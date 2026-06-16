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カーエレクトロニクスブランド「Ottocast(オットキャスト)」は、2026年のサッカーW杯に合わせ、ドライブ中の移動時間や休憩時間をより快適にする期間限定キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間は、2026年6月16日(火)～7月16日(木)。

ポータブルディスプレイオーディオ、CarPlay AI Box、ワイヤレスアダプター、HDMI(TM)入力アダプターなど、人気の5製品を特別価格にてご提供いたします。ナビ、音楽、動画、ワイヤレス接続、AI音声操作まで。

この夏のドライブを、もっと自由に、もっとスマートに楽しめるラインアップを揃えました。









■キャンペーン情報

キャンペーン情報

※価格・在庫状況は変動する場合があります。

※キャンペーンは在庫がなくなり次第、早期終了となる場合があります。

※割引コードはAmazonの商品ページまたは購入手続き画面にてご入力ください。









■対象製品紹介

OttoScreen AI

1.OttoScreen AI

大画面×Android 15×AI音声操作。クルマを一気にスマート化する次世代ディスプレイ

OttoScreen AIは、Android 15を搭載したポータブルディスプレイオーディオです。Google Maps、YouTube、Netflixなどを利用できるほか、Google Play Storeから好みのアプリを自由に追加できます。

1920×720の高解像度IPSタッチスクリーン、550nitの高輝度表示、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4に対応。ナビと動画アプリを同時に表示できる分割表示にも対応し、移動中の情報確認や休憩中のエンタメ体験をより快適にします。

さらに、Gemini AI音声アシスタントを搭載。天気確認、スケジュール通知、Google系アプリ操作などを声だけで行えるため、日常のドライブをよりスマートにサポートします。

通常価格 ： 43,999円(税込)

キャンペーン価格： 27,880円(税込)

割引コード ： FIFASCREEN

購入リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H117TTYF





OttoAibox P3 Pro

2.OttoAibox P3 Pro

フラッグシップAI Boxで、純正ナビを多機能エンタメ空間へ

OttoAibox P3 Proは、Android 13ベースのOttodrive 3.0を搭載した高性能AI Boxです。YouTube、Netflix、Prime Video、Spotifyなどのアプリを車内で楽しめるほか、Google Playから好みのアプリを追加できます。

RAM 8GB、ストレージ128GBの大容量仕様により、アプリ操作や画面切り替えもスムーズ。ワイヤレスCarPlay／Android Auto、HDMI(TM)出力、GPS内蔵、クラウドSIM 3.0、デュアルWi-Fi、分割画面表示にも対応し、前席ではナビ、後席では動画といった使い方も可能です。

リモコン付属モデルのため、後部座席からの操作性も高く、家族での長距離ドライブにもおすすめです。

通常価格 ： 63,999円(税込)

キャンペーン価格： 42,329円(税込)

割引コード ： FIFAP3PRO

購入リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY8PSS25





Ottocast Mini Slim

3.Ottocast Mini Slim

挿すだけで有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。毎日の運転をもっと軽く

Ottocast Mini Slimは、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化する超小型アダプターです。車両のUSBポートに接続し、初回のみスマートフォンとペアリングすれば、次回以降は乗車後に自動接続できます。

Googleマップ、音楽再生、ハンズフリー通話、音声操作などをケーブルレスで利用可能。スマートフォンをバッグやポケットに入れたままでも接続できるため、毎日の通勤や買い物、短距離移動にも便利です。

動画再生機能は不要で、まずはCarPlayやAndroid Autoをワイヤレス化したい方にぴったりのエントリーモデルです。

通常価格 ： 6,498円(税込)

キャンペーン価格： 4,249円(税込)

割引コード ： FIFAMINISLIM

購入リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGB1DP91





OttoAibox E2

4.OttoAibox E2

ナビと動画を同時表示。コスパ重視で選べるAndroid 13 AI Box

OttoAibox E2は、Android 13 OSを搭載したCarPlay AI Boxです。純正有線CarPlay／Android Auto対応車に接続することで、ワイヤレスCarPlay／Android Auto化に加え、YouTube、Netflix、Disney+、Prime Video、Spotifyなどのアプリを車内で楽しめます。

画面二分割機能により、ナビアプリと動画アプリを同時表示可能。デュアルWi-Fi、デュアルBluetooth、microSDカード再生にも対応しており、オンライン・オフラインどちらの車内時間にも柔軟に対応します。

Y字型ケーブルも付属しているため、USB給電が不安定な車種でも安定した使用をサポートします。

通常価格 ： 31,198円(税込)

キャンペーン価格： 20,399円(税込)

割引コード ： FIFAPCS55

購入リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP9693TP





Car TV Mate Adapter

5.Car TV Mate Adapter

Fire TV Stickや地デジチューナーを車載画面へ。HDMI(TM)入力で車内エンタメを拡張

Car TV Mate Adapterは、有線CarPlay搭載車向けのHDMI(TM)入力アダプターです。Fire TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、地デジチューナー、ゲーム機などの外部HDMI(TM)デバイスを車載ディスプレイに接続できます。

本製品を車両のCarPlay対応USBポートに接続し、HDMI(TM)デバイスを組み合わせることで、車内モニターをより幅広く活用可能。休憩時間や同乗者の待ち時間を、より快適なエンタメ時間へ変えます。

外部HDMI(TM)機器をすでに持っている方や、シンプルに車載画面を拡張したい方におすすめのモデルです。

通常価格 ： 11,999円(税込)

キャンペーン価格： 7,139円(税込)

割引コード ： FIFAMATE

購入リンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0D92DXTT5





割引コードの使い方

■割引コードの使い方

対象製品は、Amazonの商品ページまたは購入手続き画面にて割引コードを入力することで、キャンペーン価格にてご購入いただけます。

・ステップ1

商品ページで対象製品を確認し、「今すぐ買う」をクリックします。

・ステップ2

購入手続き画面で割引コードを入力し、「適用」をクリックして次へ進みます。

・ステップ3

注文確定前に、割引後の価格が表示されていれば適用完了です。

※割引コードは対象製品ごとに異なります。

※ご注文確定前に、必ず割引後の価格が反映されていることをご確認ください。

※キャンペーン期間中でも、在庫状況により予告なく終了する場合があります。









■今年の夏は、移動時間まで楽しむドライブへ

サッカー観戦の熱気が高まる2026年の夏。

オットキャストは、ナビ、音楽、動画、ワイヤレス接続、AI操作を通じて、車内時間をよりスマートで快適なものに変えていきます。

家族との旅行にも、友人とのドライブにも、毎日の通勤にも。

いつものクルマを、もっと自由に、もっと楽しく。





オットキャスト - いつものクルマを、スマートに。

対象5製品の期間限定キャンペーンは、2026年6月16日から7月16日まで実施予定です。

この機会に、愛車のスマート化をぜひご検討ください。









【会社概要】

会社名 ： Ottocast(オットキャスト)

事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売

お問い合わせ ： service@ottocast.com

ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast

ブランドページ(楽天) ： https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/

YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ

Instagram ： https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/





今後もOttocastは、最新技術とユーザーの声を活かし、より快適で安全なカーライフを実現する製品づくりに取り組んでまいります。今後の展開にもぜひご期待ください。