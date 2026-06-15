純白のアジサイ “アナベル” が咲き始めました（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団アジサイ アナベル（2026年6月14日撮影）

国営ひたち海浜公園の「ひなの林」では、約550株のアジサイ・アナベルが咲き始めました。今年の見頃は6月20日から7月第１週頃まで続くと予想しています。梅雨時期の雑木林の下、純白の装飾花（ガク）を手毬状に咲かせるアナベルは、清楚な雰囲気を演出しています。これから雨の多い季節となりますが、清涼感のあるアナベルをぜひお楽しみください。

花色が変化する“アナベル”

アナベルはアジサイ科アジサイ属の落葉低木で、北アメリカ原産の品種です。別名「アメリカアジサイ」とも呼ばれ、アメリカノリノキを元にした園芸品種です。日本原産のアジサイがヨーロッパに渡り品種改良が進み、日本へ逆輸入された「西洋アジサイ」とはルーツが異なります。

高さは100～150cmほどで、小さい純白の装飾花（ガク）が集まって20cmほどの手毬状になります。アナベルは咲き進むにつれて変化する花色も魅力の一つで、蕾から咲き始め頃の“淡い緑色”は、花が咲くと“純白”に変化、さらに咲き進むと再び緑色となり、秋にはドライフラワーのようになります。

【アジサイ アナベル】

「香りの谷」では、アナベルとラベンダーの共演も

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/770_1_7d3b15e2ee75050c742bf8318264d000.jpg?v=202606160951 ]「香りの谷」2026年6月14日撮影

園内では、「ひなの林」に加え、「香りの谷」でもアナベルをご覧いただけます。現在、ラベンダーも開花しており、これからラベンダーの香りや白色と紫色の彩りのコントラストも合わせて楽しめる時期となっていきます。サイクリングや散策を楽しみながら、今の季節を体感できる「香りの谷」も合わせてお楽しみください。

「ひなの林」では様々な品種のアジサイをお楽しみいただけます。

「ひなの林」では、赤やピンクを中心とした新品種のアジサイも植栽しています。昨年から植え始めた「トルネード」や「メドウ」など、いずれも特徴的な花姿で、純白のアナベルと違った魅力やコントラストを楽しめます。また、林内の彩りとして景観に変化を与え、明るく華やかな雰囲気を演出しています。梅雨の時期ならではの花風景を楽しみに、ぜひ足をお運びください。

目の前「みはらしの丘」ではコキアの植え付け進んでいます

【トルネード】花びらがねじれるようなユニークな形が特徴です【メドウ】丸い花弁がやさしく広がる上品な雰囲気の品種。場所によって青色やピンク色に咲き分けるのも、アジサイらしい表情も魅力です。

ひなの林近くの「みはらしの丘」では、コキアの植え付けが進んでいます。今年はコキア植栽20周年にあたり、約4万本のコキアを「みはらしの丘」と新たに「みはらしの里」にきれいな緑のラインを描くように植栽します。小さな“赤ちゃんコキア”が、広大な丘に一本一本手作業で植え付けられていく風景は、当公園の初夏の風物詩となっています。コキアの植え付けは7月4日（土）頃までに完了する見込みです。

【コキアの植え付け映像をご提供しています】

今年の植え付け作業の映像（地上撮影）をメディア各社様へご提供しています。

お気軽にお問い合わせください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dFKGn7HbmXY ]

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



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