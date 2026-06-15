波音と焚火、アートと音楽が交差する特別な夜。Byou株式会社 設立初の大型イベント、『The Dream Coast ～Sunset summer Party～』を6月21日に西宮ビーチにて開催

Byou株式会社

Byou（ビーユー）株式会社（本社：大阪府／代表：佐伯愛理）は、2026年6月21日（日）に、兵庫県西宮市のビーチリゾート「CASABLANCA」にて、体験型イベント『The Dream Coast ～Sunset summer Party～』を開催いたします。

本イベントは、“人が変わる体験を設計する場所”をコンセプトに、砂浜という非日常空間で、焚火・音楽・アート・人との交流を通じて、参加者一人ひとりが新たな感性や繋がりに出会える時間を提供します。

会場となるのは、海を一望できる西宮ビーチリゾート「CASABLANCA」。

夕暮れから夜へと移り変わる空の下、波の音を聞きながら焚火を囲み、五感で楽しむ特別なサマーパーティーを開催いたします。

■「人が変わる体験を設計する」をテーマに

今回のイベントでは、フードやドリンクの提供に加え、キャンプファイヤーや廃棄野菜から生まれた絵具を使った参加型アート企画「ウミガメ手形アート」など、自然と感性をつなぐ多彩なコンテンツをご用意しています。

“ただ遊ぶだけじゃない”

“ただ集まるだけじゃない”

参加者同士が感性を共有し、新しい価値観やつながりに触れられるイベントを目指しています。

また、スペシャルゲストとして「DJ TAKUMI」さんを迎え、会場全体を包み込む音楽空間を演出します。DJ TAKUMIさんは、10年以上のDJ歴を持ち、現在は「GALAリゾート」の音楽プロデューサーとしても活動。自身でも作詞・作曲を手掛けるアーティストとして、多くのファンから支持を集めています。

夕暮れの海辺という特別なロケーションの中、音楽・自然・人・地域のつながりが融合する、この日限りの空間を創り出します。

▷ GUEST：DJ TAKUMI（Instagram(https://www.instagram.com/takumi_otsukajp/)）

■Byou株式会社 設立初の大型イベントに込めた想い

Byou株式会社にとって、本イベントは2025年9月の設立以来、初となる大型イベント開催となります。今回、イベントの舞台として“海辺”を選んだ背景には、日本の海が持つ大きな価値と、そこに対する代表・佐伯自身の強い想いがあります。

四方を海に囲まれた島国である日本にとって、海は観光資源としてだけでなく、漁業などの一次産業、地域文化、人々の暮らしを支える大切な存在です。しかし近年、日本の海水浴客数は大幅に減少しており、1985年頃のピーク時と比較すると、現在は約1割程度にまで減少しているとも言われています。

本来、多くの人が集い、感性を開放し、地域と人をつないできた“海”という場所が、時代の変化とともに少しずつ遠い存在になっている--。

そんな現状に対し、Byou株式会社は「海辺の新たな価値」を、イベントという形で再提案したいと考えました。

代表の佐伯は、幼少期に日本各地の漁村へホームステイするプログラムに参加し、地域の人々や自然との触れ合いを経験。さらに大学時代には、富山県朝日町にて海の家・ナイトシアターを運営するなど、海を通じた体験によって人生観や価値観が大きく変化してきました。だからこそ、Byou株式会社として最初に挑戦する大型イベントは、“海辺”という場所で開催したいという想いがありました。



『The Dream Coast ～Sunset summer Party～』では、音楽やアート、焚火、人との交流を通して、参加者が童心に帰り、自分自身を解放できる時間を提供します。また、海辺の利活用や環境問題、地域創生についても自然に触れながら考えるきっかけとなることを目指しています。

ただ楽しむだけではなく、未来の海や地域、そして自分自身について想いを巡らせる--。

そんな新しい体験型イベントとして、本イベントを開催いたします。

■廃棄野菜から生まれた絵具で描く

エコでサステナブルな「ウミガメ手形アート」

今回の目玉企画として、アップサイクルブランド『Lapiz Private（ラピスプライベート）』とのコラボレーションを実現しました。

同ブランドは、 「形が歪であったり、傷があるという理由で市場に出されず廃棄されてしまう“へんてこりん野菜”から、“面白い”を創り続ける（出典：Lapiz Private HP(https://www.lapizprivate.com/about-4) ）」というミッションを掲げ、サステナブルなものづくりを展開されています。

本イベントでは、廃棄野菜から生まれたお野菜絵具『べじからふる』を使用し、参加者全員の手形でひとつの大きな“ウミガメアート”を制作。

手に絵の具をつけて手形を押し、その中に自分の夢を描く。自然の恵みを感じながら、環境への想いや自身の夢、創造性を共有できる、体験型アートコンテンツとなっています。

■イベント概要

■会社概要

ウミガメアートイメージ図[表: https://prtimes.jp/data/corp/184918/table/1_1_698a348815b22d08cb8dbd7c0e20e46f.jpg?v=202606160951 ]

Byou株式会社は、事業を通じて可能性に挑戦し続け、「個が輝く社会」の実現を目指しています。

イベント事業をはじめ、キャリア支援事業、人材育成・講師業、地域創生事業などを展開。また、ベンチャー企業への営業コンサルティングなど、多角的な支援を行っています。

□会社名：Byou株式会社（ビーユーカブシキガイシャ）

□代表者：佐伯 愛理（サエキ エリ）

□設立：2025年9月

□所在地：大阪府大阪市福島区海老江

□事業内容：イベント事業、キャリア支援事業、人材育成事業、営業代行業

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

Byou株式会社 e.saeki@byou-inc.sakura.ne.jp 090-2467-7581