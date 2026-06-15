老いは、ひとりが勝ち！『認知症でもひとり暮らし』6月16日（火）発売

有限会社明日香出版社

老いはひとりが勝ち！

どうせ死ぬんだから好きに生きろ。

認知症も老いも受け入れて

自由に生きる方法を指南！

70代、80代になると、「この先どう生きればいいのか」「認知症になったら終わりだ」と不安になる人は少なくありません。でも、本当にそうでしょうか。

精神科医・ 和田秀樹 は、「認知症でも、ひとり暮らしはできる。むしろ、ひとりのほうが自由で幸せだ」と語ります。

本書では、認知症を必要以上に怖がらず、最後まで自分らしく生きる方法を紹介。食事、人づきあい、病院選び、介護保険、脳を元気に保つ習慣まで、すぐ役立つ知恵が満載です。

誰にも遠慮せず、自分の好きなように生きたい人へ。“老後がちょっと楽しみになる”一冊です。

■目次

第1章 死ぬまで自由に楽しむ

第2章 認知症は、ただの「老い」だ

第3章 ボケない人は、こう生きている

第4章 認知症が始まったら、病院選びを間違えるな

第5章 脳は、いくつからでも鍛えられる

第6章 ひとり暮らしは、やりたい放題でいい

第7章 どんなにボケても、ひとり暮らしはできる

第8章 どうせみんなボケるんだから

■著者略歴

和田 秀樹（わだ ひでき）

1960年大阪市生まれ。精神科医。

東京大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院精神神経科、老人科、神経内科などで研修。

アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェロー、高齢者専門病院の浴風会病院精神科などを経て、現在は川崎幸病院精神科顧問、和田秀樹こころと体のクリニック院長、立命館大学生命科学部特任教授などを務める。高齢者医療、老い、認知症をテーマに多数執筆し、『80歳の壁』『ぼけの壁』などベストセラー多数。

■書籍情報

・書名：『認知症でもひとり暮らし』

・著者：和田 秀樹

・ISBN：9784756924735

・ページ数：248

・本体価格：1300円

・判型：新書

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/06EmbiUS



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