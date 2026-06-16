愛知県を中心に老舗ステーキハウス「ハローキッド」を運営する株式会社バーガーキッド(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小島 崇平)は、創業50周年の節目を記念し、2026年6月16日（火）より、最大3,000円分お得にお食事をお楽しみいただける「数量限定プレミアム商品チケット」を各店舗のレジにて販売いたします。

■ 企画背景：物価高に負けない！50年分の感謝を込めた「ご褒美肉ライフ」を応援

1976年の創業以来、名古屋の地で「⾁本来の旨味」を追求し続けてきたハローキッド。地域の皆様に⽀えられ、ついに50周年という記念すべき年を迎えることができました。 昨今の物価⾼騰が続く厳しい社会情勢の中だからこそ、「⽇頃の感謝を込めて、美味しいお⾁をお腹いっぱい⾷べて元気になっていただきたい」「ご家族や⼤切な仲間との団らんの時間を応援したい」という強い想いから、利益度外視の超おトクなプレミアム商品チケットの販売を決定いたしました。⾃分へのご褒美や、特別な⽇の贅沢にぜひご活⽤ください。

■ プレミアムチケット概要

⽤途に合わせて選べる2種類のコースをご⽤意いたしました。数量限定‧売り切れ御免のプレミアム企画です。 【ハローコース】 販売価格：5,000円 ご利用可能額：6,000円分（1,000円分おトク！） 【キッドコース】 販売価格：10,000円 ご利用可能額：13,000円分（3,000円分おトク！） ・販売開始日 ：2026年6月16日（火）～ ※数量限定、無くなり次第終了 ・販売場所 ：ハローキッド各店舗（太平通店・東海店）のレジカウンター ・購入制限 ：お一人様2セットまで ・ご利用期限 ：2026年7月21日～2026年11月30日まで

【ご利用上の注意】

・本券に対してのおつりは出ません。ご清算時に本券をレジにてお渡しください。 ・現金との換金はできません。また、いかなる場合も再発行はいたしません。 ・他の割引券、クーポン、各種サービス特典との併用は不可です。 ・営利目的の転売、オークション・フリマアプリ等への出品は固く禁止いたします。

■「ハローキッド」について

1976年創業。愛知県内に「ハローキッド(太平通店・東海店)」を展開。「荒びき」という言葉が一般的になる前から、ステーキのような食感の「超荒びきハンバーグ」を提供し続けてきました。目の前で仕上げるソースやチーズのパフォーマンス、ウッド調のアメリカンな店舗空間など、「五感で楽しむエンターテインメント・レストラン」として、親子三世代にわたり親しまれています。

＜ハローキッド3つのこだわり＞

1.常識を覆す「12.5mm超荒びきハンバーグ」

一般的な荒挽きの約3倍、直径12.5mmという規格外のミンチを使用。噛みしめるたびに「ゴリゴリ」とした圧倒的な肉感と、肉本来の旨味が口いっぱいに広がります。

2.香ばしさを纏わせる「炭と薪」の二刀流焼き

焼き上げには、高温の「炭火」と香り高い「薪」を使用。スモーキーな香りを肉に纏わせながら、外はカリッと香ばしく、中はジューシーなミディアムレアに仕上げる熟練の職人技が光ります。

3. 五感を刺激する「ライブパフォーマンス」

熱々の鉄板で運ばれてくるハンバーグに、お客様の目の前でとろとろのチーズや特製ソースをかけて仕上げます。立ち上る音と香り、圧倒的なシズル感が、食事の時間をエンターテインメントへと昇華させます。

【会社概要】 社名 ： 株式会社バーガーキッド 代表者： 代表取締役 小島 崇平 所在地： 愛知県名古屋市中川区好本町1-1 創業 ： 1976年11月 事業内容：ステーキハウス「ハローキッド」、とんかつ専門店「まるき」の運営 【対象店舗情報】 ・ハローキッド 太平通店 住所：愛知県名古屋市中川区好本町1-1 TEL：052-362-9786 ・ハローキッド 東海店 住所：愛知県東海市荒尾町下平井78番地 TEL：052-627-5990