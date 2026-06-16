木製、紙製、竹製の3Dクラフトアートを企画・販売する株式会社エーゾーン(東京都港区虎ノ門3-7-8、代表取締役：横関 謙治)は、この度、大人気TVアニメ『ONE PIECE』シリーズに登場する人気の海賊船を再現した「wa-gu-mi」ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種を2026年6月12日(金)に発売いたしました。





「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種





本シリーズは、竹素材ならではの温かみある質感を活かした3Dクラフトアートです。

精巧なレーザーカットによって、それぞれの海賊船の特徴的なフォルムを表現しています。さらに、帆部分は紙素材を採用し、作品の世界観をよりリアルに再現しました。





ゴーイング・メリー号、サウザンド・サニー号をはじめとするONE PIECEの世界観を楽しめる全6種をラインナップしています。





「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ イメージ





接着剤や工具を使用せずに組み立てられるため、クラフト初心者でも気軽に楽しめます。





完成サイズは約W96×D53×H102mm(※商品により異なります)とコンパクトで、デスクや棚にも飾りやすいサイズ感です。思わず全種類を集めて並べたくなるコレクション性も魅力です。





ONE PIECEの世界観を“自分の手で組み上げる”体験に加え、組み立てに没頭する時間や、完成後にインテリアとして飾る楽しさも味わえる竹製3Dクラフトアートシリーズです。









■wa-gu-miとは

「wa-gu-mi」は、“作る楽しさ”と“飾る楽しさ”をテーマに展開する竹製3Dクラフトアートブランドです。

組み立て体験と、自然素材ならではの温かみあるデザインが特徴で、完成後はインテリアとしても楽しめます。









■詳細情報

発売日 ： 6月12日(金)

価格 ： 3,850円(税込)

公式サイト： https://store.azone.biz/collections/one-piece/

取扱場所 ： ONLINE SHOP、直営店(虎ノ門ショールーム・

羽田エアポートガーデン店・湯布院店)、雑貨店、量販店





●Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ゴーイング・メリー号

完成サイズ ：W104×D46×H100mm

パーツ数 ：88

難易度 ：★★★☆☆

組立時間の目安：1～3時間





●Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース サウザンド・サニー号

完成サイズ ：W95×D48×H108mm

パーツ数 ：139

難易度 ：★★★★☆

組立時間の目安：3～5時間





●Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース レッド・フォース号

完成サイズ ：W106×D51×H106mm

パーツ数 ：146

難易度 ：★★★★☆

組立時間の目安：3～5時間





●Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース サーベル・オブ・ジーベック号

完成サイズ ：W97×D73×H106mm

パーツ数 ：108

難易度 ：★★★★☆

組立時間の目安：3～5時間





●Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ポーラータング号

完成サイズ ：W99×D63×H107mm

パーツ数 ：183

難易度 ：★★★★☆

組立時間の目安：3～5時間





●Bamboo Art wa-gu-mi ワンピース ヴィクトリアパンク号

完成サイズ ：W96×D53×H102mm

パーツ数 ：143

難易度 ：★★★★☆

組立時間の目安：3～5時間









(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション









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楽しさ、感動、創造以上





■会社概要

商号 ： 株式会社エーゾーン

代表者 ： 代表取締役 横関 謙治

所在地 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-8 ランディック第2虎ノ門ビル1F

設立 ： 2011年11月

事業内容： 玩具、雑貨、教育機器及び学習ソフト企画開発、製造、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.azone.biz/