伊勢パールピアホテル(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：覚田 晶)は、2026年5月、三重の地酒やこだわりの軽食をカジュアルに楽しめる館内バーコーナー「紺碧-KONPEKI-」をオープンいたしました。

伊勢神宮への参拝や観光の後、またホテルの大浴場やサウナでリフレッシュした後に、移動の手間なくゆったりと“伊勢の夜時間”を満喫できる新たな空間として、ご宿泊のお客様はもちろん、地域の皆様にもご利用いただけるホテルバーとして、上質で心地よいリラックスタイムをご提供いたします。





「紺碧」の看板





「周辺店舗が閉まった後の二次会にも最適。24時まで灯る憩いの場」









■オープンに至った背景

●「伊勢の夜時間をもっと豊かに」二次会需要にも応える憩いの場

伊勢市駅周辺では、夜遅くまで営業している飲食店が限られており、外で夕食を済ませたお客様から「2軒目(二次会)に行ける店が見つからない」「ホテルに戻った後、もう一杯だけ飲める場所がほしい」といったお声を多数いただいておりました。

周辺店舗の閉店時間が早いという地域の課題に対し、当館ではご宿泊のお客様が夜の時間を最後まで快適に、そして楽しくお過ごしいただきたいという想いのもと、24時まで営業する館内バー「紺碧」を立ち上げました。





美しい一枚板のカウンター席





「一人飲みからグループの二次会まで。木のぬくもりを感じるモダンなカウンター席」









■「紺碧-KONPEKI-」3つの特徴

(1) 三重の銘酒から話題のウイスキーまで、こだわりのラインナップ

三重を代表する地酒「宮の雪」や、独自の取り組みで注目を集める「KINO帰農」をはじめ、入手困難なジャパニーズウイスキー「イチローズモルト」や「厚岸」、スモーキーな味わいの「三郎丸」など、お酒好きの方にもご満足いただけるプレミアムな銘柄を厳選して取り揃えています。





(2) お腹にやさしい「蒸し物」と、お酒が進む「イタリアンおつまみ」

手造りの「シュウマイ」をはじめ、夜遅くでも罪悪感なく楽しめる日本酒の肴にピッタリでヘルシーな「温野菜の蒸し物」や「蒸し豚」のほか、こだわりの「トリッパのトマト煮込み」「スモークサルシッチャ」など、ワイン(洋酒)を意識したイタリアンテイストのおつまみをご用意。一日の終わりの身体に優しく染み渡るフードメニューが充実しています。





(3) 1人飲みからグループの二次会まで対応。外で飲んだ後の「締め」にも最適

店内には、圧倒的な存在感を放つ美しい木目の一枚板カウンターを設置。洗練されつつも温かみのあるモダンな空間は、お一人様で静かに地酒を味わうのに最適です。

一方で、周辺で飲んだ後の「二次会利用」や、グループで語らう場としても広くご利用いただけます。さらに、夜食や“締めの逸品”として大好評の「特製スープカレー」や「麻婆豆腐」などのスパイス系メニューも揃えております。





麻婆豆腐とイタリアン、蒸し野菜





「三重の地酒や厳選ウイスキーと、こだわりのフードとの贅沢なペアリング」





特製スープカレー





「外で飲んだ後の“締めの逸品”として大人気。スパイス香る特製スープカレー」









■店舗概要

● 店舗名 ： カジュアルバー「紺碧-KONPEKI-」

● オープン日 ： 2026年5月

● 営業時間 ： 19：00～24：00

● 定休日 ： 不定休

● 提供メニュー一例(税込)： 【アルコール/グラス 770円～】

三重の地酒(宮の雪、KINO帰農など)、

ウイスキー(イチローズモルト、碧など)、

各種ワイン

【こだわりのフード/550円～】

ピザ(マルゲリータ/サラミ)、

トリッパ煮込み イタリアンソース、

スモークサルシッチャ、

蒸し料理(野菜/豚肉)、

シュウマイ

【締めグルメ/1,100円～】

特製スープカレー、麻婆豆腐 など

(※メニュー内容・金額や銘柄は、季節や仕入れ状況により予告なく変更となる場合がございます。)









■施設概要

〈施設情報〉

「伊勢パールピアホテル」

〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL ：0596-26-1111

アクセス：近鉄伊勢市駅 徒歩2分

駐車場 ：立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台／中型バス1台









■伊勢パールピアホテルについて

伊勢パールピアホテルは、3代に渡り伊勢志摩の地で真珠養殖および卸業に取り組んできた覚田真珠株式会社により創業しました。

覚田真珠初代は先取の精神に富み、熊本県天草に大型養殖場を開発、オーストラリアでの白蝶真珠養殖、欧米への販路拡大など事業展開をしてきました。

2代目により、1999年に事業の一つとしてスタートした伊勢パールピアホテルは、四季折々の伊勢の土地のおいしい恵みや、伊勢の自然の素晴らしさを多くの人に伝えたいという想いから伊勢神宮外宮のお膝元につくられ、日々、温かいホスピタリティでお客様をお迎えしております。





ホテル外観





■会社概要

商号 ： 株式会社伊勢パールピアホテル

代表者 ： 代表取締役社長 覚田 晶

所在地 ： 〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

設立 ： 2004年09月

事業内容： ホテル、旅館

資本金 ： 9000万円

URL ： https://www.pearlpier.com/