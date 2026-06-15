駅で、サウナで、庭園で。街がまるごと音楽とアートの会場になる３日間【NU Festival 2026】

一般社団法人 ネクストユニティNU Festival 2026

6月26日（金）～28日（日）の3日間、街と駅がひとつの会場に。新たな文化を生み続ける国内最大級の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」および「高輪ゲートウェイ駅」を舞台に、JR東日本共催の都市型フェスティバル「NU Festival」を初開催します。

JR東日本が「100年先の心豊かなくらしのための実験場」と位置づける街全体が、音楽とアートに包まれる特別な3日間です。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」のさまざまな最新スポットを巡り、複合文化施設「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」（以下、MoN Takanawa）で最先端の音楽やアートに触れ、エキナカや駅前広場ではDJの音楽に体を揺らす。

Next（次の） × New（新たな） × Unity（共創・調和） をコンセプトに街全体を音楽とアートの体験空間へと変えます。

注目のタイムテーブルを公開。チケット好評販売中！

さらに、金曜夜には渋谷「WOMB」でプレパーティも開催決定。

https://nufestival.jp/

待望の初来日から世界初披露ライブまで。

ここでしか体験できない最先端の音楽「NU Live」

スペインの国際フェスティバル「Sonar（ソナー）」をコラボレーターに迎える「NU Live」。TAKANAWA GATEWAY Convention Center内「LINKPILLAR Hall」では、エレクトロニックミュージック界を牽引してきた巨匠から、現代シーンの重要人物、そしてユースカルチャーを更新する新世代までが集結。

自作の装置を組み込み、人の指だけでは生まれない音をピアノから引き出すGrandbrothers待望の初来日。

シンセサイザー界の生ける伝説Suzanne Cianiと、UK電子音楽の異才Actressによる初のコラボレーション。バルセロナの「Sonar」やロンドンの「Barbican Centre」で熱狂を生んだ4チャンネル音響の話題作が、ついに東京初上陸します。

アンビエントの巨匠William Basinskiによる、グランドピアノ「Shigeru Kawai SK-5」を用いたパフォーマンスが世界初披露。

正体不明でありながら世界的な注目を集めるTwo Shellが来日。現代UKクラブカルチャーを象徴する革新的なサウンドを披露します。

そのほか、日本を代表するメディアアーティスト真鍋大度、ヒップホップ界のレジェンドDJ KRUSHらが集結。高品質のサウンドシステムとライティング、そして革新的なセンターステージによって、来場者をかつてない体験へと誘います。

極上のサラウンド空間に寝そべって“音を聴くこと”に没入する「dublab.jp presents OTOJU SESSIONS」や、音の振動に全身を委ねる癒しの体験「Sound Bath」など、音とじっくり向き合うプログラムも登場。

南青山の隠れ家バー「赤い部屋」の参加も決定。ナチュラルワインを片手に音楽と人がゆるやかにつながる特別な空間が生まれます。

脳波で演奏!?

AIとアートが交差する「NU Art」

NU Live｜Suzanne Ciani × Actress

文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa」では最先端のテクノロジーとアートを体験できる「NU Art」を展開。

クリエイティブ空間「Box300」では、頭で考えたことがその場で映像と音になっていくライブ装置で注目を集めるAlbert.DATAをはじめ、幻覚剤のようなVR体験をデザインする永井歩など「Sonar+D」とコラボレーションのもと、アーティスト／AI研究者の徳井直生がキュレーションする展示やライブ、トークセッションを開催します。

約100畳の畳スペース「Tatami」では、伝説的カルチャースペース「SuperDeluxe」のキュレーションのもと、いけばなと音楽のコラボレーションやトーク、絵画とパフォーマンスを融合させた中山晃子のパフォーマンスなど多彩なプログラムを実施。見て、聴いて、体験できるアート空間が広がります。

