配信を2026年6月16日(火)より開始。加えて、当時のCM素材を使用した「ハイパーファンクション LBXアキレス」スペシャルPVを同日公開いたします。





また、「バンダイナムコ Cross Store 東京」内にある「PREMIUM BANDAI SHOWROOM」では、2026年6月16日(火)より「LBXアキレス」立像および商品展示を実施。ハイパーファンクションならではの精密な造形を実際にご覧いただけます。









■商品特長

『ダンボール戦機』に登場する「LBX」を、通常商品とは異なる内部フレーム構造と高い可動性能で立体化したハイエンドモデルシリーズ「ハイパーファンクション」。





『ハイパーファンクション LBXアキレス』『ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー』は、精密なディテールを備えた「コアスケルトン」と、その上に装着する「アーマーフレーム」による構造表現を採用。内部メカニズムを感じさせる高密度な造形と、多色成形による設定カラー再現により、劇中さながらのLBXを組み上げることができます。





また、アーマーフレームの着脱機構とハイパーファンクションならではの広い可動域によって、劇中の印象的なアクションシーンを自在なポージングで再現可能。武装パーツやマーキングシールも付属し、パッケージはフルカラー仕様となっています。

当時商品を手に取ったファンはもちろん、『ダンボール戦機』15周年を機に作品へ触れる方にも楽しめる仕様となっています。









■15周年記念映像

再販を記念し、BANDAI SPIRITS公式YouTubeチャンネルでは『ダンボール戦機』アニメ配信を2026年6月16日(火)より実施いたします。

さらに、「ハイパーファンクション LBXアキレス」スペシャルPVを同日公開予定。本PVでは、アニメ放送当時のCM素材を使用し、『ダンボール戦機』をリアルタイムで楽しんだ世代へ向け、懐かしさと15周年ならではの特別感を感じられる映像をお届けします。





『ダンボール戦機』アニメのうち1話～24話を配信。25話以降も順次配信予定。

LBXアキレスとLBXジ・エンペラーの激闘をもう一度ご覧いただくことができます。

15周年記念映像_1





アニメ『ダンボール戦機』配信先 URL

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZxqqBY932IJojKFQFtc8N5KB6FTagOkn





アニメ放映当時に流れていたCM素材を使用したスペシャルPVを2026年6月16日(火)より公開予定

15周年記念映像_2





ハイパーファンクション LBXアキレス再販記念PV URL

https://www.youtube.com/watch?v=JCOhq8EN6n0









■展示施策

「バンダイナムコ Cross Store 東京」内にある「PREMIUM BANDAI SHOWROOM(プレミアムバンダイショールーム)」では2026年6月16日(火)より「LBXアキレス」立像および商品展示を実施。受注中商品を実際に間近でご覧いただける展示施策として、ハイパーファンクションシリーズの魅力を体感いただけます。





所在地 ： 東京都豊島区東池袋3-1-3

サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル 3階

営業時間： 10:00～21:00

定休日 ： 年中無休

URL ： https://p-bandai.jp/contents/pbshowroom/?rt=pr









■商品概要

・商品名 ：ハイパーファンクション LBXアキレス

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252873/?rt=pr )

：ハイパーファンクション LBXジ・エンペラー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252874/?rt=pr )

・価格 ：各3,630円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：8才以上

・商品内容 ：・本体×1

・付属品一式

・製品素材 ：PS、PE、ABS、ナイロン

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年6月16日(火)11時～準備数に達し次第

・商品お届け：2026年10月予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)L5/PDS・TX





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している画像は実際の商品と多少異なる場合があります。









■『ダンボール戦機』について

2011年より展開されたクロスメディアコンテンツ『ダンボール戦機』は、手のひらサイズの小型ロボット「LBX」を軸に、ゲーム・アニメ・プラモデルなど多角的に展開された人気シリーズです。個性豊かなLBXと熱いバトル描写により、多くのファンから支持を集めました。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は、ここでしか買えないメーカー公式限定商品や、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクター商品を多数取り扱う公式通販サイトです。ガンプラをはじめとしたプラモデル、玩具、フィギュア、ファッションなど幅広い商品を展開しています。