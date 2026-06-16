愛知県弥富市でトラックリース・販売事業を展開する株式会社トラックアルデ(代表取締役：津留 健太、本社：愛知県弥富市)では、事業用トラックの短期リースサービス「トラックれん太くん」の需要が急増しています。長引く半導体不足や部品調達の停滞による新車トラックの納車大幅遅延が背景にあり、東海三県を中心とした運送会社からの需要が殺到。短期リースの契約数は前年比190％増となり、過去最高を記録しました。

※契約数：2024年3月～2025年2月と2025年3月～2026年2月の比較(自社調べ)





トラックアルデ本社ヤード(1)





【新車トラックの納期長期化、塗装材料不足が追い打ち】

半導体不足や部品調達の停滞などを背景に、新車トラックの納期は長期化傾向にあります。そこに新たな供給制約として浮上しているのが、ナフサ由来原料を使う塗料用シンナー・希釈溶剤の供給不安です。

経済産業省は、住宅建設や自動車整備などで使われる塗料用シンナーについて「供給不安の声」があるとし、一部で「供給の偏り」や「流通の目詰まり」が生じていると整理しています。さらに、シンナー原料となるトルエンやキシレンについては国内向け供給が前年実績並みに継続されている一方、サプライチェーン上の目詰まりを特定し、調整を進めているとしています。

参考資料： https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/material_industry/pdf/260413_youseibun.pdf





トラックアルデ本社ヤード(2)





【物流の“持たない経営”加速。緑ナンバー即納の短期リース利用が前年比190％増】

こうした慢性的な納車遅延を背景に、当社が提供する短期リースの契約数は前年比190％増を記録しました。東海三県を中心に、全国の運送会社へサービスを展開しており、利用者からは、「繁忙期や突発的な車両不足の際にも、柔軟に対応いただけるトラックれん太くんのサービスを活用しています。車種の選択肢も多く、用途に合った車両を提案してもらえたので助かりました。また、登録手続きから納車に至るまで全てお任せできて非常にスムーズです。今後も機会があれば是非利用したいと思っています」と、利便性を高く評価する声が多数寄せられています。

(2025年12月実施・利用者アンケートより抜粋)









【緑ナンバーで即日貸出可能、面倒な手続きも丸投げの「トラックれん太くん」】

「トラックれん太くん」は、運送会社をターゲットとした事業用トラック特化型の短期リースサービスです。一般的なレンタカーとは異なり、事業用である「緑ナンバー」での貸し出しが可能であることが最大の特徴です。小型から大型、ウィング車やパワーゲート車両、トラクターヘッド、冷蔵車、クレーンなど幅広いラインナップを取り揃えています。また、煩雑な車両登録から指定場所への陸送まで、面倒な手続きをすべてトラックアルデが代行するため、利用者はすぐに業務を開始することができます。

東海三県を中心に全国対応エリアを広げており、必要なとき必要な期間だけ利用できる柔軟な料金体系が、車両繰りに悩む物流現場の強力なサポートツールとなっています。









【今後の展開】

「持たない経営」を支える予備車インフラとして、保有車両数を2.5倍に拡大

物流業界におけるドライバー不足や長引く車両不足により、必要な時期だけ車両を調達する「アセットライト(持たない)経営」のニーズは今後も拡大すると予測されています。トラックアルデでは、お客様の用途に合わせて「繁忙期だけ」「予備車として」便利に活用いただけるよう、現在のリース用保有車両数2.5倍に拡大する方針です。今後も運送会社の「持たない経営」を根底から支えるインフラとして、車種ラインナップの拡充と全国対応の強化を進めてまいります。





トラックアルデ本社事務所





【会社概要】

会社名 ： 株式会社トラックアルデ

所在地 ： 〒498-0061 愛知県弥富市竹田6丁目2番地

代表者 ： 代表取締役 津留 健太

URL ： https://truckrenta.jp/

電話番号： 0567-69-5501

事業内容： トラックリース事業(トラックれん太くん)、車両販売・買取等