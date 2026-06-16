学校法人CoIUが運営するコー・イノベーション大学（所在地：岐阜県飛騨市、学長：髙木朗義、以下CoIU）と、学校法人廣池学園が運営する麗澤瑞浪中学・高等学校（所在地：岐阜県瑞浪市、校長：藤田知則）は、相互の教育資源を活用し、生徒・学生の主体的な学びを促進するとともに、地域や社会の課題解決に挑戦する人材の育成を目的として、「高大連携に関する協定」を締結いたしました。 本協定により、両校は探究学習と大学での実践的な学びを接続し、高校から大学、さらには社会へとつながる新たな学びのモデルを共創してまいります。

【高大連携協定のポイント】

■ 「問いを立てる力」と「共創力」を育む高大接続

CoIUは、「共に文明を問い、未来を共創する」を理念に掲げ、「理論・対話・実践」を往還する学びを通じて、地域や立場を越えた多様な人々と協働しながら社会課題に挑戦する人材の育成を目指しています。 一方、麗澤瑞浪中学・高等学校は、「知徳一体」の教育理念のもと、探究学習やアントレプレナーシップ教育を通じて、生徒一人ひとりが社会との関わりの中で自ら問いを立て、行動する力を育んでいます。 両校は、「正解のない時代を生き抜く力を育てる」という教育理念を共有し、高校から大学への新たな学びの接続を実現します。

■ 探究から社会実装までをつなぐ教育プログラム

本協定に基づき、CoIUは麗澤瑞浪中学・高等学校の生徒に対し、 ・「問いを育てる旅（フィールドワーク）」等の探究支援プログラムの提供 ・地域や社会課題をテーマとした実践型学習の支援 ・大学教員・学生による出張授業やワークショップ ・大学訪問、授業見学、地域フィールドワークへの参加 などを実施します。 高校段階での探究活動を、大学での地域共創・社会実装へと発展させる学びの機会を創出します。

■ 高校生・大学生・教員がともに学ぶ共創コミュニティの形成

協定校間のネットワークを活用し、生徒・学生・教員が学校の枠を越えて学び合う機会を創出します。 探究プログラムの共同開発や教員研修、高校教員向けリカレント教育プログラム等を通じて、教育そのもののアップデートにも取り組みます。

【コメント】

Co-Innovation University 学長 髙木 朗義

麗澤瑞浪中学・高等学校様が大切にされている「知徳一体」の教育と、CoIUが掲げる「問いからはじまる学び」には、多くの共通点があると感じています。今回の協定締結は、高校と大学をつなぐだけでなく、生徒一人ひとりが自ら問いを立て、多様な人々との対話を通じて成長していく学びを共に育むための第一歩です。麗澤瑞浪高等学校の皆さまと共に、生徒たちが自らの可能性を広げ、未来を主体的に切り拓いていく学びを創っていけることを大変嬉しく思います。

麗澤瑞浪中学・高等学校 校長 藤田 知則

生徒たちが自らの問いを深め、社会との接点を持ちながら学び続けることは、これからの時代に不可欠です。CoIUとの連携により、生徒たちが多様な人々との出会いを通して視野を広げ、自ら未来を創る力を育んでいくことを期待しています。

【Co-Innovation University（コー・イノベーション大学 略称 CoIU）について】

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は、岐阜県飛騨市に開学した4年制大学です。「問いを立てる力」と「共創力」を育むことを教育の軸に据え、地域での実践と多様な理論・対話を往復する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題の解決に挑んでいます。飛騨高山地域を主なフィールドとしながら、全国にサテライトキャンパスを展開。地域と密接に連携した教育研究プログラムを通じて、次世代を担う人材の育成と地域社会の発展を目指します。 ◯大学名：コー・イノベーション大学（学校法人CoIU） ◯開 設 ：2026年4月3日 ◯特別顧問：宮田裕章 理事長：井上博成 学長：髙木朗義 ◯学部学科 ：共創学部地域共創学科 ◯所在地：岐阜県飛騨市古川町金森町11-15 ◯HP：https://coiu.ac.jp/

【麗澤瑞浪中学・高等学校について】

麗澤瑞浪は昭和10年、創立者の廣池千九郎（法学博士）が「道徳科学専攻塾」を開塾したことから始まります。自立、感謝、思いやりの心を育む中高一貫の私立学校です。豊かな自然環境の中、寮生と通学生が切磋琢磨しながらともに過ごし、人としての成長と高い大学進学率の両立を実現しています。『私の未来は私が創る』をスローガンに掲げ、世界で活躍できる日本人を輩出する進学校として ・探究・キャリア教育 ・英語・国際教育 ・道徳教育 ・確かな学力 の4つを柱に教育活動を展開しています。

https://www.mz.reitaku.jp/

【本件に関するお問合せ先】

麗澤瑞浪中学・高等学校 入試広報課 担当：鳥海、須川 〒509-6102 岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661 TEL: 0572-66-3173 FAX: 0572-66-3100 Email: mz-pr@mz.reitaku-u.ac.jp