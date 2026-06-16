カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、ご好評につき一時品切れとなっていたプロ仕様の高機能OBD2車両診断機「OBD2-DIA02-PLUS」の再入荷をお知らせします。

この度の再入荷を受け、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの各販売チャンネルにて購入いただけるようになりました。在庫に限りがございますので、ご検討中の方はお早めにご購入ください。





MAXWIN OBD2-DIA02-PLUS





【販売ショップ】

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH691479

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/ukachi/obd-dia02/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/obd-dia02.html









【製品特徴】





250cmのロングケーブルで作業性UP





◆250cmのロングケーブルで作業性UP

従来より約250cmに延長されたケーブルにより、コネクターを接続したまま車外でエンジンの状態を見ながらモニタリングすることで作業性が大幅に向上しました。移動しながらの確認作業や、広い作業スペースが必要な場面でも快適にご使用いただけます。





リアルタイム電圧測定対応





◆リアルタイム電圧測定対応

車両のリアルタイム電圧を表示し、バッテリー状態を一目で確認できます。バッテリー寿命(健康度)・バッテリー残量の確認機能も搭載しており、突然のバッテリー上がりを未然に防ぐサポートをします。





9つのOBD2/EOBD標準プロトコルをサポート





◆9つのOBD2/EOBD標準プロトコルをサポート

故障コード読み取り・クリア、フリーズフレームデータ読み取り、I/M準備状態、車両情報、データストリームの読み取り、電圧の読み取り、酸素センサーテスト、故障コード照会など幅広い診断機能をサポートしています。





エンジン故障診断





◆エンジン故障診断

車両故障コードを迅速に読み取り、内容を即座に確認できます。故障コードをクリアする機能も搭載しており、整備後のリセット作業もスムーズに行えます。





◆約36,000件の故障コード情報内蔵

コード照会機能で故障コードの内容を検索できます。従来品は約3,000件の情報内蔵でしたが、本製品はなんと約36,000件内蔵。あらゆる故障コードについて検索できます。

【内蔵故障コード情報】Pグループ：32,340件、Uグループ：3,376件、Bグループ：105件、Cグループ：76件





I/M準備状態





◆I/M準備状態

排ガス関連の諸項目をテストする機能です。エンジン系の一連の項目をスキャンし、迅速に結果を出します。車検前の事前チェックにも役立ちます。





◆リアルタイムのデータ読み取り

エンジンのリアルタイムのデータを迅速に読み取ります。車両の走行状態・潜在問題などをより簡単に発見できます。日常的な車両管理から本格的な整備まで幅広くご活用いただけます。





◆QRコードによるレポート出力対応

車両データストリームや故障コードなどの情報を取得し、QRコードを作成。そのQRコードを読み取ることで診断レポートを表示することができます。整備記録の共有や管理にも便利な機能です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。









【製品仕様】





製品仕様





材質 ：ABS

モニター ：2.8インチ液晶ディスプレイ

入力電圧 ：DC 9-16V

動作電流 ：6mA-84mA

動作温度範囲 ：-20℃～60℃

保存温度範囲 ：-20℃～60℃

サイズ ：約155×87×24mm

重量 ：246g(本体)

ケーブル長さ ：約250cm

表示言語 ：日本語含む10言語対応

内蔵エラーコード情報：約36,000件

対応車種 ：OBD2機能搭載車に対応

(日本車：2005年～、アメリカ車：1998年～、

ヨーロッパ車：2002年～)









【対応プロトコル】

SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)

SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)

ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud)

ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)

ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)

ISO 15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)