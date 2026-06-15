【17歳の女優 LINOAH が環境保護活動に挑戦！】デジタル写真集「I AM LINOAH」6月19日発売

株式会社ディスカバリー・ネクスト

2026年6月19日に女優・LINOAHが自身初のデジタル写真集「I AM LINOAH」を発売。

本作は、環境保護をテーマに掲げる「I AM LINOAH」プロジェクトの第二弾として制作されたアートピースです。

まだ何者にもなっていない17歳。

夢と現実の狭間で揺れながら、自分自身の存在と向き合う少女の儚さ、強さ、そして未来への可能性を写真で表現しました。

「日本と世界をつなぐ架け橋になりたい---」

日英バイリンガルというグローバルなバックグラウンドを持つLINOAHは、自らに問いかけました。

「17歳の私にも、世界のためにできることはあるだろうか。」

その答えとして生まれたのが「I AM LINOAH」プロジェクトです。

本プロジェクトでは、写真集の売上を全額環境保護団体へ寄付いたします。

環境問題は、一部の専門家や政治家だけの課題ではありません。未来を生きる若い世代が、自ら考え、自ら行動することが求められる時代です。

『I AM LINOAH』は単なる写真集ではなく、一人の17歳の女優が世界へ向けて発信するメッセージであり、アートと社会貢献を結びつける挑戦でもあります。

写真集を手に取ることが、そのまま地球環境への支援につながる。

このプロジェクトを通じて、一人でも多くの人が未来の地球について考えるきっかけとなることを願っています。

■LINOAH コメント

私はまだ17歳で、世界を変えるほど大きな力は持っていません。

でも、だからこそ考えました。

自分にできることは何だろう。

女優として、表現者として、自分の作品を通して誰かの心を動かし、その先で少しでも地球の未来に貢献できたら…。

そんな想いから「I AM LINOAH」は生まれました。

この写真集が、誰かにとって環境や未来について考える小さなきっかけになれば嬉しいです。

■LINOAH（リノア） プロフィール

2008年12月29日生まれ、東京都出身。インターナショナルスクールに通い、日本語・英語・韓国語を操るトリリンガル。幼少期よりクラシックバレエに打ち込み、留学経験を持つ。特技はゴルフ、ピアノ、バイオリン、レーシングカート。

2022年「2023 ミス・ティーンジャパン」マイスタ賞を受賞。2023年Rakuten Girls Award出演、2024年「牛角」TVCMや舞台、アーティストMVに出演。2025年 映画「かくかくしかじか」、MBSドラマ「死ぬまでバズってろ」に出演。

■SNS

Instagram: https://www.instagram.com/linoahhhhh/

■作品概要

タイトル：I AM LINOAH

撮影：吉田夏瑛

監督：木村賢太郎

販売元：講談社

制作: OPRAH株式会社

発売日：2026年6月19日

定価：880円(税込)

売上全額を環境保護団体へ寄付予定

【予約・購入URL】

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