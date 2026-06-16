DataSnipper（データスニッパー）は、デューデリジェンス（DD）・価値算定業務におけるAI活用の実務課題をテーマにしたウェビナー動画のオンデマンド配信を開始しました。生成AIの活用が広がる一方で、現場では「誤作動をどう制御するか」「案件ごとにプロンプトを最適化する負荷をどう減らすか」「AIの出力結果をExcelへ戻す作業をどうなくすか」といった課題が残りやすいのが実情です。 本動画では、こうした3つの壁をどう乗り越えるかを、DD・価値算定の実務シーンに即して解説します。

【オンデマンド配信を公開した背景】

https://eu1.hubs.ly/H0vXRyq0

近年、DD・価値算定業務でもAI活用への関心は急速に高まっています。とりわけ、限られた期間の中で大量の資料を読み込み、必要な情報を抽出し、整理し、検証する業務では、AIによる効率化への期待が高まっています。一方で、実務の現場では、AIを導入しただけでは解決しない課題も少なくありません。 たとえば、AIの回答をどこまで信頼できるのかという誤作動への不安、案件ごとに指示の出し方を変えなければならないプロンプト依存、さらにAIの出力結果を最終的にExcelや作業シートへ戻す手作業の転記負荷は、DD・価値算定の現場で実務定着を妨げる代表的な論点です。AIを活用しているはずなのに、最終的にはレビューや転記の負荷が残り、かえって現場が複雑になるケースも見られます。 本動画では、こうした課題を前提に、DD・価値算定の実務でAIをどのように位置づけるべきかを整理しながら、自律型AIが一連の会計作業をどのように支援できるのかを解説します。単なるAIトレンドの紹介ではなく、どの業務で、どのような形なら実務に乗りやすいのか、またレビュー性や再現性をどう担保するのかという観点まで踏み込んでいる点が特徴です。

【本動画でわかること】

・DD、価値算定業務で、AI導入後も残りやすい3つの実務課題 ・誤作動の制御、プロンプト依存、Excel転記の分断がなぜ起こるのか ・自律型AIが、従来のAIでは埋めにくかった業務上のギャップをどう補うのか ・AI活用を、レビュー性と実務フローの両立という観点からどう考えるべきか ▶︎このような方におすすめです ・FAS、PE、投資銀行、FA・仲介事業者で、DD・価値算定業務に従事している方 ・生成AIを試しているが、実務定着に課題を感じている方 ・情報抽出、整理、検証の工程をより効率化したい方 ・Excel中心の現行業務を大きく変えずにAI活用を進めたい方

【オンデマンド配信概要】

動画名：2026年版 DD・価値算定業務におけるAI利用状況：一連の会計作業をワンクリックで行う自律型AIの登場 配信形式：オンデマンド 視聴費：無料 対象：FAS、PE、投資銀行、FA・仲介事業者で、価値算定やデューデリジェンスに従事する方 視聴方法：下記ページよりご登録ください 視聴申込URL：https://eu1.hubs.ly/H0vXRyq0 注意事項：競合各社様からのお申し込みはお断りする場合があります。

「データスニッパー」について

https://eu1.hubs.ly/H0vXRyq0

DataSnipperは、AIを搭載し、監査・会計業務における証憑突合・データ抽出・調書作成を自動化するExcelアドイン型のデジタル監査プラットフォームです。手作業に比べてチェック時間を最大90％削減し、監査品質と速度を同時に高めます。世界175ヶ国以上、60万人超のユーザーに利用され、日本国内でも大手監査法人、三井住友銀行にご利用いただいています。

会社概要

SwiftLink株式会社

「世界を変える」そのような思いをもったメンバーが集まって設立いたしました。「営業力」をサポートし、価値のあるプロダクトが、必要とされている市場へ提供される機会を創出し、企業が成長するために必要な戦略的パートナーとなることを理念としております。 設立 ：2024年1月22日 代表者：代表取締役 田中 智史 所在地：東京都渋谷区円山町5番5号Navi渋谷Ⅴ3階 ホームページ：https://www.swiftlinkglobal.com/ 事業内容： 日系企業の海外進出支援、外資系企業の日本進出支援、海外スタートアップのアプローチ・スカウティング、ミーティングファシリテーション、海外営業、マーケティング支援、 スタートアップグロースサポート

DataSnipper B.V.

2017年、監査に関わる方が直面する繰り返しの手作業や非効率なデータ処理の課題を解決するために設立されました。同社のミッションは、「信頼できるデータを迅速に検証し、より良い意思決定を支援すること」です。これを実現するために、データの出所を明確にし、文脈を持たせることで、データの信頼性を高めることを目指しています。 社名：DataSnipper B.V 設立 ：2017年 代表者：CEO Vidya Peters 日本法人統括：砂山源樹 所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1ヒカリエオフィス棟33階 ホームページ：https://www.datasnipper.com/jp 事業概要 ：ソフトウェアの開発、運用

本件に関するお問い合わせ先

SwiftLink株式会社（データスニッパーウェビナー運営事務局） メール：business@swiftlinkglobal.com お問合せ：https://www.swiftlinkglobal.com/contact-ja