老いは、ひとりが勝ち！『認知症でもひとり暮らし』6月16日（火）発売

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有限会社明日香出版社



老いはひとりが勝ち！


どうせ死ぬんだから好きに生きろ。


認知症も老いも受け入れて


自由に生きる方法を指南！



70代、80代になると、「この先どう生きればいいのか」「認知症になったら終わりだ」と不安になる人は少なくありません。でも、本当にそうでしょうか。


精神科医・ 和田秀樹 は、「認知症でも、ひとり暮らしはできる。むしろ、ひとりのほうが自由で幸せだ」と語ります。


本書では、認知症を必要以上に怖がらず、最後まで自分らしく生きる方法を紹介。食事、人づきあい、病院選び、介護保険、脳を元気に保つ習慣まで、すぐ役立つ知恵が満載です。


誰にも遠慮せず、自分の好きなように生きたい人へ。“老後がちょっと楽しみになる”一冊です。



■目次


第1章　死ぬまで自由に楽しむ


第2章　認知症は、ただの「老い」だ


第3章　ボケない人は、こう生きている


第4章　認知症が始まったら、病院選びを間違えるな


第5章　脳は、いくつからでも鍛えられる


第6章　ひとり暮らしは、やりたい放題でいい


第7章　どんなにボケても、ひとり暮らしはできる


第8章　どうせみんなボケるんだから



■著者略歴


　　和田 秀樹（わだ　ひでき）


1960年大阪市生まれ。精神科医。


東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科などで研修。


アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門病院の浴風会病院精神科などを経て、現在は川崎幸病院精神科顧問、和田秀樹こころと体のクリニック院長、立命館大学生命科学部特任教授などを務める。高齢者医療、老い、認知症をテーマに多数執筆し、『80歳の壁』『ぼけの壁』などベストセラー多数。



■書籍情報


・書名：『認知症でもひとり暮らし』


・著者：和田 秀樹


・ISBN：9784756924735


・ページ数：248


・本体価格：1300円
・判型：新書


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/06EmbiUS



■会社情報


有限会社明日香出版社
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