大人気“戦記”ファンタジー、待望の第2期『幼女戦記II』「ABEMA」で7月8日（水）夜11時より地上波先行・WEB最速配信決定！配信開始当日に第1期の全話無料一挙配信も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作夏アニメ『幼女戦記II』を、2026年7月8日（水）から毎週水曜日夜11時より、地上波先行・WEB最速配信いたします。

『幼女戦記』は、シリーズ累計1,200万部を突破した、カルロ・ゼンによるライトノベルを原作とした作品です。本作では、エリートサラリーマンから幼女として異世界に転生したターニャ・デグレチャフが、魔導技術が発達した戦乱の世界で軍人として生き抜いていく姿が描かれます。2017年にTVアニメ化されると、合理主義者のターニャが高い実力と判断力で大人たちを圧倒し、過酷な戦場を生き抜く物語や、緻密に作り込まれた世界観、本格的な戦闘描写が人気を博し、2019年には劇場版も公開。2026年7月よりスタートする待望のTVアニメ第2期にも大きな注目が集まっています。

このたびABEMAにて、『幼女戦記II』の地上波先行・最速配信が決定いたしました。地上波に先駆け、2026年7月8日（水）から毎週水曜日夜11時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて最新話を無料放送するとともに、WEB最速配信を開始。また放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

また第2期の開幕を記念し、配信開始当日7月8日（水）午後3時より、第1期の全話無料一挙配信も決定。一挙配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

ぜひABEMAで、“幼女の皮を被った化物”ターニャの新たな戦いをお楽しみください。

■『幼女戦記II』を地上波先行・WEB最速配信 概要

(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記2製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年7月8日（水）夜11時～（以降、毎週水曜日夜11時より配信）

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8a5o3ab8poz9zF

※配信開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

■第2期開幕記念！第1期の全話無料一挙配信も

(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記製作委員会

＜配信日時＆番組URL＞

配信日時：2026年7月8日（水）午後3時～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9QwzPwvvF4ZFZR

※配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【第2期 作品概要】

〈INTRODUCTION〉

統一暦1926年、秋。

ターニャ・フォン・デグレチャフ中佐は、

新編されるサラマンダー戦闘団の指揮官に任じられ、

再び苛烈な戦線へと身を投じる。

臨機応変に編成される戦闘団は見た目こそは精強だが、

その実は寄せ集めに過ぎなかった。

これで戦争を戦えるのか？

不条理な現実に吠えるターニャ。

追い打ちをかけたのは早すぎる連邦の冬だ。

帝国は出口のない泥沼でもがいていた。

各国が求めるのは、すべてを終わらせるための圧倒的勝利。

しかし、誰も知らない。

自分達が何を望んで、それが本当は何を意味するのかを。

抗いようもなく、ターニャは激動の最前線に立ち続ける――。

＜CAST＞

ターニャ：悠木碧

ヴィーシャ：早見沙織

レルゲン：三木眞一郎

ルーデルドルフ：玄田哲章

ゼートゥーア：大塚芳忠

ヴァイス：濱野大輝

グランツ：小林裕介

ケーニッヒ：笠間淳

ノイマン：林大地

ミケル：杉田智和

ウィリアム・ドレイク：森川智之

リリーヤ：日笠陽子

メアリー：戸松遥

＜STAFF＞

原作：カルロ・ゼン(「幼女戦記」／KADOKAWA刊)

キャラクター原案：篠月しのぶ

監督：山本貴之

シリーズ構成・脚本：猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督：細越裕治

サブキャラクターデザイン：谷口宏美・牧孝雄・栗田新一

服飾デザイン：谷口宏美

魔導具デザイン：江畑諒真・月田文律

プロップデザイン：森山洋・秋篠Denforword日和

銃器デザイン：秋篠Denforword日和・大津直・月田文律

設定考証：鈴木貴昭

エフェクトディレクター：橋本敬史

美術監督：平柳 悟 (アートスタジオ・ザオ)

色彩設計：中村千穂

撮影監督：木舩颯人

3DCGIディレクター：高橋将人

特技監督：シュウ浩嵩

編集：神宮司由美

音楽：片山修志

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：NUT

製作：幼女戦記2製作委員会

公式HP：https://youjo-senki.jp/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/