走り抜ける電車を見下ろす駅空間でDJを楽しむ「NU Station」

NU Art｜Albert.DATA

「高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス」では、J-WAVE（81.3FM）とのコラボレーションによる「NU Station」を開催。J-WAVEの音楽番組が3日間にわたり、それぞれの視点でDJをキュレーションします。

DJ EMMA、KO KIMURA、Kotsu & Nari (CYK)、Ryogo、FULLHOUSE（SAMO / TAKENOKO）、SAKURAら、日本を代表するDJたちが登場。駅という日常の場が、音楽で溢れる場へと変貌します。

駅前広場がダンスフロアになる「NU Park」

NU Station

高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」では、「TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE」の特別版として「NU Park」を実施。

大沢伸一、RHYME、Shingo Nakamura、SATOSHI OTSUKIらが出演し、7面LEDビジョンとサウンドシステムを搭載した最新モビリティステージや日替わりのキッチンカーが登場。

駅前広場が、音楽と食、そして人々が集うフェス会場へと変わります。

イベント当日に「NEWoMan TAKANAWA」を含む「TAKANAWA GATEWAY CITY」内にて税込10,000円以上のご利用で、「NU Park」のプレミアムエリア（最新モビリティーステージの最前列エリア）へ優先入場できる特典もご用意。

■ 対象店舗で税込10,000円以上ご利用の方、各日先着70名までとなります。

■ 税込10,000円ご利用ごとに1名さまが特典対象となります。同日ご利用のレシートは合算可能です。

■ Gateway Parkの案内テントにてレシートをご提示いただき、リストバンドをお受け取りください。

サウナで、空中庭園で。街ごと楽しむ「NU Connect」

NU Park

街とフェスをつなぐプログラム「NU Connect」では、「NEWoMan TAKANAWA」の「高輪SAUNAS」と「LUFTBAUM 28F 翠の庭」とのコラボレーションが実現。

多彩なサウナ室や仮眠スペースを備えた都市型リトリート施設「高輪SAUNAS」では、6月27日（土）20時から深夜2時まで、Chee ShimizuとKaoru Inoueによるコラボイベントを開催決定。フェスとサウナを行き来して、ととのいながら音楽に浸れます。

NU Connect × TAKANAWA SAUNAS

日 時：6月27日（土）20:00-2:00

会 場：NEWoMan TAKANAWA North 5F 高輪SAUNAS

料 金：無料（高輪SAUNASの入場料のみでご参加いただけます）

出 演：Chee Shimizu, Kaoru Inoue

「NU Festival」のリストバンド提示で「高輪SAUNAS」の入場料が1,000円OFF、「高輪SAUNAS」の利用で「NU Festival」当日券が2,000円OFFになる相互特典も実施。

地上約150m、世界でも類を見ない500本以上の植物が茂る「LUFTBAUM 28F 翠の庭」では、J-WAVEがセレクトした「NU Festival」出演アーティストの音楽をお届け。360度立体音響システムによる特別なサウンド体験をお楽しみいただけます。

NU Connect × THE MAESTRO -NU Festival Edition-

日 時 ：6月26日（金）～7月5日（日）8:00-23:00

会 場 ：NEWoMan TAKANAWA LUFTBAUM 28F 翠の庭

料 金：入場無料

電子音楽のパイオニアSuzanne Cianiのリスニングセッション

NU Connect｜高輪SAUNAS / LUFTBAUM 28F 翠の庭

「NU Festival」のアフターイベントとして、ハイレゾ音楽配信サービス「Qobuz」とのコラボレーションによる特別なリスニングセッションを開催します。電子音楽のパイオニアSuzanne Cianiの来日にあわせ、Metropole Orkestと共に制作した最新アルバムを、Qobuzのストリーミング音源によるクアドラフォニック音響で体験する一夜限りのイベントです。NU Festivalの余韻とともに、最新作の世界をお楽しみください。

NU Festival × Qobuz

Suzanne Ciani Quadraphonic Album Listening Session

日 時：6月30日（火）19:30～21:00

会 場：KATA (LIQUIDROOM 2F)

