エレクトロポップ／テクノポップを軸に活動するアーティスト ぽらぽら。 は、乳がん治療からの復帰2年という節目にあわせて、新アルバム 『MUGEN』 のリリースと、記念ライブ 『夢幻 -PLAY THE FUTURE-』 を2026年10月10日（土）昼、下北沢MOSAiC で開催予定です。あわせて本公演および関連制作のため、クラウドファンディングを実施しています。 ぽらぽら。は約3年前に乳がんを経験し、一時は音楽活動の継続も危ぶまれましたが、多くの支えを受けながら治療を乗り越え、再びステージに立つまでに回復しました。今回のライブは、単なる公演ではなく、「生きて帰ってきた証」であり、新たな創作のスタートを告げる特別な一日として企画されています。 アルバム『MUGEN』には、これまで支持を集めた楽曲や、本人にとって特に思い入れの強い作品を収録予定。ライブでは、ゲストとともに音と光が一体となる空間をつくり、エレクトロポップ／テクノポップの魅力を届けます。会場に来られない方に向けたライブ配信も視野に入れ、この瞬間を未来に残る作品として発信することを目指しています。 また本プロジェクトには、音楽活動の再起だけでなく、同じように病気と向き合う人たちへ勇気を届けたいという思いも込められています。ぽらぽら。は、自身の体験をもとにしたマンガ 『乳がんになっちゃった！』 をAmazonで無料公開しているほか、同名楽曲も制作。不安の中にいる誰かへ「もう一度 前へ進める」というメッセージを届けています。 支援金は、会場レンタル費、イベント運営費、ライブ配信運営費、衣装・小道具費、グッズ制作費、出演者出演費、音源制作費、MV制作費などに活用予定です。目標金額は 80万円、ストレッチゴールは 100万円。達成時にはMVの映像表現や編集をさらに強化する計画です。

開催概要 タイトル：『夢幻 -PLAY THE FUTURE-』 日時：2026年10月10日（土）昼 会場：下北沢MOSAiC クラウドファンディング受付期間：2026年8月31日まで 【CAMPFIRE】プロジェクトページ https://camp-fire.jp/projects/948719/preview?token=3kswmzuf&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show お問い合わせ先 ぽらぽら。プロジェクト お問い合わせ窓口 info@porapora.net 最新の情報はＨＰまで：porapora.net

【ぽらぽら。コメント】 約3年前、乳がんを告知されたときは、もう音楽活動を続けられないかもしれないという不安でいっぱいでした。 それでも多くの方に支えられ、こうして再びステージに立てるところまで戻ってくることができました。 今回のライブは、私にとって復帰2年の記念であると同時に、“今ここにいる”ことを皆さんと一緒に確かめ合う大切な一日です。支えてくださった皆さんへの感謝、そして同じように不安の中にいる誰かへ「もう一度 前へ進める」という思いを、音楽に込めて届けたいと思っています。 ぜひ『夢幻 -PLAY THE FUTURE-』を一緒に作っていただけたら嬉しいです。