【coca】“人気のエンボスシリーズ”から、夏を快適に過ごす「ライトエンボス マキシ丈ノースリーブワンピース」が登場

株式会社adapt retailing

大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」を運営する株式会社adapt retailingは、暑い季節に嬉しい機能性と着回し力を兼ね備えた「ライトエンボス マキシ丈ノースリーブワンピース」を公式オンラインストアおよび全国の店舗にて販売開始いたしました。

ライトエンボスマキシ丈ノースリーブワンピース

軽やかなライトエンボス素材を使用し、さらりとした肌触りとストレスフリーな着心地を実現しました。

洗濯後もシワになりにくい素材のため、お手入れが簡単で、忙しい毎日のデイリーウェアとしてはもちろん、旅行やレジャーシーンにもおすすめです。

ゆったりとしたシルエットながら、マキシ丈が縦のラインを美しく見せ、リラックス感ときちんと感を両立。身体のラインを拾いにくく、1枚でさらっと着るだけでコーディネートが完成します。

商品ページはこちら :https://cocacoca.jp/products/46-251103001-04?utm_source=prtimes&utm_medium=20260617

■ 商品開発の背景：「楽に着たい。でも、きちんと見せたい。」そんな声から生まれました

暑さが厳しくなるこれからの季節、「1枚でコーディネートが完成する手軽さ」と「快適な着心地」、そして楽なのにきちんと見えるアイテムを求める声が高まっています。

そこでcocaでは、人気のエンボスシリーズの魅力であるイージーケア性はそのままに、従来のエンボス素材と比較して約20％の軽量化を実現し、より軽やかな着心地を追求した「ライトエンボス マキシ丈ノースリーブワンピース」を開発しました。

ゆったりとした着心地でありながら、すっきりとしたシルエットで上品な印象を演出。

リラックス感がありながらもきちんと見えを叶えるデザインに仕上げました。

忙しい朝にも迷わず着られ、大人の夏に寄り添う一着です。

■ 商品の3つの特長

「アイロンがけは面倒…」そんな方に嬉しいイージーケア素材

軽やかなライトエンボス素材を採用。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れが簡単なため、忙しい毎日でも気軽に着用いただけます。さらに速乾性があり乾きやすく、乾燥機の使用も可能。家事の負担を軽減しながら、デイリーに活躍する一着です。旅行やレジャーなど、持ち運びが多いシーンにもおすすめです。

「コーデを考える時間がない…」1枚で着映えるマキシ丈デザイン

ゆったりとしたシルエットとマキシ丈デザインで、さらっと着るだけでコーディネートが完成。身体のラインを拾いにくく、リラックス感のある着心地ながらすっきりとした印象を叶えます。シンプルなデザインだからこそ、小物や羽織り次第でさまざまなスタイリングを楽しめます。

「暑い日は少しでも快適に過ごしたい」軽やかでストレスフリーな着心地

さらりとした肌触りと軽やかな素材感で、暑い季節も快適に。ストレッチ性のある素材を使用しているため動きやすく、長時間の着用でもストレスフリーな着心地を実現しました。リラックス感がありながらも上品な印象を演出し、デイリーからお出かけまで幅広いシーンで活躍します。

■商品概要

商品名：ライトエンボス マキシ丈ノースリーブワンピース

品番：46-251103001-04

価格：1,990円（税込）

カラー：ブラック、グレー、カーキ、オレンジ

サイズ：S / M / L

S：着丈112cm／肩幅33cm／身幅52cm

M：着丈117cm／肩幅35cm／身幅55cm

L：着丈122cm／肩幅37cm／身幅58cm

素材： ポリエステル95%ポリウレタン5%

販売場所： coca公式オンラインストア、および全国のcoca実店舗

■その他のライトエンボスアイテム

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■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260617日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260617グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260617

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc