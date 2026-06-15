【ピエール・エルメ・パリ】6月13日（土）、丸の内・二重橋スクエアに新たなブティックをオープン！

PH PARIS JAPON 株式会社

6月13日（土）、丸の内・二重橋スクエアに「ピエール・エルメ・パリ 丸の内」をオープンいたしました。

メゾンとして国内2店舗目の路面店となるこちらのブティックは、丸の内の街並みに寄り添いながら、ピエール・エルメ・パリの世界をより深く体験いただける空間となっており、代名詞であるマカロンをはじめ、パティスリーやショコラ、焼き菓子などが華やかに彩ります。また、併設のカフェではスペシャリテ「イスパハン」のフラッペやノンアルコールカクテルなどをご用意しております。

『味覚・感性・歓喜の世界』を心ゆくまでお楽しみください。

丸の内ブティック限定アイテム

光の街、パリと丸の内を繋ぐ、クラシカルな赤色の限定パッケージにお入れしたマカロンギフトと焼き菓子ギフト。マカロンは店頭にてお好きなフレーバーをお選びいただけます。フランス伝統菓子を独創的なエスプリで焼き上げたフール モワルゥは、メープルシロップとクランベリーの「フィナンシェ キャレ ブラン」など9種入り。

マカロン 10個詰合わせ

\4,752（税8%込）

フール モワルゥ 9種10個詰合わせ

\4,374（税8%込）

丸の内ブティック限定ケーキセット

ピエール・エルメ・パリの人気パティスリーとお飲み物のセットを、イートインでお楽しみいただけます。青空の広がる日は、ぜひテラス席で。

アンフィニマン グルマン

\1,760（税10%込）

＊パティスリー：イスパハン、ドゥ ミルフィーユ、タルト アンフィニマン ヴァニーユよりお選びいただけます

＊お飲み物：コーヒー、カフェラテ、テ（イスパハン、サティーヌ）よりお選びいただけます

テ イスパハン ＆ イスパハンおすすめアイテム

ブティックでの焼きたて「フィナンシェ」や、アトリエから毎朝お届けする「クロワッサン」などを詰め合わせていただける、ヴィエノワズリーBOXが初登場。公園へのテイクアウェイやオフィスへの差し入れにもおすすめです。

フィナンシェ ナチュール

\351円（税8%込）

クロワッサン

\405（税8%込）

クロワッサン イスパハン

\594（税8%込）

丸の内ブティック限定ドリンク

オレンジとパッションフルーツの爽快なノンアルコールカクテルや、気分転換におすすめのフルーツ＆野菜のジュースをご用意しております。

カクテル サティーヌ ※ノンアルコール

\770（店内飲食時税10%込）

ジュ ジンジャー＆オレンジ

\880（店内飲食時税10%込）

ジュ トロピカル＆ヴェール

\880（店内飲食時税10%込）

カクテル サティーヌ ※ノンアルコール

ブティック概要

ブランド名：仏）PIERRE HERME PARIS / 日）ピエール・エルメ・パリ

店舗名：仏）PIERRE HERME PARIS Marunouchi / 日）ピエール・エルメ・パリ 丸の内

店舗場所：東京都千代田区丸の内3-2-3 二重橋スクエア1F

電話番号：03-3215-6622

営業時間：11:30～19:00（イートインL.O. 18:30）

席数：店内 8席、テラス 12席

定休日：なし ※二重橋スクエアの規定に準じます

＜展開アイテム＞ パティスリー、マカロン、ヴィエノワズリー、ショコラ、焼き菓子、紅茶など

＜カフェメニュー＞ コーヒー、紅茶、フラッペ、ノンアルコールカクテル、フルーツジュース、ソフトクリームなど

ピエール・エルメ・パリ

“パティスリー界のピカソ”と称されるピエール・エルメのパティスリー。徹底的に素材にこだわり精緻な技巧を駆使して創り上げる絶品の数々はまさに芸術品。

公式サイト https://www.pierreherme.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/