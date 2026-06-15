ルミネエスト新宿 × VIBYのタイアップにPhotomaticのコラボレーションフレームが登場！

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年6月15日（月）から7月15日（水）までルミネエスト新宿にて開催される、日本人5人組アーティスト「VIBY（バイビー）」とのタイアップで、メンバーと2ショット風の写真が撮影できる限定フレームをPhotomatic ルミネエスト新宿で限定発売します。

撮りおろし写真を使用！「2ショット＆集合フレーム」はファン必見

フレームには、「VIBY×LUMINE EST SHINJUKU」のタイアップのために特別に撮りおろされたVIBYメンバーのビジュアルを使用。憧れのメンバーと並んで写る「2ショットフレーム」や、メンバー全員の写真をデザインした「集合フレーム」など、全6種のラインナップはファン必見。ぜひ期間中に、Photomatic ルミネエスト新宿にてVIBYコラボフレームで思い出の撮影をお楽しみください。

VIBY×LUMINE EST SHINJUKU

本フォトブースのほかにも、クリアカードやオリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンなど、ルミネエスト新宿にてVIBYとのタイアップイベントが目白押しです。

詳しくはこちら：https://www.lumine.ne.jp/est/topics/detail/?cd=003555

「VIBY×LUMINE EST SHINJUKU」コラボフレーム 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/195_1_4632fad28fe4d736c68489bd06656e42.jpg?v=202606160951 ]Photomatic ルミネエスト新宿Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

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Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。