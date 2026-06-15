したたかに利を得る、匠の技。『株・3点必中 リバウンド投資108手』6月16日（火）発売
若き日の北浜流一郎、ライターで食ってた出版印税で投資スタート。
数週で大半溶かしたが、リバウンド株投資で大逆転｡
以来、時代の潮目を見つつ、リバウンドのタイミングを狙う投資でFIRE歴40年超。
ファンも多い株式評論家、北浜流一郎の
「使える」株式投資指南書です。
下げからの反発する銘柄の見極め、「リバウンドのタイミング」の察知法、「3点必中」でガッチリ儲けをつかむ投資の勘所を教えます。
■目次
第1章 今儲けるなら、やっぱりリバウンド投資
第2章 リバウンド投資の戦い方
第3章 リバウンド投資の銘柄選択法
第4章 ３点必中投資の要点
第5章 ３点必中投資の投資家（オーナー）心得
第6章 ３点必中、Myカンパニー１０８銘柄の選び方
第7章 リバウンド投資の精度を高める板・歩み値の読み方
第8章 ストキャストで買い時を見極める
第9章 リバウンド投資法でも利益は確定してこそ利益
第10章 最後に答えておきたい1問1答
巻末袋とじ ３点必中リバウンド投資重点14分野×３銘柄
■著者略歴
北浜 流一郎（きたはま りゅういちろう）
1943年 鹿児島県生まれ。
慶応大学商学部中退後、コピーライター、週刊誌記者、作家業を経て株式アドバイザーへ。FIRE歴40年超。
出版印税で投資スタートも数週で大半溶かす。 リバウンド株投資で大逆転｡
「週刊現代」「日経マネー」「東京スポーツ」「株式手帳」などの株式欄を執筆後、現在はラジオ日経「北浜の株式宅配便」、株式情報サイト「株探」の連載を担当。証券スクールオブビジネスで「稼げる投資家」育成中。
著書『北浜流一郎の、株の匠108手 』『自分年金はこの３つの銘柄で作りなさい! 』他数十冊。「資本主義社会を生き抜く最強武器は株式投資」が信条。 X(旧ツイッター) @kabuwakitahama
■書籍情報
・書名：『株・3点必中 リバウンド投資108手』
・著者：北浜 流一郎
・ISBN：9784756924728
・ページ数：240
・本体価格：1800円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/00trtC3R
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp/