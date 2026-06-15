全国180店舗以上展開のBEYOND、アンバサダーに魔裟斗就任。新CM「すべて、習慣。」公開

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が運営するパーソナルトレーニングジム「BEYOND」は、全国180店舗以上を展開し、これまで多くの顧客のボディメイクと習慣化を支援してきました。この度、元K-1世界王者・現在も第一線で健康的なライフスタイルを発信し続ける魔裟斗氏をブランドアンバサダーとして起用し、新CM「すべて、習慣。」篇を、2026年6月15日（月）より公開いたします。本CMはInstagram、YouTube、TVer、ABEMAにて順次配信予定です。

背景

近年、健康意識の高まりとともにトレーニングへの関心は高まっています。しかしその一方で、

「続けることが難しい」

「忙しくなると後回しになってしまう」

「年齢を重ねるにつれて運動する機会が減る」

といった課題も多く見られます。

BEYONDでは、こうした課題に対し、「特別な期間だけ頑張るのではなく、長く続けられる習慣をつくること」が重要であると考えています。

今回のCMでは、20代から現在に至るまで変わらずトレーニングを続けてきた魔裟斗氏の姿を通じて、「継続することの価値」と「習慣が人生を豊かにすること」を発信します。

新CM「すべて、習慣。」篇について

「今が人生で一番楽しい」

そう語る魔裟斗氏がトレーニングと向き合う姿を通じて、“身体を鍛えること”だけではない、運動習慣が人生にもたらす価値を伝えています。

・20代の頃から変わらず続けてきたこと

・未来の自分に後悔を残さないために行動すること

・身体をつくることが人生を豊かにすること

など、長年の積み重ねによって築かれた価値観が語られており、トレーニングを単なる身体づくりではなく、“人生をより良く生きるための習慣”として表現しています。

「続けること」が未来の自分をつくる

魔裟斗氏は現役引退後も変わらずトレーニングを継続しています。

その背景にあるのは、

「10年後・20年後は自分の思ったとおりにしかならない。」

という考え方です。

日々の積み重ねはすぐに結果として現れるものではありません。

しかし、未来の自分のために今日行動すること。

その習慣こそが人生を大きく変えていくことを表現しています。

年齢を重ねても挑戦し続ける

現役時代に世界の頂点を経験した魔裟斗氏ですが、CMで描かれるのは過去の栄光ではありません。

「昔よりも今のほうが疲れない。」

そう語る魔裟斗氏は現在も変わらず、

・身体を鍛えること

・自分自身と向き合うこと

・より良い状態を目指し続けること

を続けています。

特別な才能ではなく、日々の積み重ねこそが人生をつくる。

そんなメッセージが込められています。

身体づくりは人生を豊かにする

魔裟斗氏はトレーニングによって得られる価値を、見た目の変化だけに限定していません。

身体を動かすことで、

・健康的に過ごせる

・自信を持てる

・前向きな気持ちになれる

・より充実した人生を送れる

身体をつくることは、人生を豊かにすること。

そんな価値を力強く発信しています。

CMメッセージ

「すべて、習慣。」

特別な才能ではない。

特別な意志でもない。

20代から変わらず続けてきた積み重ねが、今の自分をつくっている。

本CMは、人生を変えるのは一度の決意ではなく、日々の習慣であることを伝える内容となっています。

BEYONDについて

パーソナルジム「BEYOND」は、短期的な無理なダイエットではなく、トレーニングを日常に取り入れ、無理なく継続することで身体を変えていくことを重視しています。

過度な制限ではなく、一人ひとりに合わせたトレーニングと食事指導を通じて、理想の身体づくりとライフスタイルの向上をサポートします。

配信概要

・公開日：2026年6月15日（月）

・配信媒体：Instagram、YouTube、TVer、ABEMA

Instagram：https://www.instagram.com/beyondgym.official

Youtube：https://www.youtube.com/@BEYOND-no8sy

会社概要

株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、ヘルスケアブランド【BeEARTH】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】を運営

URL：https://world-fit.co.jp/

報道関係者お問い合わせ先

株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp