ヒト腸管由来のアッカーマンシア菌 「AKK PROBIO(R)」　　　　　世界で初めてFDA NDI通知手続きを完了

マイクロフード株式会社

近年、アッカーマンシア菌は次世代プロバイオティクスの代表的な菌種として注目されており、腸管バリア機能、代謝改善、体重管理、免疫調整などとの関連が数多く報告されています。AKK PROBIO(R)は、ヒト腸管由来のアッカーマンシア・ムシニフィラ菌株であり、200株以上の候補から厳格な選抜を経て開発されました。

今回のNDI届出完了では、AKK PROBIO(R)の製造工程、品質管理体制、安全性試験および科学的データが審査され、提出内容に対して安全性上の懸念が示されませんでした。これは、AKK PROBIO(R)の品質および安全を裏付ける重要な成果となりました。AKK PROBIO(R)は北米市場における信頼性と規制対応力をさらに強化し、グローバルブランドや製品開発企業に対して、科学的根拠に基づくアッカーマンシア原料としての提供体制を拡充してまいります。

近年、日本の健康食品市場では原料の安全性に対する要求が高まっており、「原料の安全性証明」が原料選定における重要な評価基準となっています。そのような中、Self-GRAS取得やNDI届出完了は、科学的根拠に基づく第三者レベルの安全性レビューが実施されていることを示す有力な指標として評価されています。これらの実績は、米国市場向け商品の開発に加え、国内外での事業展開を見据えた製品設計や品質保証体制の強化にも貢献し、サプリメントメーカーやOEM企業の原料採用における信頼性向上につながります。

AKK PROBIO(R)の機能性

アッカーマンシア菌は、腸内環境改善やGLP-1分泌促進など、ＴＶやＳＮＳなどで「痩せ菌」として注目されている次世代プロバイオティクスです。AKK PROBIO(R)は、200種類から選び抜かれたアッカーマンシア菌です。160人を対象とした臨床試験では、死菌タイプでGLP-1分泌を約20％向上させるほか、生菌タイプで体脂肪を約1kg減少させることが確認されています。また、腸管バリア強化、代謝改善、免疫調整、メンタルヘルスなど多面的な機能が確認されています。

・ 200種類の菌株から選ばれた「ヒト腸管由来」アッカーマンシア

・ 13報の査読付き学術論文（内7件のヒト臨床試験）

・ GLP-1・PYY産生促進

・ 体重・体脂肪量・周囲・BMI

※原料サイト：【健康食品原料検索サイトバルバル】

マイクロフード株式会社の原料一覧(https://bal-bal.com/material?keyword=%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE)

【製品の主な仕様】

マイクロフード株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175392/table/2_1_cf19878d29c686e2d16affb046e3ada6.jpg?v=202606160951 ]

マイクロフード株式会社は、アッカーマンシアAKK PROBI(R)にいちはやく注目し、日本の総代理店として食品原材料としてのアッカーマンシア（生菌）と（死菌）の両タイプを国内在庫販売しています。20年以上培ってきたプロバイオティクス素材の知識と経験を活かし、用途に応じた柔軟な処方設計を支援し、アッカーマンシア菌の普及と市場の発展に貢献してまいります。

マイクロフード株式会社 代表取締役 浜田雄介

HP: https://www.microfood.co.jp

パートナー企業について（NatureLab. NUTRITION）

日本市場におけるマーケティングにおいてNatureLab. NUTRITIONと協業しております。

NatureLab NUTRITIONは、栄養補助食品・スポーツニュートリション・機能性食品向けの原料および処方開発を手がける原料商社です。グローバルネットワークを活かした高付加価値原料の供給と製品開発サポートに加え、革新的な素材提案と確かな品質保証を強みとして、ブランドの競争力向上に貢献しています。

NatureLab. NUTRITION

HP：https://www.naturelabnutrition.com/

＜お問い合わせ先＞

マイクロフード株式会社

代表取締役 浜田雄介

TEL：080-5029-2629

MAIL：yusuke.hamada@microfood.co.jp