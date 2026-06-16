株式会社SketCheese（本社：東京都江東区）は、法人向け越境ECプラットフォーム「SketCheese」の利用促進および会員企業間のネットワーク拡大を目的として、2026年6月15日（月）より、先着60社限定の「会員紹介キャンペーン」を実施いたします。 本キャンペーンでは、既存会員企業からの紹介により新たにSketCheeseへ登録し、所定の条件を満たした企業を対象に、紹介元企業・紹介先企業の双方へそれぞれ10,000円を進呈いたします。 ■キャンペーン実施の背景 SketCheeseは、中古IT機器・OA機器を中心とした法人間取引を支援する越境ECプラットフォームです。国内外のバイヤーとサプライヤーをつなぎ、企業の販路拡大や調達機会の創出をサポートしています。 サービス開始以降、掲載商品数は累計数万台を突破し、多くの事業者様にご利用いただいております。一方で、リユース市場においては、売り手・買い手双方のネットワーク拡大が取引機会の創出に直結します。 そこで今回、既存会員企業様からのご紹介を通じて新たな事業者様との接点を増やし、国内外におけるIT機器・OA機器の流通をさらに活性化させることを目的として、「会員紹介キャンペーン」を実施いたします。 SketCheeseは今後も、企業間取引の効率化とリユース市場の発展に貢献してまいります。 ■キャンペーン概要 実施期間 2026年6月15日（月）～2026年7月31日（金） ■特典内容 期間中、キャンペーン条件を満たした先着60社を対象に、以下の特典を進呈いたします。 ・紹介元企業：10,000円（税込） ・紹介先企業：10,000円（税込） ※振込手数料は当社が負担いたします。 ■参加方法 紹介先企業様は、会員登録時の備考欄に以下の情報をご入力ください。 ・紹介者名 ・紹介元企業名 あわせて、以下いずれかの条件を満たすことでキャンペーン対象となります。 条件① 「買いたいリクエスト」を1件以上投稿し、掲載期間が1週間以上継続していること 条件② 対象案件への入札に参加し、金額まで入力すること ※購入意思が確認できない入札、著しく低額な入札、その他当社が不適切と判断した入札については対象外となります。 ■特典のお支払いについて 条件①または条件②達成後、当社にて内容確認および有効判定を行います。 有効判定月の翌月末までに、ご指定の口座へ銀行振込にてお支払いいたします。 ■注意事項 以下に該当する場合はキャンペーン対象外となります。 ・虚偽の申請が確認された場合 ・実在する法人または事業者であることが確認できない場合 ・購入意思が確認できない場合 ・不正行為またはキャンペーン趣旨に反する行為が認められた場合 ・その他、当社が不適切と判断した場合 越境ECプラットフォーム「SketCheese」について SketCheeseは、中古IT機器・OA機器を中心とした法人間取引を支援する越境ECプラットフォームです。国内外のバイヤーとサプライヤーをつなぎ、企業の販路拡大や調達機会の創出をサポートしています。 ■公式サイト https://www.sketcheese.jp/ ■運営会社概要 会社名：株式会社SketCheese 所在地：東京都江東区青海 運営責任者：恩 拓亮 会社概要：https://sketcheese.vercel.app/#company 公式サイト：https://www.sketcheese.jp/ お問い合わせ先：sales@sketcheese.jp