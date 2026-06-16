株式会社谷沢製作所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷澤和彦）は、突然の嘔吐発生時に必要な処理・除菌・廃棄までを1箱に集約した衛生初動対応キット「オウトクリーン（ST#9103）」を、2026年7月1日に発売します。 本製品は、「誰でも約3分で対応可能」「A4サイズで省スペース保管」「誰が対応しても同じように処理できる」をコンセプトに、個人の経験や判断に委ねられていた嘔吐対応を、“会社として備える仕組み”へ変えることを目指しています。

■社会背景～防災用品は備えている。でも、“日常の突発トラブル”はどうだろうか～

企業や学校では、防災用品や感染症対策用品の整備が進む一方で、日常の突発的な衛生トラブルへの対応は、個人の経験やその場判断に委ねられるケースも少なくありません。 特に突然の嘔吐発生時には、 ・誰が対応するのか決まっていない ・必要な備品がすぐ集まらない ・担当者によって対応方法が異なる ・周囲への衛生配慮が必要になる ・対応者や周囲への感染・衛生リスクにつながる可能性がある など、現場の混乱や対応者への負担につながる場合があります。 嘔吐対応は、発生頻度は高くありません。 しかし、一度発生すると、「誰が対応するのか」「何を使えばよいのか」「どう処理するのか」が瞬時に問題になります。 起きないことが理想ですが、起きた時に迷わず対応出来る仕組みづくりが重要です。

■開発背景 ～“個人任せ”を“会社としての備え”へ～

オウトクリーン開発のきっかけは、現場で見えた課題でした。 多くの職場や施設では、嘔吐が発生した際、 ・雑巾やペーパーで場当たり的に対応している ・対応手順が決まっていない ・誰かが何とかする状態になっている という状況がありました。 その場の判断による対応は、現場負担や対応品質のばらつきにつながります。 オウトクリーンは、こうした状況を個人任せにせず、「会社として説明できる備え」へ変えることを目的として開発しました。

■オウトクリーンの特徴

【特徴①】 誰でも約3分で対応可能 処理・除菌・廃棄まで必要なものを1箱に集約。必要なものを探す時間を減らすことで、迅速な初動対応を実現します。 【特徴②】 A4サイズで省スペース保管 ロッカーや書棚にも収納しやすいコンパクト設計。限られたスペースでも継続的な備蓄が可能です。 【特徴③】 手順書付きで、誰が対応しても同じ品質 処理手順ガイドを同梱し、見た通りに対応できる設計としています。 個人の経験や判断に依存せず、組織として対応を標準化できるため、BCP（事業継続計画）や社内マニュアル整備にも活用できます。

■主な利用シーン ・企業（オフィス） ・学校・教育施設 ・病院 ・介護施設 ・保育施設 ・自治体 ・公共施設 ・避難所

■セット内容

オウトクリーンは、突然の嘔吐発生時に必要な処理・除菌・廃棄までを1箱にまとめた、4回分入りの衛生初動対応キットです。 【主な内容物】 ・嘔吐物凝固剤 ・エチケット袋 ・防臭袋 ・手袋／サージカルマスク ・除菌スプレー／ウェットティッシュ ・使い捨てスクレーバー ・処理手順ガイド ほか ※1箱4回分入り ※最長5年間保管可能

■開発担当コメント 「嘔吐対応は頻繁に起きるものではありませんが、一度発生すると、現場では『誰が対応するか』『何を使うか』『どう処理するか』が課題になります。 実際には、その場の判断で対応しているケースも少なくありません。 オウトクリーンは、個人の経験に依存するのではなく、組織として対応できる仕組みとして開発しました。」

■展示会【オフィス防災EXPO】にて実物をご覧いただけます

オウトクリーンをはじめとする「A4防災シリーズ」を、6月17日から東京ビッグサイトで開催される「オフィス防災EXPO東京展【春】」において展示します。 是非ご来場頂き、手にとってお確かめください。 展示会名 ：総務・人事・経理Week内 オフィス防災 EXPO 会期 ：2026年6月17日(水)～19日(金) 会場 ：東京ビッグサイト ブース番号：南1-2ホール S11-28 公式サイト：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/bousai.html ※来場事前登録フォームより入場証を発行し、印刷してご持参ください

■製品概要

商品名：オウトクリーン 品番：ST#9103 発売日：2026年7月1日 メーカー希望小売価格：18,000円（税別） サイズ：220×140×297mm 重量：約2kg 保管期限：最長5年 内容：4回分入り

■会社概要

会社名：株式会社谷沢製作所 代表者：代表取締役社長 谷澤和彦 設立：1932年 事業内容：産業用保護帽、安全保護具、防災用品、自転車用ヘルメット等の企画・製造・販売 【製品に関するお問い合わせ】 株式会社谷沢製作所 営業部 谷沢明弘 TEL：03-3552-5581