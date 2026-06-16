ディグル株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：山本 清貴)は、キリンビール株式会社(本社所在地：東京都中野区、代表取締役社長：堀口 英樹)が、海外事業の経営管理において、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「Diggle」を2026年6月より本格導入することをお知らせします。この導入により、海外事業に関わる管理会計情報を一元的に管理し、本社および海外事業会社が同じデータをもとに多角的な分析・議論を行える基盤を整備することで、FP&A機能の高度化を目指します。

■「Diggle」導入の背景

今後の経営管理体制について、作業の効率化や情報の一元管理により、分析を行う時間を捻出し、分析を多様化するための体制を事業会社を巻き込んで構築したいという背景がありました。 キリンビール株式会社の海外事業では、単体の輸出事業やロイヤリティ事業、ならびに海外事業会社を含む連結管理会計を、複数の表計算ソフトを用いて運用してきました。 この運用により、業務の複雑化・属人化により、集計・確認に多くの工数を要することが課題となっていました。結果的に、分析や改善検討に十分な時間を割くことが難しい状況でもありました。 こうした課題を解消し、効率的に海外事業に関する財務情報を正確かつタイムリーに把握し、分析を高度化し、本社と事業会社が共通の数値をもとに議論できる体制を構築するため「Diggle」の導入が決まりました。

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。 ＊会社ごと・エリアごと・カテゴリ等の単位で、配賦を織り込んだ管理会計レポートの作成効率化 ＊予算策定・実績突合の業務プロセスを見直し、システム上で実装することで、表計算ソフトへの過度な依存を軽減し、業務負荷とミスリスクを低減する ＊海外事業会社の担当者にアカウントを付与し、本社と事業会社が同じプラットフォーム上で数値を確認・議論することによる事業会社を巻き込んだFP&A体制の強化

■「Diggle」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。 ・予実管理に加え、予算策定までをカバーできるなど、基本機能の充足度が高い ・複数の切り口での表現に加え、切り口の柔軟な切り替えが可能なやレポート機能とそのユーザビリティ ・事業会社を巻き込んだ予実管理・モニタリングに適した設計 ・コメント機能やメンション、URL共有など、予実管理における社内コミュニケーションを円滑にする機能が備わっており、事業会社を巻き込むやすい設計であること ・直感的で分かりやすいUI/UX ・管理会計に関する知見を有するカスタマーサクセスによる業務設計・導入支援が期待できる

【会社概要】 会社名：キリンビール株式会社 所在地：東京都中野区中野四丁目10番2号中野セントラルパークサウス 代表者:代表取締役社長 堀口 英樹 設立：2007年7月1日 資本金：300億円 従業員数：3,468名(2024年12月31日時点) URL：​​https://www.kirinholdings.com/jp/

■「Diggle」について

Diggleは、ヒト・モノ・カネの最適配分を支えるプロダクトシリーズと、企業の経営ステージを進化させる伴走型経営コンサルティングサービスを提供しています。 プロダクトは予実管理を中核に、人員や設備投資など全社領域から、売上予実・リベートなど業界特有の管理領域まで幅広く網羅しており、「FP&Aエージェント®※」をはじめとするAIを通じて経営の意思決定を高度化します。経営と現場が同じデータをもとに意思決定できる環境を実現しており、上場企業やエンタープライズ企業を中心に導入されています。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1※。 https://diggle.jp

※「FP&Aエージェント®」はディグル株式会社の登録商標です

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より 予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績 https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

■ディグル株式会社について

ディグル株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、ヒト・モノ・カネの最適配分を支えるプロダクトシリーズと、企業の経営ステージを進化させる伴走型の経営コンサルティングサービスを提供しています。「経営の動脈になる。組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。 https://corp.diggle.jp

【会社概要】 会社名：ディグル株式会社 所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19－19 恵比寿ビジネスタワー12F 代表者：代表取締役 山本 清貴 設立日：2016年6月9日 事業内容：経営管理プラットフォーム「Diggle」の開発・提供 URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 ディグル株式会社 広報担当宛 pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)