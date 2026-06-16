株式会社谷沢製作所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷澤和彦）は、空気柱構造を採用し、約1分で設営可能な簡易パーソナル空間「非密基地（ひみつきち）」を2026年7月1日に発売します。 本製品は、「省スペースで備蓄可能」「誰でもすぐに設営できる」「安心して過ごせる個人空間の確保」をコンセプトに、避難所におけるプライバシー不足という課題の解決を目指した新しい防災備蓄の提案です。 避難所での更衣・授乳・休養スペースとしてはもちろん、企業の帰宅困難者対策や、学校・医療・介護施設など幅広い場面での活用が期待されます。

■社会背景 ～避難所は「命を守る場所」から「安心して生活する場所」へ～

近年、日本では地震や豪雨などの自然災害の激甚化・頻発化が進んでいます。 内閣府の避難所運営ガイドラインでも、生活環境の改善や要配慮者への対応、個人空間の確保の重要性が指摘されています。 実際の避難所では、 ・プライバシーが確保できない ・着替えや授乳の場所が不足している ・体調不良者が安心して休めない といった課題が挙げられています。 防災備蓄はこれまで「何人分用意するか」という量の視点が重視されてきましたが、 今後は「どのような環境で避難生活を支えるか」という質の向上も重要になっています。

■開発背景 ～「安心して過ごせる空間」を、誰でもすぐに使える形で～

当社は防災用品の開発・提供を通じて、備蓄のあり方を見直してきました。 その中で、食料や水といった物資の備蓄は進む一方、 「安心して過ごせる個人空間」が十分に整備されていない現状に着目しました。 既存の簡易個室には、 ・保管スペースがかさばる ・設営に手間がかかる といった課題もあります。 そこで、 ・省スペースで備蓄できる ・必要な時にすぐ使える ・誰でも簡単に設営できる という要素を両立させた「非密基地」を開発しました。 製品名には、「密を避ける空間」と「災害時でも安心できる自分だけの基地」という意味を込めています。

■非密基地の特徴

【特徴①】 省スペースで備蓄可能 コンパクトに収納できる設計により、自治体・企業・学校などでも導入しやすく、備蓄スペースの課題を軽減します。（一度使用した製品は箱には戻せません。付属のはっ水バッグに入れて保管します） 【特徴②】 空気を入れるだけで、誰でも約1分で設営可能 空気柱構造を採用し、専門知識不要で迅速に設営可能。災害発生直後でもすぐに個人空間を確保できます。 【特徴③】 プライバシーを守る安心設計 遮光仕様により周囲の視線を遮断。着替えや授乳、休養時にも安心して使用できます。

■主な利用シーン ・避難所 更衣スペース 授乳スペース 体調不良者の休養スペース 女性専用スペース ・企業（BCP対策） 帰宅困難者の一時待機 体調不良者の休養 ・学校 ・医療機関 ・介護施設 ・公共施設

■今後の展開

防災は「備えること」から「どう過ごすか」へと視点が変わりつつあります。 当社は今後も、災害時の生活環境の質を高める製品開発を通じて、 より安心・安全な社会づくりに貢献してまいります。

■展示会【オフィス防災EXPO】で実物をご覧いただけます

非密基地をはじめとする「A4防災シリーズ」を、6月17日から東京ビッグサイトで開催される「オフィス防災EXPO東京展【春】」において展示します。 是非ご来場頂き、手にとってお確かめください。 展示会名 ：総務・人事・経理Week内 オフィス防災 EXPO 会期 ：2026年6月17日(水)～19日(金) 会場 ：東京ビッグサイト ブース番号：南1-2ホール S11-28 公式サイト：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/bousai.html ※来場事前登録フォームより入場証を発行し、印刷してご持参ください

■製品概要

商品名：非密基地（ひみつきち） 品番：ST#9104 発売日：2026年7月1日 メーカー希望小売価格：45,000円（税別） 使用時サイズ：約W1000×H1700×D2000mm 収納サイズ：約W210×H240×D80mm 質量：約4.8kg セット内容 ・非密基地本体 ・ダブルアクションポンプ ・はっ水バッグ

■会社概要

会社名：株式会社谷沢製作所 代表者：代表取締役社長 谷澤和彦 設立：1932年 事業内容：産業用保護帽、安全保護具、防災用品、自転車用ヘルメット等の企画・製造・販売 【製品に関するお問い合わせ】 株式会社谷沢製作所 営業部 谷沢明弘 TEL：03-3552-5581