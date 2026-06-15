『あおぎり高校』を運営するviviONが新たなVTuberグループ『ゆうぎり高校』を設立！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作、以下viviON）は、新たなVTuberグループ『ゆうぎり高校』を設立し、5人のVTuberがデビューすることをお知らせいたします。『あおぎり高校』の理念を共有する5人の活躍を通じて、新たなエンターテインメントをお届けしてまいります。

■あおぎり高校と理念を共有する正統な姉妹校グループ『ゆうぎり高校』

『ゆうぎり高校』は、多彩な特技やスキル、そして尖った個性を持つ5人のメンバーが集まった、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーとするVTuberグループです。

本グループは、独自のカルチャーで邁進する『あおぎり高校』と理念を共有する正統な姉妹校グループであると同時に、バーチャルクリエイターコミュニティ『VHS City』に参加する新たな学舎です。『あおぎり高校』が培ってきた精神をリスペクトしつつ、異なるカラーを持った新星たちが、ここから新たな物語を紡ぎ始めます。

今後、2つの学校と『VHS City』に参画するVTuberグループが本格的に交わることで、単なるコラボレーションの枠を超えたコンテンツ展開により、VTuberシーンの可能性をさらに広げ、彼女たちが紡ぐ新時代のエンターテインメントをお届けします。ぜひご注目ください。

●公式サイト

https://vhs-city.com/yugirihighschool

●ゆうぎり高校職員室(Xアカウント)

https://x.com/YugiriHS

■初配信日も決定！

2026年6月19日(金)19:00より各メンバーのYouTubeチャンネルにて、リレー形式でのデビュー初配信を行います。また、初配信前の6月16日(火)19:30には各メンバーのチャンネルでデビュー動画の投稿も予定しております。

これらのデビューコンテンツに先駆けて、『あおぎり高校』の公式chでは『ゆうぎり高校』メンバーの初登場動画が6/16(火)19:00より公開予定です。こちらもぜひチェックしてみてください。

■多彩なスキルを持つ個性豊かな5人のVTuberを紹介

・名前：運命メイナ(うんめい めいな)

・誕生日：12月12日

・身長：153cm

・イラストレーター：ゆんみ

承認欲求に貪欲なバケモノ。

普段から大口を叩きがちだが、ただのインターネット弁慶である。

活動を通して自分の生きた証を残すとともに、運命…まさにデスティニーを探している。

富豪になることを夢に、己の無限なる付加価値を見つけるため、ゆうぎり高校に爆誕！

YouTube：https://www.youtube.com/@DestinyMeina

X：https://x.com/DestinyMeina

・名前：天羅洲テラス(あまらす てらす)

・誕生日：3月14日

・身長：153cm

・イラストレーター：鉢人

ある日突然、魔法少女になった元一般成人女性。

天真爛漫で嘘がつけず、可愛いものや恐竜が好き。

持ち前のクリエイター気質を活かして、ゆうぎり高校で配信活動を始めた。

さぁ今日もノリと勢い（と実は緻密な計算）で、みんなの退屈を吹き飛ばしちゃうくらいぶちアゲていくよーん！

YouTube：https://www.youtube.com/@AmarasuTerasu

X：https://x.com/AmarasuTerasu

・名前：LN_へるぷ.exe(えるえぬ へるぷ)

・誕生日：1月10日

・身長：148cm

・イラストレーター：ちょん*

猫をモフるべく人間界にやってきた、インテリジェンスな電子生命体。

電子界にはない人類文化に夢中になっており、カルチャーウォッチングに余念がない。

共にエンタメを作ってくれる仲間を探してゆうぎり高校に入学した。

いつの日かオタクの生活をハッピーで潤おすOSになりたい。

YouTube：https://www.youtube.com/@LN_Help_exe

X：https://x.com/LN_Help_exe

・名前：篠崎シャノン(しのざき しゃのん)

・誕生日：4月23日

・身長：158cm

・イラストレーター：AIKO

音楽を愛する表現者。クールに見えて頭の中はいつも音でうるさい。

現実より鮮やかな空想に逃げ込みがちで、ときどき帰ってこなかったりもする。

目標は幕張メッセでライブをすること！

感情処理が苦手だからこそすべてを音楽に変え、ゆうぎり高校での活動に全力を尽くす。

YouTube：https://www.youtube.com/@ShinozakiShanon

X：https://x.com/ShinozakiShanon

・名前：宮霧りりい(みやきり りりい)

・誕生日：6月3日

・身長：168cm

・イラストレーター：ももいもん

同担拒否 過激派夢女子のおねえさん。

同担とはお話ができないため、いつもお友達のみみいちゃんと推し語りをしている。

推し活の楽しさを世界に広めるべく、ゆうぎり高校に入学した。

活動を通して、「推しの一番」の称号にふさわしい自分になりたい！

YouTube：https://www.youtube.com/@MiyakiriLily

X：https://x.com/MiyakiriLily

■ゆうぎり高校デビュー応援キャンペーンを明日16日(火)から開催！

ゆうぎり高校職員室(公式Xアカウント)をフォロー＆キャンペーン内容をリポストしてくださった方から抽選で10名様に「ゆうぎり高校デビューグッズセット」をプレゼントするキャンペーンが6月16日(火)12:00~より開始！

詳細は、ゆうぎり高校職員室の公式Xアカウント(https://x.com/YugiriHS)から投稿します。

お楽しみに！

■『VHS City』とは？

「あおぎり高校」「ゆうぎり高校」をはじめ、傘下プロダクションである「ビバップ高校」や「娯楽組」、さらに個人勢VTuberの「従井ノラ」さんが参画する新たなエンターテインメントを共創するバーチャルクリエイターコミュニティ。

■【株式会社viviON】

viviON(ヴィヴィオン)は、電子コミックや音声などのデジタルコンテンツの配信をはじめ、VTuberプロダクションの運営、商品・グッズの企画・販売など、二次元コンテンツに関する多彩なエンターテインメント事業を展開しています。電子コミック配信サービス「comipo」や、二次元コンテンツとコラボした商品やオリジナルグッズを扱う「viviON BLUE」など、多様なプラットフォームを運営しています。

URL：https://vivion.jp/