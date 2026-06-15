したたかに利を得る、匠の技。『株・3点必中 リバウンド投資108手』6月16日（火）発売

有限会社明日香出版社

若き日の北浜流一郎、ライターで食ってた出版印税で投資スタート。

数週で大半溶かしたが、リバウンド株投資で大逆転｡

以来、時代の潮目を見つつ、リバウンドのタイミングを狙う投資でFIRE歴40年超。

ファンも多い株式評論家、北浜流一郎の

「使える」株式投資指南書です。

下げからの反発する銘柄の見極め、「リバウンドのタイミング」の察知法、「3点必中」でガッチリ儲けをつかむ投資の勘所を教えます。

■目次

第1章 今儲けるなら、やっぱりリバウンド投資

第2章 リバウンド投資の戦い方

第3章 リバウンド投資の銘柄選択法

第4章 ３点必中投資の要点

第5章 ３点必中投資の投資家（オーナー）心得

第6章 ３点必中、Myカンパニー１０８銘柄の選び方

第7章 リバウンド投資の精度を高める板・歩み値の読み方

第8章 ストキャストで買い時を見極める

第9章 リバウンド投資法でも利益は確定してこそ利益

第10章 最後に答えておきたい1問1答

巻末袋とじ ３点必中リバウンド投資重点14分野×３銘柄

■著者略歴

北浜 流一郎（きたはま りゅういちろう）

1943年 鹿児島県生まれ。

慶応大学商学部中退後、コピーライター、週刊誌記者、作家業を経て株式アドバイザーへ。FIRE歴40年超。

出版印税で投資スタートも数週で大半溶かす。 リバウンド株投資で大逆転｡

「週刊現代」「日経マネー」「東京スポーツ」「株式手帳」などの株式欄を執筆後、現在はラジオ日経「北浜の株式宅配便」、株式情報サイト「株探」の連載を担当。証券スクールオブビジネスで「稼げる投資家」育成中。

著書『北浜流一郎の、株の匠108手 』『自分年金はこの３つの銘柄で作りなさい! 』他数十冊。「資本主義社会を生き抜く最強武器は株式投資」が信条。 X(旧ツイッター) @kabuwakitahama

■書籍情報

・書名：『株・3点必中 リバウンド投資108手』

・著者：北浜 流一郎

・ISBN：9784756924728

・ページ数：240

・本体価格：1800円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/00trtC3R



■会社情報

有限会社明日香出版社

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