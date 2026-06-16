株式会社さいたまアリーナ(さいたま市中央区新都心8番地 代表取締役社長：三上 浩嗣)は、株式会社エフエムナックファイブ(さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮11F 代表取締役社長：武藤 昭)との共催による夏祭りイベント『Carro presents NACK KEYAKI ON-DO ～ON the music, DO the dance～』を7月31日(金)～8月2日(日)の3日間にわたり開催いたします。





イベントビジュアル





「FM NACK5」と「GMOアリーナさいたま」がタッグを組んで立ち上げた新企画。各日、NACK5の人気番組のパーソナリティーが続々登場。「観て、歌って、踊って」。そのほか、様々なブース展開やNACK5のグッズ販売も行います。入場は無料、どなたでもご参加いただけます。どうぞ、ご期待ください！









夏のさいたま新都心・けやきひろばをぶち上げるべく、FM NACK5とGMOアリーナさいたまが夏の音楽イベントを開催します。

けやきひろばには「盆踊り」をイメージした大きな櫓、そして、特設ステージも設置され、2つのエリアでパフォーマンスを披露します。3日間それぞれにNACK5の人気番組が登場し、来場者を盛り上げます。





3日間それぞれにNACK5の人気番組が登場





初日である7月31日(金)は、放送から28年を迎えるV-ROCK完全攻略プログラム「BEAT SHUFFLE」が登場。長年、V-ROCKを応援し続けてきた番組MC・浅井博章のDJプレイ、ゲストアーティストによるミニライブを披露します。当日の19時からは公開生放送も実施予定です。

8月1日(土)は、古坂大魔王＆でか美ちゃんの「FAV FOUR」チームが担当。MC2名によるDJプレイはもちろん、豪華ゲストも続々登場し、イベントに華を添えます。

最終日である8月2日(日)を締めくくるのは、FM NACK5の人気ワイド番組「GOGOMONZ」。

レギュラーメンバーである三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおりはもちろん、GOGOMONZならではのゲスト陣も続々祭りに駆けつけます。歌あり、ダンスあり、お笑いあり、のスペシャルパフォーマンスにご期待ください。





当日は幅広い世代の方々に楽しんでいただけるブースも多数出店。

ここでしか手に入らないNACK5オリジナルグッズも販売予定です。

ON the music, DO the dance。

NACK5とGMOアリーナさいたまが仕掛ける新感覚エンターテインメント空間、是非、お越しください。





※詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト： https://www.nackkeyaki-ondo.jp/









【イベント概要】

タイトル ： 「Carro presents NACK KEYAKI ON-DO

～ON the music, DO the dance～」

特設サイト： https://www.nackkeyaki-ondo.jp/

日時 ： 2026年7月31日(金)～8月2日(日)16：00開演 20：00終了(予定)

※協賛・飲食・グッズ販売ブースは最大21：00までオープンする

可能性がございます。

会場 ： さいたま新都心 GMOアリーナさいたま隣接 けやきひろば

https://www.saitama-arena.co.jp/keyakihiroba/

出演者 ： 7月31日／浅井博章 他ゲスト多数

8月1日／古坂大魔王・でか美ちゃん 他ゲスト多数

8月2日／三遊亭鬼丸・アイドル鳥越・横田かおり 他ゲスト多数

料金 ： 入場無料

主催 ： 株式会社エフエムナックファイブ・株式会社さいたまアリーナ





※雨天の場合は中止となる場合がございます。予めご了承ください。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社さいたまアリーナ

所在地 ： 埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

資本金 ： 4億9,500万円

設立年月日： 平成9年3月27日

設立目的 ： 「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の

事業管理及び管理受託

URL ： https://www.saitama-arena.co.jp/





GMOアリーナさいたまは、さいたまスーパーアリーナの愛称です。