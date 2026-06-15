『ペルソナ５: The Phantom X』初となるオフラインイベントが7月18日（土）に開催決定！第1回『P5X』キャラクター人気投票もスタート
株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、配信1周年を記念したファンイベントを7月18日（土）に都内某所にて開催することを決定しました。
『P5X』初となるオフラインイベントに、抽選で300名のファンをご招待します。当日はスペシャルゲストや開発陣も参加予定で、このイベントでしか聞けない話も飛び出す……かも!? 現在、観覧希望者を募集中です。募集期間は6月16日（火）23:59まで。ぜひご応募ください！
■『P5X』1周年記念ファンミーティング 募集ページはこちら
https://p5x.jp/news/details/001137oiutwelkjsa.html
さらに『P5X』オリジナルキャラクターを対象にした、第1回『P5X』キャラクター人気投票を開催中です。
投票は1人1回まで可能で、上位にランクインしたキャラクターには「記念壁紙の配布」など、特別なプレゼントをご用意しています。投票期間は6月30日（火）23:59までです。
■第1回『P5X』キャラクター人気投票 応募ページはこちら
https://forms.gle/Cvj1tFQu7hckBg9o7
※回答するにはGoogleアカウントでのログインが必要となります。
※回答内容は、人気投票の集計以外には使用いたしません。
※その他の注意事項については、応募規約をご確認ください。
◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは
東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。
渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！
放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。
一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？
築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。
夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。
異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。
▼『P5X』ダウンロードはこちらから！
iOS：
https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)
Steam：
https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)
▼『P5X』公式ストア
https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)
▼『P5X』公式サイト
https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)
【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】
名称： ペルソナ５: The Phantom X
対応機種・OS： iOS／Android／Google Play Games／Steam
配信開始日： 2025年6月26日（木）
価格： 基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル： 心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー： セガ
著作権表記： (C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.
公式X： https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)
公式LINE： https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)
公式Discordサーバー： https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。