橋梁用伸縮装置メーカー・株式会社クリテック工業（代表：若林勇二／本社：東京都港区）は、CSR活動の一環として、小学生を対象にしたワークショップ『第5回クリテックアカデミー』を2026年8月3日（月）に開催いたします。 テーマは「コンクリートは生きている？～温度でのびる・ちぢむ構造のひみつ～」。橋や道路に使われているコンクリートについて、実験を通して理解を深めるプログラムです。夏休みの自由研究にも適した内容で、親子で暮らしを支える土木技術を楽しく学べる機会を提供します。 夏休みの自由研究や親子のコミュニケーションにもぴったりな本イベントへの参加者を募集いたします。

体験を通して学ぶ、暮らしを支える土木技術

『クリテックアカデミー』は、子どもたちが体験を通して、橋や道路など暮らしを支える技術を学ぶことを目的としたワークショップです。 第5回となる今回は、温度変化によるコンクリートの伸び縮みに着目。コンクリートは硬くて動かないものというイメージがありますが、実際には気温の変化によってわずかに伸び縮みしています。この目には見えない伸び縮みを、身近なものを使った実験で“見える化”し、橋や道路といった土木技術への理解を深める内容です。 また、子どもたちが普段何気なく利用している橋や道路にも、多くの工夫や技術が活かされていることを知り、「なぜ？」「どうして？」と考えながら社会を見る視点を育むことを目指します。

当日のプログラム

【第一部】橋やコンクリートについて学ぼう！

https://cretec.jp/blog/event/28763/

当社の仕事や製品を紹介しながら、以下の内容をわかりやすく解説します。 • コンクリートは何でできている？ • 「硬い＝動かない」ではない理由 • 夏と冬で橋や道路はどう変化する？ • 温度と構造物の関係を身近な例で解説

【第二部】身近なあるもので「のびる・ちぢむ」を体験しよう！

実験結果を予測しながら、“身近なあるもの”を使って、温度変化による素材の伸び縮みを“見える化”する実験に挑戦。実験を通して楽しみながら学び、目には見えない素材・構造の変化を体験します。

【第三部】未来の街をつくろう！

安心・安全な未来の都市設計にチャレンジ。橋や道路、建物などを配置しながら、災害や気温変化にも配慮した未来の街づくりについて考えます。

【発表・振り返り】

実験結果を振り返りながら、橋や道路に取り入れられている“伸び縮み対策”や、防災について考えます。最後に、質疑応答・講師からのフィードバックを実施予定です。

開催概要と申込方法

・イベント名：第5回クリテックアカデミー ・テーマ：コンクリートは生きている？～温度でのびる・ちぢむ構造のひみつ～ ・日時：2026年8月3日（月）13時30分～15時30分 ・会場：クリテック工業 本社会議室（東京都港区新橋5丁目27-1 パークプレイス6F） ・対象：小学1年生～6年生 ※4年生までは保護者の同席が必要です。 ・募集人数：8名（先着順） ・参加費：無料 【申込方法】下記メールアドレス宛に、参加希望者の氏名（ふりがな）・学年（年齢）、代表者の住所・電話番号をご記入のうえご応募ください。 【申込先】E-mail：creteckouhou@gmail.com 【受付締切】2026年7月10日（金） ※定員となり次第、締め切らせていただきます。

次世代へつなぐ、土木技術の大切さ

クリテック工業は、橋梁用伸縮装置の調査・設計・製造・販売・施工までを一貫して行う専門メーカーです。橋や道路などの社会インフラを安全に維持するため、長年にわたり技術開発と品質向上に取り組んでいます。 近年、自然災害の激甚化やインフラ老朽化への対応が社会課題となる中、土木分野における次世代人材の育成や、社会インフラへの理解促進の重要性が高まっています。 当社は本取り組みを通じて、子どもたちが暮らしを支える技術や防災への関心を深め、未来の社会について主体的に考えるきっかけを提供してまいります。 本リリースに関するお問い合わせや取材のご依頼は、下記までお願いいたします。

【お問い合わせ先】

株式会社クリテック工業 広報担当：水野 TEL：03-5403-7373 E-mail：info@cretec.jp

会社概要

株式会社クリテック工業

株式会社クリテック工業は、誠実な社員・協力会社・顧客との信頼関係を築き、社会に貢献し続ける企業を目指す橋梁用伸縮装置メーカーです。国土交通省、NEXCO、都市高速、地方自治体等の公共団体を中心に全国で採用実績があります。調査・設計・製造・販売・施工を一貫して請負い、超長期耐久性100年の「ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ」をはじめ、高い耐久性と止水性で橋の長寿命化に貢献します。

- 会社名：株式会社クリテック工業 - 所在地：東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス6F - 代表者：代表取締役社長 若林勇二 - 設立： 1996年12月 - 事業内容： 土木・建設業 橋梁用伸縮装置のメーカー（製造業）、 橋梁用伸縮装置の調査、設計、製造、販売、施工 - HP：https://cretec.jp/

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