料 金：5,000円

※NU Festival来場者は無料招待（要事前登録）

※満席の場合は入場を制限させていただく場合があります。

渋谷「WOMB」でプレパーティを開催決定

Suzanne Ciani

6月26日（金）渋谷「WOMB」で開催される新パーティ「MISSING HALF」と「NU Festival」のコラボレーションが決定。フェス初日の夜には、スペインからNico Etorenaが来日。国内からはKABUTOとSATOSHI OTSUKIによるスペシャルB2Bが実現します。1Fフロアでは「NU Festival」テイクオーバーとして鏡民とTonerが出演。フェスの熱気を、そのまま渋谷の夜へ。

MISSING HALF

日 時：6月26日（金）23:00-4:30

会 場：WOMB（渋谷）

料 金：当日3,500円、前売2,500円

https://www.womb.co.jp/event/2026/06/26/missing-half/

開 催 概 要

渋谷「WOMB」

名 称：

NU Festival 2026

日 時：

2026年6月26日（金）12:00-22:30

2026年6月27日（土）12:00-23:00

2026年6月28日（日）12:00-23:00

※各プログラムごとに実施時間は異なります。

会 場：

TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall

MoN Takanawa: The Museum of Narratives (Box300 / Tatami)

高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス

高輪ゲートウェイ駅前 Gateway Park

NEWoMan TAKANAWA North 5F 高輪SAUNAS / LUFTBAUM 28F 翠の庭

主 催：

NU Festival 実行委員会

共 催：

JR東日本

後 援：

スペイン大使館 Embajada de España

J-WAVE

特別協賛：

アンカー・ジャパン株式会社

LED TOKYO株式会社

特別協力：

河合楽器製作所

Audio-Technica

協 力：

ディスクユニオン

Oshima Pros

Qobuz

メディアパートナー：

『WIRED』日本版

オフィシャルサイト：

https://nufestival.jp/

https://www.instagram.com/nu_fes_tokyo/

https://x.com/nu_fes_tokyo

NU Park 優先観覧エリア（プレミア枠）のご案内

イベント当日にNEWoMan TAKANAWAを含む、TAKANAWA GATEWAY CITYの店舗をご利用で「NU Park」のプレミアムエリアに優先入場いただけます。

■ 対象店舗で税込10,000円以上ご利用の方、各日先着70名までとなります。

■ 税込10,000円ご利用ごとに1名さまが特典対象となります。同日ご利用のレシートは合算可能です。

■ Gateway Parkの案内テントにてレシートをご提示いただき、リストバンドをお受け取りください。

前売りチケット

1 Day (6/27) \9,000

1 Day (6/28) \9,000

2 Days (6/27 & 28) \15,000

1 Day U-23 (6/27) \5,000

1 Day U-23 (6/28) \5,000

チケット購入：

ローソンチケット https://l-tike.com/nufestival/

イープラス https://eplus.jp/nufestival/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/nu-festival-2026/

ZAIKO https://nufestival.zaiko.io/e/nu-festival-2026

備 考：

※本フェスティバルは6月26日（金）、27日（土）、28日（日）の3日間開催されます。

※6月26日（金）はMoN Takanawa (Box300 / Tatami)で入場無料のプログラムを実施。6月27日（土）、28日（日）のTAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR HallとMoN Takanawa (Box300 / Tatami)は有料です。高輪ゲートウェイ駅 南改札外3FテラスおよびGateway Parkのプログラムは3日間無料です。

注意事項：

※規定枚数に達した場合、当日券の販売はございません。

※ご入場の際にIDチェックを行います。写真付き身分証明書をご持参ください。

※中学生以下は入場無料です。ただし、保護者同伴に限ります。

※U-23（23歳以下）チケットをご購入の方は、ご入場時に身分証明書の確認を行います。身分証明書をご提示いただけない場合は、当日料金との差額をお支払いいただきます。